На «Облаках» выступит певец Alekseev

30 июня в Сыктывкаре состоится республиканский выпускной «Облака.LIVE», в котором примут участие студенты среднего профессионального и высшего образования региона. Ожидается, что в мероприятии примут участие более двух тысяч человек.

Выпускной проводится с 2013 года по инициативе студентов Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина – опорного вуза Республики Коми. В основе концепции проекта – объединение студенческой молодежи, активное вовлечение выпускников в работу над мероприятием и включение их в создание праздничной программы, а также профориентационная работа, направленная на знакомство абитуриентов с ссузами и вузами Республики Коми.

В этом году дневная программа будет включать в себя традиционное шествие выпускников: студенты выстроятся в колонны и пройдут единым потоком по улице Ленина от Государственной аптеки до Дома дружбы народов Республики Коми. На Стефановской площади лучшим выпускникам региона глава Коми Сергей Гапликов вручит дипломы.

В вечерней программе предусмотрены праздничный концерт с участием студенческих вокалистов и танцоров республики и выступление хедлайнера мероприятия – певца Alekseevа. Именно его кандидатура была выбрана самой молодежью в рамках открытого голосования.

Alekseev – сценический псевдоним молодого и сверхпопулярного певца из Украины Никиты Алексеева, экс-участника вокального телешоу «Голос страны». В 2016 году он стал победителем украинской музыкальной премии YUNA в номинации «Открытие года» и российских премий «Муз-ТВ» и RU.TV в категориях «Прорыв года» и «Лучшая песня». Данную награду ему принесла песня «Пьяное солнце», ставшая первой русскоязычной композицией, вошедшей в топ-100 мирового чарта Shazam.

В этом году после выступления хедлайнера для студентов организуют дискотеку под открытым небом с участием популярных молодежных диджеев региона. Координировать мероприятие будут волонтеры. Их задействуют в концертной программе, шествии и для обеспечения безопасности, сообщили в министерстве образования Коми.

Игорь ПЕТРОВ