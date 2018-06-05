В поддержку семейных ценностей

В республике подвели итоги благотворительного конкурса «Северная мозаика», инициатором которого является депутат Госдумы Ольга Савастьянова. В минувшую пятницу в ходе пресс-завтрака она рассказала журналистам о том, как проходил отбор проектов и какой тематике будут посвящены очередные конкурсы.

«Северная мозаика» проводится второй год. В этот раз конкурс был посвящен поддержке и популяризации семейных ценностей и традиций.

– Мы продолжаем поддерживать все, что связано с общей культурой человека, и в этом году основной темой взяли проблемы семьи. Когда мы затевали этот конкурс, планировали пять номинаций по три победителя в каждой. Но в результате работы экспертов по библиотекам получилось пять победителей в одной номинации, по домам культуры – четыре, по музеям – один. Уложить все в строгие рамки правил не удалось, – рассказала Ольга Савастьянова.

Конкурс проводился в два этапа. На первом оценивались идеи, нужно было кратко изложить основную информацию о будущем проекте. На втором этапе участники представляли проект в развернутом виде. К участию во втором этапе были допущены 52 проектные идеи.

Наибольшую активность и самое высокое качество заявок продемонстрировали участники номинации «Библиотека как ресурс интеллектуального и духовного развития семьи». А самым сложным для конкурсного проектирования стало направление «Семья как театральный, драматический, музыкальный, хореографический коллектив».

Проекты оценивались по актуальности и значимости для того муниципалитета, для которого они разрабатывались. Оценивались их экономическая обоснованность, соответствие целям и задачам конкурса, оригинальность, новизна и перспективы дальнейшей реализации и развития.

Комиссия определила 14 победителей, среди которых есть проекты, удивившие новыми подходами и технологиями. Например, проект Национальной детской библиотеки имени Маршака «Сказка на песке: студия семейного творчества». В его основе – песочная анимация, оживление персонажей и сюжетов из прочитанных книг и историй, написанных старшими членами семьи.

Самые высокие оценки получил проект Летской межпоселенческой клубной системы «Любительский театр «Эксперимент». Театр готовит постановку спектакля «Дураков по росту строят». Это пьеса Николая Коляды о семейных отношениях.

Системный подход, новые технологии и большой охват участников из числа населения позволили одержать победу таким проектам, как семейный квест-фест Сыктывдинской централизованной библиотечной системы «Семейный лад – добрый уклад». В основе квеста – игра-поиск, из чего складывается семейное счастье.

Проект Дома культуры села Усть-Лыжа «Организация творческой мастерской для всей семьи» впечатлил экспертов многообразием творческих направлений и насыщенным планом мероприятий. Сыктывкарский педколледж разработал целый цикл мероприятий «Семейная ладья» для своих студентов. С полным списком победивших проектов можно ознакомиться на сайте вкомиотлично.рф.

– Итоги подвели, сейчас будем заключать контракты, – рассказала Ольга Савастьянова. – В следующем году объявим конкурс на лучшие идеи по развитию дворового спорта.

С 1 июня по инициативе Ольги Савастьяновой запущен еще один конкурс «Я хочу! Я сумею! Я смогу!», участниками которого станут школьники. Это конкурс эссе, он пройдет под девизом «Творю будущее».

– Мы с институтом истории и права СГУ решили сподвигнуть детей на размышления о том, как они сами могли бы улучшить мир, в котором живут. Учащимся 4-6 классов предлагается написать эссе на тему «Что я могу сделать для своей семьи». Участники второй возрастной группы – 7-9 классы – смогут поразмышлять на тему «Что я готов сделать для своего города или села». А третья группа – учащиеся 10-11 классов могут заявить о себе в эссе «Что я могу сделать для своей республики».

Итоги конкурса подведут ко Дню конституции, в декабре.

Галина ГАЕВА

Фото op.rkomi.ru