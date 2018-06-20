Студенты вузов представили свой взгляд на историю парламента

В Госсовете Коми 18 июня подвели итоги студенческого конкурса эссе, посвященного 80-летию законодательного органа власти республики. С авторами лучших работ встретились члены конкурсного жюри: председатель Госсовета Надежда Дорофеева, заместитель председателя Валентина Жиделева, а также председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев.

Напомним, в апреле был объявлен старт республиканского студенческого конкурса эссе на тему «Роль регионального парламента в развитии политической системы субъекта Российской Федерации». Наибольшее число работ прислали студенты Коми республиканской академии государственной службы и управления, а также Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

– История Верховного Совета и Государственного Совета – это часть истории нашей республики. Депутаты принимали законы, благодаря которым развивался регион. Это Конституция Коми АССР, а затем и Республики Коми, законы в области избирательного права, местного самоуправления, социальной защиты населения и другие. Мы должны знать историю, потому что без прошлого нет и будущего, – сказала Надежда Дорофеева.

Валентина Жиделева поблагодарила студентов за внимание к законодательному органу власти и смелость, так как тема эссе была заявлена достаточно сложная. Геннадий Горбачев признался, что из студенческих работ отметил для себя малоизвестные факты об истории Госсовета Коми.

Каждый участник конкурса выбрал конкретную, узкую тему для рассуждения. Так, студентка академии государственной службы Ксения Дмитраш акцентировала внимание на законах в социальной сфере.

– Образование, здравоохранение, социальная защита – чаще всего жители сталкиваются с проблемами именно в этих отраслях, – пояснила она свой выбор.

Вопросы национальной политики стали главными в эссе Маргариты Шатохиной, также обучающейся в академии государственной службы. Она изучила законодательство, связанное с защитой прав коренных малочисленных народов, поддержкой оленеводства, а также проанализировала, как движение «Коми войтыр» использует свое право законодательной инициативы.

Особо члены жюри отметили работу студента Сыктывкарского государственного университета Никиты Краева. Он сосредоточился на малоизученном периоде в истории законодательного органа власти – деятельности Верховного Совета Коми АССР XI созыва, который, по его мнению, являлся «драйвером демократизации республики в годы перестройки».

– Все решения, принятые одиннадцатым созывом, сильно меркнут на фоне судьбоносных решений следующего, двенадцатого, созыва. Однако именно он подготовил почву для их дальнейшего принятия. Это было время острой политической борьбы и дебатов, – подчеркнул Никита Краев.

По мнению заместителя директора института гуманитарных наук Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Юлии Афанасьевой, подобные конкурсы имеют большое значение для молодежи.

– Во-первых, они дают возможность проверить свои знания о государственной власти. Особенно учитывая тот достаточно сложный исторический период: реформы, непростой баланс между регионом и центром, роль на этом этапе Государственного Совета. Действительно, все темы работ очень специфические, и ребята профессионалы, потому что взялись за такой сложный вопрос, показали себя и свои знания, – отметила Юлия Афанасьева.

Завершая встречу, Надежда Дорофеева подчеркнула, что региональный парламент продолжит традицию проведения подобных конкурсов.

Роман СЕМЕНОВ

Фото пресс-службы Госсовета Коми