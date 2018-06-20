Уроженец Коми продвигает лесной бизнес в Германии

Владимир Осипов почти три десятка лет живет и работает в Германии, но не теряет связи со своей родиной и часто приезжает в республику как по служебным делам, так и на отдых.

Он родился в поселке Яснэг Сыктывдинского района, потом до 20 лет жил в Сыктывкаре, пока в середине 80-х не уехал в Ленинград учиться в Лесотехнической академии, окончил ее с красным дипломом, поступил в аспирантуру. Возможно, не выпади годы его учебы на время перемен в стране, Владимир Осипов вернулся бы в Сыктывкар в качестве молодого специалиста-инженера, но судьба распорядилась иначе.

– В конце 1990 года меня отправили на стажировку в ФРГ по программе обмена инженерами, я стал стипендиатом правительства ФРГ. Но пока я был на стажировке, начал рушиться Советский Союз, и моя аспирантура тоже прекратила существование. Непонятно было, куда мне возвращаться и что делать дальше, так что я решил немного пересидеть это смутное время, устроился на работу в Германии, – рассказал «Республике» Владимир Осипов. – И вот так получилось, что с 1991 года работаю в компаниях, связанных с лесной отраслью и заинтересованных в сотрудничестве с Россией, занимаюсь торговыми связями. В основном это немецкие компании, но два года проработал в Швейцарии, еще год – в Австрии. И уже давно я гражданин Германии, как и мои взрослые дети.

Сейчас Владимир Осипов живет в городе Бад-Мариенберге, стоящем примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Кёльном, работает в известной немецкой фирме Vecoplan руководителем отдела продаж в Восточной Европе, организовывает поставки оборудования, в том числе в Республику Коми. Недавно он побывал в Сыктывкаре вместе с делегацией других производителей оборудования для лесопромышленной отрасли, проводил презентации на предприятиях.

– Если объяснять просто, то Vecoplan в первую очередь производит оборудование для переработки отходов. Практически любых – бытового мусора, отходов производства мясокомбинатов, покрышек, пластика, списанных архивных бумаг. Но мне самому больше всего интересна тема переработки отходов лесной промышленности, по этой теме я сюда сейчас и приезжал, – пояснил Владимир Осипов. – Вообще по работе я бываю в Коми один-два раза в год. И в гости сюда приезжаю тоже один-два раза в год, пообщаться с родственниками, погулять по лесу, сходить за грибами. Я рад, что у меня остались здесь корни, связи с республикой, что стоит мой родной поселок, а не так, как бывает с некоторыми селами: все разъехались, уже и от погоста даже ничего не осталось.

Родители Владимира Осипова умерли, когда он был еще школьником, но в Коми живет много его родных и друзей, в гости его ждут в Яснэге, Сыктывкаре, Подтыбке и Сосногорске.

– Когда приезжаю сюда, я чувствую, что Коми – мой дом, как и раньше, и старость свою я тоже планирую связать с республикой, – говорит Владимир Осипов. – Для меня все здесь как было, так и осталось своим.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА