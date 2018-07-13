В глушь по велению сердца

Три года назад 32-летний Алексей Яскович, выпускник УГТУ с двумя высшими образованиями, решил стать инспектором и остался жить в умирающем поселке Усть-Соплеск, в котором сегодня вообще нет молодежи, и живут в основном пожилые люди. Журналист «Республики» побывал в Вуктыльском районе и встретился с молодым инспектором.

Места эти совсем не чужие для Алексея Ясковича. В Усть-Соплеске жила его бабушка, которая растила его, здесь прошло его детство, здесь он окончил школу, отсюда уехал поступать в Ухтинский государственный университет. По первому образованию он юрист. По второму – инженер по буровым растворам. Однако найти в городе работу по специальности молодому человеку оказалось не так-то просто. Можно было, конечно, работать вахтами, но, поработав вдали от дома, он решил, что это не для него, так как привык к тишине и одиночеству, а живя в рабочем балке, приходится мириться с постоянным присутствием множества людей. Поэтому Алексей какое-то время работал торговым представителем в Печоре, где обосновался после окончания вуза.

Осенью 2015 года тяжело заболела бабушка, за ней нужен был уход. Алексей Яскович поехал к ней. Через несколько месяцев бабушка умерла. Вскоре началась реорганизация местной администрации, сельские поселения вошли в городской округ, а должности глав поселений упразднили, заменив их инспекторами по работе с населением. Бывший руководитель Усть-Соплесской администрации Ольга Михайлова порекомендовала на должность инспектора кандидатуру Алексея Ясковича: парень местный, всех здесь знает, хорошо образованный, молодой, полный сил, к тому же все равно пока без работы. Посельчане кандидатуру поддержали.

– Мне было интересно попробовать. В Печоре у меня есть своя квартира, куда я всегда могу вернуться, а тут подвернулась уникальная возможность испытать себя в работе с людьми. А начинать пробовать себя в административной работе всегда лучше в небольшом коллективе, – рассказал собеседник издания.

Небольшой коллектив – это 110 человек населения, большая часть из которых – пожилые люди. Молодых в поселке, кроме самого Алексея Ясковича, нет. После того, как в середине 2000-х закрыли школу, детей здесь тоже не осталось. Дети приезжают сюда только на лето к бабушкам. Есть, конечно, и люди среднего возраста, которые работают вахтовым методом, но их совсем немного. Молодой инспектор еще помнит годы расцвета Усть-Соплеска, когда здесь был большой поселок лесозаготовителей, работали школа, магазины, дом культуры, комбинат бытового обслуживания, своя пекарня. Приезжих учителей сразу обеспечивали жильем – рядом со школой стоял учительский дом, куда поселяли молодых специалистов. Правда, никто там подолгу не задерживался: приезжие молодые учительницы очень скоро выходили замуж за местных парней и уходили жить к мужьям. Благо, женихов тогда здесь хватало – заработки в леспромхозе были неплохими и никто отсюда в город не убегал.

Сейчас школа и учительский дом находятся в полуразрушенном состоянии: частично их разобрали на дрова местные жители. Бывшая библиотека заброшена вместе с мебелью и стеллажами, полными книг. Как пояснили журналисту «Республики», библиотеку поразил грибок, и пришлось ее закрыть вместе с книгами, чтобы этот грибок не разносить. Давно уже нет в поселке ни магазина, ни пекарни. Правда, в здании администрации поселения есть ФАП, который работает на три деревни – Усть-Вою, Усть-Соплеск и Щугор, и библиотека, которой сегодня заведует бывшая глава администрации Ольга Михайлова. Когда она приняла библиотеку и принимала заявки от населения на нужную литературу, народ заказывал не какие-нибудь детективы или любовные романы, а Тургенева, Достоевского, поэтов Серебряного века, стихи Высоцкого. Среди старожилов поселка остались представители местной интеллигенции из бывших учителей.

Что касается ФАПа, то добраться до фельдшера из соседних деревень летом можно только на лодке, времени на это уходит немало. Но пожилые посельчане к этому относятся философски. Говорят, если что и случится, уже все равно пора. Продуктовое обеспечение в поселке плохое. В местном ларьке только непортящиеся продукты, нет ни хлеба, ни молочных продуктов, ни тем более мясных изделий. Впрочем, народ приноровился к такой жизни: консультации фельдшера получают по телефону, а продукты некоторым посельчанам дети регулярно посылают из города на катере с оказией. Но много в поселке старых и немощных людей, у которых нет рядом близких. Они-то и являются главной заботой Алексея Ясковича. Есть в поселке один соцработник, который помогает пожилым женщинам воду и дрова занести, печку затопить, еду приготовить. А вот остальные проблемы решает инспектор.

Во время беседы к Алексею подошла местная жительница и пожаловалась на то, что у нее перестал работать телевизор. Остаться без телевизора для нее – большая проблема, так как в зрелом возрасте это является для нее хоть каким-то развлечением. Инспектор пообещал через час подойти. И так в течение дня к нему подходят то с просьбой забронировать электронный билет, то отремонтировать бытовую технику, сотовый телефон или установить спутниковую антенну. Все, что он умеет делать сам, он сам и делает. На вопрос, почему не пригласит по телефону мастера, говорит:

– Ну что вы. Кто к нам поедет? Это уж только в крайнем случае, когда что-то совсем экстренное. А так все я сам делаю, а что не умею – прошу местных мастеров. Мы же тут живем как одна семья, у нас полная взаимовыручка, все друг друга всю жизнь знают. Если говорить о том, что входит в мои обязанности, то я бы сказал, что я глаза и уши районной администрации. Обо всем, что не могу решить на месте, сообщаю вышестоящему начальству в Вуктыле, и там уже помогают, чем надо.

На вопрос, что поначалу оказалось для него самым сложным в этой работе, Алексей Яскович отвечает: «Отсутствие знаний о психологии людей». По его словам, люди все разные, кто-то спокойно свои просьбы излагает, кто-то эмоционально и с претензиями. А проблемы приходится решать с холодной головой, спокойно и без лишних эмоций:

– Сложно было только в начале, но очень скоро понял: все же очень просто. Как ты к людям относишься, так и они к тебе будут относиться. Нужно просто в любой ситуации сохранять уважение к человеку и не считать его проблемы чем-то незначительным и не стоящим внимания.

Скучать молодому мужчине среди пожилых людей не приходится:

– Когда работу делаешь охотно и с радостью, как может быть скучно? Тем более я же не затворником здесь живу, сейчас вот в отпуск собираюсь в Питер. Да и дома в Печоре бываю.

Алексей Яскович понимает, что, когда уйдут из жизни последние жители Усть-Соплеска, эти места совсем обезлюдеют. Грустно ему это сознавать, потому что это красивый, благодатный край, богатый природными дарами. Грустно еще и потому, что все самые светлые воспоминания детства связаны у него с этим поселком. И сегодняшняя его работа – дань уважения людям, которых он помнит еще молодыми и которые сегодня нуждаются в его поддержке.

Галина ГАЕВА

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