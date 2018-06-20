Депутаты готовятся к юбилейной сессии

Во вторник члены президиума Госсовета Коми утвердили повестку дня предстоящего сессионного заседания, которое состоится 26 июня. Формат сессии будет торжественным – этот день пройдет под знаком 80-летия законодательного органа власти республики.

Комментируя деловую повестку дня, спикер Надежда Дорофеева особо остановилась на законопроекте, который на основе обращений граждан подготовил и внес депутат Александр Лейфрид. Речь идет о поправках в республиканский закон «О социальных выплатах на строительство и приобретение жилья».

– Дело в том, что право на выплату на приобретение и строительство жилых домов имеют сегодня граждане, живущие близ разрушаемых береговых линий в так называемых поселках сельского типа. Но это очень узкое понятие, и в эту категорию не включены ни деревни, ни села. И для того, чтобы устранить данный законодательный пробел, депутат Лейфрид предлагает формулировку «поселок сельского типа» заменить на «сельский населенный пункт». С такими просьбами к парламентариям очень часто обращаются на личных приемах жители Усинского и Усть-Цилемского районов. Например, жители сел Щельябож, деревень Захарвань, Мутный Материк, Денисовка живут вблизи береговой линии и постоянно находятся под угрозой разрушения берега, порой это расстояние составляет всего несколько метров. Необходимо отметить и то, что затраты на берегоукрепительные работы порой в разы превышают затраты на строительство и переселение людей, – отметила Надежда Дорофеева.

Ряд вопросов после продолжительных дискуссий было решено доработать и перенести на сентябрьскую сессию. Например, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев настаивал на скорейшем рассмотрении его предложения внести изменения в региональный закон об образовании, где особо прописать добровольность изучения второго государственного языка. Однако коллеги призвали не торопиться с изменениями в законодательстве, поскольку Госдума сейчас как раз рассматривает вопрос об изучении национальных языков в первом чтении, и, чтобы не переделывать собственный закон, надо дождаться думского вердикта. Тем более что принудительный принцип изучения государственных языков в национальных республиках уже и так отменен.

Переносится на сентябрь и вопрос, касающийся перераспределения отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления и органами государственной власти. Депутаты предлагают вернуть эти полномочия муниципалитетам, дабы они могли увеличить за счет рекламного рынка доходную часть своих бюджетов. Но сначала нужно тщательно изучить ситуацию на местах и понять, готовы ли муниципалитеты забрать эти полномочия.

Еще один вопрос повестки дня юбилейного сессионного заседания – о присвоении высшего почетного звания республики «Почетный гражданин». Как пояснила руководитель рабочей группы вице-спикер Валентина Жиделева, общественные организации и муниципалитеты выдвинули 25 кандидатур, а из них выбрали пять самых достойных.

Это начальник управления кадров Управления ФСБ РФ по РК, подполковник, герой России Александр Алексеев, воспитатель детского сада № 5 села Корткерос Надежда Елфимова, начальник управления архитектуры администрации Воркуты, член Союза архитекторов России Владимир Иващенко, преподаватель школы искусств, создатель и руководитель первого в республике детского балетного театра «Аленький цветочек» Галина Ширяева и директор детской школы художественного ремесла села Выльгорт, народный мастер России Валерий Торопов. Александру Алексееву звание будет присвоено посмертно.

При выборе депутаты учитывали вклад кандидатов в развитие Республики Коми, а также результаты народного голосования, проходившего на сайте агентства «Комиинформ». Кандидатуры, выбранные депутатами на заседании рабочей группы, будут направлены на рассмотрение главе Коми Сергею Гапликову.

Лина ПЕРОВА