Избавит ли сельский туризм от безработицы?

Одной из форм развития сельских территорий Республики Коми может стать внутренний туризм. Это направление деятельности включено в список «апрельских поручений» главы региона Сергея Гапликова. Как вы считаете, поможет ли развитие сельского туризма решить проблему безработицы на селе при условии самозанятости в нем населения?

Надежда Шкляева, индивидуальный предприниматель, Корткеросский район:

– Уверена, что именно развитие сельского туризма решит проблему занятости на селе. Необходимо разработать и принять нормативные документы на законодательном уровне с целью создания благоприятных условий для самозанятости населения данным видом деятельности (льготный налоговый период, обучение, первоначальное финансирование на приемлемых условиях). Сельский житель с рождения крепко связан с природой, на селе сохраняются история и быт наших предков. Не сомневаюсь, что интересные и памятные места есть в каждом селе, в каждой деревеньке. Все эти факторы способствуют развитию сельского туризма. Желающие заниматься этим видом деятельности имеются, а самым оптимальным вариантом для них и является самозанятость.

Сергей Ткачев, преподаватель Коми республиканской академии госслужбы и управления:

– Развитие сельского туризма не решит полностью проблему сельской безработицы, однако может снизить ее остроту. Но для этого необходимы существенные затраты на развитие инфраструктуры, обучение персонала, рекламу и продвижение туристического продукта. Наиболее приемлемый и экономичный способ – централизовать затраты в рамках соответствующей государственной программы Республики Коми и реализовать все необходимые мероприятия по подготовке базы для развития туризма во всех муниципалитетах сразу. Это не только повлияет на развитие туризма как такового, но и оживит сопутствующие сферы: торговлю, бытовое обслуживание, культуру и другие.

Манефа Лушкова, председатель совета ветеранов Сысольского района:

– Сегодня в нашем районе недостаточно уделяется внимания развитию туризма. Пока мне неизвестно о разработке инвестиционных проектов в данном направлении. А задача главой действительно поставлена очень важная и необходимая. Самое активное участие в разработке и реализации таких проектов могли бы принять первичные ветеранские организации, привлекая жителей из числа старожилов, пенсионеров, знающих район не понаслышке. Вряд ли, конечно, это значительно снизит безработицу на селе, но наиболее активная часть населения, наверное, сможет облегчить себе жизнь. Прежде всего это участие в реализации проекта. Во-вторых, появится возможность сдавать туристам в аренду излишние жилые площади. В-третьих, это даст многим толчок к изучению истории своей малой родины.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования клуба «Вымпел», Сосногорск:

– Предполагается, что сельский туризм – это тихий отдых при комфортной погоде на речке, в лесу. У нас в Сосногорском районе комфортная температура свыше 20 градусов всего 17 дней в году, то есть вряд ли можно постоянно рассчитывать на клиентов. А ради нескольких дней в году не стоит огород городить. Другой аспект, который может быть интересен приехавшим в село туристам, – участие в сельскохозяйственных работах, например, сенокосе. Но опять же это краткосрочный период, и к тому же сейчас не осталось тех обширных лугов, где можно, как в известной поэме, «Раззудись, плечо! Размахнись, рука!». Луга уже давно закочковались и заросли. И еще деликатный момент: не все жители деревень приветствуют появление чужих людей, которые могут использовать их традиционные ресурсы – собирать дикоросы, ловить рыбу и так далее. На мой взгляд, для развития сельского туризма необходимо обустраивать всю деревню, а не отдельный дом, что пока вряд ли возможно. На данном этапе вопросы сервиса, логистики проще решать в гостевых домах и на базах отдыха, которые появляются в республике и предлагают разнообразный отдых.

Владимир Муравьев, депутат совета Сыктывдинского района:

– В качестве положительного примера можно назвать гостевой комплекс «Савапиян», который находится в уютном живописном месте, в деревне Савапиян села Пажга, в тридцати километрах от Сыктывкара. Здесь все организовано для отличного отдыха на природе: есть гостевой дом, комнаты отдыха, беседка, мангальная площадка, мини-ферма (контактный зоопарк), русская банька, массаж. Также там реализуют инкубационное яйцо гусей, уток, перепелов, кур разных пород. Продают кроликов и козочек. Под заказ привозят индюшат, цесарок и других птиц и животных. Развивают и такое спортивное направление, как скандинавская ходьба, для школьников – экологические тропы и спортивные игры.

Василий Гуторов, пенсионер, Прилузский район:

– Пока сельский туризм – это всего лишь лозунг, не подкрепленный экономикой и финансами. Никто профессионально этим не занимается. Звучат призывы: «Давай-давай» – и все. Нет элементарных смет. Нужны специалисты, нужен пилотный проект по одному-двум районам, чтобы потом можно было сказать: «Делай, как я».

Валерий Хозяинов, пенсионер, Сосногорск:

– Возлагать большие надежды на развитие сельского туризма как решение проблемы безработицы не стоит. Спору нет, в наших деревнях и селах живут рукастые и умелые люди, способные творить чудеса деревянного зодчества, которые смогли бы помочь в восстановлении старинных построек. Но состояние дорог в нашей республике оставляет желать лучшего. Пару лет назад мы с женой решили побывать в родной деревне нашего замечательного поэта и драматурга Виктора Савина, заодно и посетить его музей. Мало того что на асфальтированной дороге были огромные ямы, того и гляди колесо отвалится у машины, так еще и музей был закрыт. Кто еще решится на такой отважный шаг? Таких примеров множество.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорский район:

– Я полагаю, не туризмом, а производством сельскохозяйственной продукции должно заниматься село. Необходимо выделять бесплатно земли для выращивания овощей, корнеплодов. Выдавать льготные кредиты. Выделять луга и пастбища для выращивания скота. Организовывать прием молока, мяса, овощей, корнеплодов, осенью – прием ягод и грибов. Крестьянин должен заниматься своим делом – крестьянским. Роль власти должна быть направлена на всемерную помощь крестьянину. Есть же примеры из СССР: почему бы власти не взять то хорошее, что было, и добавить свою молодую энергию?

Игорь Усачев, индивидуальный предприниматель, Корткерос:

– Развитие сельского туризма не решит проблему занятости населения. Занимаюсь этим уже седьмой год, с трудом пошел в жизнь проект «Кузнечный фестиваль Корт Айка», сейчас он окреп, ушел в свободный полет и управляется администрацией района. В настоящее время я пытаюсь реализовать свой новый проект «Кузница – сердце села» – строительство реально действующей кузнечной мастерской с возможностью посещения группами туристов, проведения с ними тематических мастер-классов и так далее. Но жизнь показала, что для этого нужны существенные капиталовложения в инфраструктуру, организация сервиса, а главное – очень много времени. Туризм – сезонная отрасль, которая зависит от погоды, времени года, качества сервиса и персонала, а у нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Набрать за короткое северное лето средства на развитие практически невозможно. Да, заработать на жизнь можно, но о реальном прорывном развитии речи не идет.

Поднимать сельский туризм на заемные средства смысла нет, эти деньги вернутся очень нескоро, а гасить кредит надо будет уже через 20 дней после его получения. Плюс бюрократия во всей красе: на получение разрешения на строительство кузницы у меня ушло почти четыре года, момент финансового подъема и спроса услуги был упущен. Говорить о муниципальной помощи развитию малого бизнеса даже не буду, она носит формальный характер, проблем и обременений больше, чем пользы.

Проводил недавно анализ по нашему району: посмотрел на сайте администрации списки туристических проектов, получавших гранты от администрации за последние пять лет, и сравнивал с реально действующими и приносящими прибыль – нет таких. Живут только те, что изначально (в 90-е и нулевые годы) имели существенные капиталовложения небедных инвесторов, создавались с целью сбросить и сохранить излишки ресурсов (например, «Шишкин лес»). И даже в данном случае говорить о прорыве в развитии не приходится. Нет там сервиса и трафика.

И самое главное – категорически нельзя говорить об успешном развитии туризма, рассказывая о том, что мы удачно провели один фестиваль, проложили одну тропу, один месяц покатали туристов на байдарках, провели по маршруту 120 человек. Об успехе должна говорить стабильно работающая, регулярно приносящая прибыль туристическая система. Система должна опираться в первую очередь на качественную инфраструктуру и высокого класса сервис, а не на количество сообщений о круглых столах, проведенных Бизнес-инкубатором на тему «Как правильнее отдать налоги». Главный и единственный индикатор успеха – прибыль.

Подготовила Лина ПЕРОВА

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.