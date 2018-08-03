Директор Сыктывкарского автотранспортного предприятия подозревается в совершении коррупционного преступления 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по материалам УФСБ России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1», подозреваемого в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере (ч.8 ст.204 УК РФ).



По данным следствия, фигурант в период с декабря 2016 года до августа 2018 года получал от индивидуального предпринимателя, через двух посредников, незаконные денежные вознаграждения за заключение подрядных договоров на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств. За указанный период подозреваемым было получено около шести миллионов рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.204 УК РФ (незаконная передача денежных средств в особо крупном размере лицу, выполняющему управленческие функции за совершение действий в интересах дающего лица).

Посредники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении директора Сыктывкарского автотранспортного предприятия меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении УФСБ России по Республике Коми.