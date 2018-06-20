Редкие издания к юбилею Госсовета

В Национальной библиотеке Коми открылась выставка «Именем закона!», посвященная 80-летию законодательного органа власти республики. Представленные в экспозиции книги, фотоальбомы, сборники, статьи из периодических изданий, отчеты позволяют проникнуться духом эпохи, узнать о том, как и в каких условиях принимались законы, по которым до сих пор живет республика.

Самым ранним документом является стенографический отчет первой сессии Верховного Совета Коми АССР первого созыва, которая состоялась 26 июля 1938 года. Среди других редких документов – статьи из литературно-художественного и общественно-политического журнала «Ударник» (№8 за 1938 год) и газеты «За новый Север» (от 29 июля 1938 года), посвященные первому заседанию парламента Коми, в том числе фотографии первых депутатов и первого председателя Верховного Совета Коми АССР Питирима Размыслова.

Отдельный блок выставки посвящен тем, кто трудился в составе аппарата и депутатского корпуса. Документы рассказывают о биографиях первого думского депутата из Коми края Степана Клочкова, председателя президиума Верховного Совета Коми АССР Зосимы Панева и секретаря президиума Ирины Устиновой.

На выставочных витринах книги и монографии Анатолия Напалкова, Ларисы Четвериковой, Юрия Гаврюсова, посвященные истории становления законотворческой деятельности в республике, а также очерки об истории государственной службы в регионе, сборники текстов конституций Коми, доклады о работе Госсовета, списки представителей региона в российском парламенте и многое другое.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru