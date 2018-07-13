Танец для земляков

На прошедшем празднике «Луд» в Ижме весь день в разных уголках села выступала группа молодых парней и девушек с оригинальным танцем с акробатическими элементами. Под аккомпанемент барабана и бубнов танцоры в малицах и отороченных мехом рубахах прыгали через нарты, кувыркались в воздухе, ходили колесом. Как выяснилось, слаженно работающая группа на самом деле – сборная команда местных жителей.

Как рассказал один из танцоров Данил Чудов, учась в местной школе, он выступал в проекте «Изьваса кодзувъяс» («Ижемские звездочки»). Потом «по путевке» Национального драматического театра Коми уехал в Москву, учиться в Театральный институт имени Бориса Щукина, в прошлом году вернулся в республику.

– Я работаю в Национальном театре, в Ижму приехал отдохнуть, а заодно меня позвали выступить на «Луде». Я здесь каждый год выступаю. Ребята, которые сегодня танцуют со мной – это сборная выходцев из Ижемского района, работаем мы в разных местах, это такой проект для выступлений на родине и не только. В Сыктывкаре на Дне республики, например, мы тоже танцевали, – пояснил Данил Чудов. – То, что вы сегодня видели – это «Северный танец», его поставила наш ижемский хореограф Елена Ярцева еще лет шесть назад. Когда я был в «Изьваса кодзувъяс», мы с ним полреспублики объездили.

«Северный танец» придуман по мотивам забав оленеводов, от традиционных народных танцев, он, конечно, далек, но в таком виде куда понятнее и ближе молодежи, да и пожилым жителям тоже нравится.

– Большинство предпочитает современные вариации на тему народной культуры, модернизированные танцы, песни. Но мне самому больше нравятся традиционные, старые варианты. Они душевнее, что ли, – говорит артист. – Я понимаю, что время идет вперед, все меняется, зрителя нужно привлекать чем-то новым, чему подпевать проще, подтанцовывать. Но, думаю, настает момент, когда любой человек начинает скучать по традиционному, вековому.

На родине ижемцу в последние годы приходилось бывать нечасто, в прошлый раз приезжал не отдыхать, а на гастроли. Зимой был здесь с труппой театра с несколькими спектаклями, в том числе знаменитой «Биармией», поставленной московским режиссером Дмитрием Волковым. Но сейчас спектакли, в которых он занят, начнутся еще не скоро, самое время провести отпуск на родине.

Анна ПОТЕХИНА