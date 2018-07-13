Дебютант из Сыктывкара

Илья Порошкин впервые готовится к сезону в составе сборной России по лыжным гонкам

Российские лыжники продолжают подготовку к предстоящему сезону-2018/19. Среди спортсменов из Коми в составе отечественной сборной пять лыжников. Впервые в сборную команду страны пригласили 22-летнего сыктывкарца Илью Порошкина. Вместе с удорчанином Алексеем Виценко он тренируется в группе Егора Сорина.

Илья Порошкин коренной житель столицы Коми, лыжными гонками занимается с семи лет. Путь в спорте начинал в ДЮСШ №5, родной стадион для него – хорошо известная всем сыктывкарцам лыжная база «Динамо». Первый тренер – опытнейший специалист Валерий Панюков. Спортивные успехи начались с пятнадцати лет, когда «стал заезжать в десятку на первенстве России», а в двадцать уже победил в этих стартах, впервые громко заявив о себе на уровне страны.

– Потом немного потерялся, но в минувшем сезоне вновь получилось вернуться на прежний высокий уровень, – рассказал Илья Порошкин в беседе с корреспондентом «Республики».

Сезон-2017/18 стал пока самым успешным в карьере молодого спортсмена. Лыжник завоевал золото на соревнованиях «Сыктывкарская лыжня» в гонке на 10 километров «классикой», на всероссийских стартах в Тюмени среди молодежи до 23-х лет был третьим в скиатлоне. Выиграл эстафету и коньковую гонку на чемпионате СЗФО. Лучшим результатом на чемпионате России, который проходил в Выльгорте, стало десятое место в скиатлоне на 30 километров.

Ничто так не мотивирует спортсменов, как возможность посоревноваться с мировыми лидерами. Не исключение и Илья Порошкин, которого вдохновило соперничество с когортой лучших лыжников страны на чемпионате России. Среди тех, на кого нужно равняться, собеседник издания, прежде всего, назвал показавших достойные результаты на Олимпиаде в Пхенчхане Дениса Спицова и Александра Большунова:

– Они доказали всему миру, что не обязательно чего-то ждать, и надеяться, что раскроешься позже. Глядя на них понимаешь, что в таком возрасте – в 20-25 лет – уже можно выигрывать медали на Олимпиаде, становиться победителями чемпионата мира, как тот же Сергей Устюгов. Парни на своем примере показали, что если не тушеваться рядом с именитыми спортсменами, то можно побеждать.

Теперь сыктывкарец тренируется бок о бок с лучшими лыжниками страны, набирается опыта в каждодневном режиме. В группе Сорина собраны молодые спортсмены, которым 20-25 лет, методами работы своего нового наставника сыктывкарец доволен.

Отвечая на вопрос о спортивных пристрастиях помимо профессионального, 22-летний спортсмен сказал, что в основном живет только лыжными гонками:

– Иногда могу поиграть в футбольчик, но редко. Люблю бегать, можно сказать, что это и есть хобби. Еще люблю читать.

Среди любимых авторов Илья назвал не только модных современных писателей, вроде Дэна Брауна, но и классиков, один из любимых романов – «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. Еще любит нон-фикшн, не так давно прочитал биографию американского шоссейного велогонщика Лэнса Армстронга, узнал о том, как именитый спортсмен победил рак и вернулся в большой спорт.

– Такие книги мотивируют, – пояснил Илья Порошкин.

По поводу предпочтений в стиле хода он отметил, что прекрасно понимает, что современные лыжники должны одинаково хорошо бегать как «классикой», так и «коньком». К этому стремится и он, говоря о том, что на соревнованиях не отдает каких-то предпочтений при выборе стилей хода, да и успехов добивается в обоих в равных пропорциях. А вот дистанции предпочитает средние – 10/15 км, бегать марафоны и спринты нравится сыктывкарцу меньше.

С 10 по 18 июля у группы Сорина сбор в городе Пересвете Московской области, после чего лыжники отправятся на тренировки на искусственном снегу в Санкт-Петербурге. В августе у них сбор в Италии. Предстоящий сезон пройдет под знаком чемпионата мира в австрийском Зеефельде. Илья Порошкин рассказал, что сделает все от него зависящее, чтобы закрепиться в составе сборной и отобраться для участия в этом турнире.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Минспорта РК