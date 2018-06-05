В «Гренаде» решали недетские вопросы

В Коми необходимо активно развивать дворовый спорт. К такому выводу пришли участники республиканского семейного совета, прошедшего 31 мая на базе детского оздоровительного центра «Гренада».

Темой совещания была организация летнего отдыха детей в республике, а вопрос развития дворового спорта рассматривался в общей программе организации летнего отдыха как альтернативный вариант досуга для тех ребят, которые не смогут никуда выехать. Именно этот вопрос вызвал самые большие дебаты среди участников совета.

Обозначая главную цель совещания, заместитель председателя cемейного совета, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ольга Савастьянова рассказала, что на недавних общественных слушаниях директор одного туристического лагеря пожаловалась, что для организации турлагеря для 150 детей ей пришлось подготовить документов общим весом 22 килограмма.

– Это объясняют необходимостью принятия всех мер безопасности, но я хочу понять, действительно ли эта масса документов помогает сохранять жизнь наших детей, – пояснила Ольга Савастьянова. – Хочется разобраться, есть ли в сфере организации летнего отдыха проблемы, которые требуют законодательного урегулирования. К тому же по-прежнему очень актуальными остаются вопросы проверки и отчетность. Федеральный законопроект о государственном муниципальном контроле, который меняет всю систему контроля в России, принят в первом чтении. Новый закон обязан обеспечить безопасность, качество товаров и услуг, но вся система будет построена так, что несметное количество проверок, многие процессуальные вещи уйдут в прошлое. С проверяющих спрос будет не за то, сколько раз ты проверил, а что ты сделал, чтобы упредить те нарушения, которые могут привести к проблемам.

Особое внимание, по словам Ольги Савастьяновой, нужно обратить на тех детей, которые летом никуда не уезжают, так как если не брать лагеря с дневным пребыванием, то в Коми процент охвата детей летним отдыхом очень низкий. Потому что только ответственные родители стремятся продумать досуг ребенка на все лето.

– Один из представителей Федерального координационного совета по безопасности туризма на федеральной конференции привел пример: лишь восемь процентов детей летом выезжают отдыхать на природу, – рассказала Ольга Савастьянова. – Количество загородных лагерей из года в год снижается. Причем в качестве примера резкого отказа от отдыха детей на природе он привел нашу республику. Он заметил, что в Коми, где лес и природа вокруг всех населенных пунктов, для большинства детей походы могли бы стать самым распространенным видом отдыха. Но в 2015 году в регионе было организовано 34 палаточных лагеря, в 2016 – 55, а в 2017 – уже один, и то в марте. Почему мы оказались в числе лидеров по отсутствию палаточных лагерей? Давайте смотреть, что нам мешает.

Ольга Савастьянова отметила также, что в целом отдых детей становится все разнообразнее с каждым годом, открываются новые профильные смены, однако средние суммы стоимости путевок совершенно небезобидны даже для семьи с одним ребенком. Хотя сейчас принят закон, в соответствии с которым предприятие может оплачивать до 50 тысяч рублей на отдых семье из трех человек.

Заместитель министра образования Максим Ганов пояснил, что в основном все названные проблемы упираются в нехватку средств. Третий год федералы ничего не выделяют республике на летний отдых детей, и региональный бюджет вынужден тянуть это на себе. Именно поэтому пришлось пересмотреть вопросы родительского софинансирования путевок, и теперь вклад родителей в путевку увеличился. Но если в семье несколько детей, то не всем по карману отправить всех детей в лагерь.

– Последняя сумма – 60 миллионов – была нам перечислена из федерального бюджета на летний отдых детей в позапрошлом году. Мы направляли обращения, но пока средств нам никто не выделил. И не только нам, в прошлом году сорок субъектов не получили денег на эти цели, – пояснил Максим Ганов.

Ольга Савастьянова пообещала разобраться, в чем причина прекращения поступления федеральных субсидий.

О том, как обстоит дело с развитием дворового спорта, рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Максим Мартышин. В этом году в муниципалитетах запланировано двадцать дворовых спортивных мероприятий с общим охватом участников более трех тысяч. В прошлом году в рамках народного бюджета были реализованы и семь проектов по установке тренажерных комплексов – на Удоре, в Печоре, Ижме, Вуктыле, Ухте, Сысольском и Корткеросском районах. Уличные тренажеры пользуются большим спросом у населения.

– Я недавно был в Емве, так там к уличным тренажерам буквально очереди стоят. И это ведь не постановочный вариант: меня же там никто не ждал, – поделился своими наблюдениями заместитель министра спорта. – В муниципалитетах проводятся дворовые турниры по шашкам, волейболу, мини-футболу, которые собирают большое число участников. 14 июня в Сыктывкаре планируется футбольный турнир дворовых команд. Уже сейчас идет активная запись, в минспорта рассчитывают собрать не менее полусотни команд.

Однако, по мнению замминистра, общественные инициативы иногда натыкаются на стену бюрократических препятствий. В частности, в последней его рабочей поездке в Печору ему рассказали историю одного местного альтруиста, который с 1979 года сам ежегодно заливал хоккейный корт во дворе. Гонять шайбу на ледяном поле собиралась вся окрестная детвора. Освещение корта мужчина осуществлял за свой счет – протянул его от своего гаража. Но, узнав об этом, сотрудники местных электросетей запретили ему освещать корт и отрезали питание. Правда, в местной администрации Максима Мартышина заверили, что проблему обязательно решат и свет на площадку вернут. Но этот пример наглядно демонстрирует равнодушие ответственных лиц к подобным инициативам.

Максим Мартышин обратил внимание еще на один вид летней занятости, который почему-то не учитывается в общей статистике детей, охваченных летним отдыхом. Это спортивные тренировочные сборы, на которые выезжают ребята, посещающие спортивные секции. Замминистра спорта обратился к Ольге Савастьяновой с просьбой пересмотреть закон и включить восстановительные тренировочные сборы в летнюю оздоровительную кампанию.

– На федеральном уровне учет всей летней оздоровительной кампании происходит в программе Арисма. Там нет такого понятия, как тренировочные сборы. Но ведь наши спортсмены тоже оздоравливаются по линии минобраза. Спасибо министерству, что подбирают нам базы, спортивная инфраструктура которых соответствует всем требованиям. Если бы сборы учитывались в рамках летней оздоровительной кампании, то и статистика наша была бы другой. Но тут нужно внести изменения в федеральное законодательство, – обратился Максим Мартышин к Ольге Савастьяновой.

Председатель Общественной палаты Коми Галина Киселева в свою очередь отметила хороший уровень подготовки минобраза к летней оздоровительной кампании: все обозначенные в прошлом году замечания были устранены. Но все же воспользоваться услугами оздоровительных лагерей смогут только 50 процентов ребят. По словам Галины Киселевой, общественники вместе с сотрудниками МВД прошлись по дворам Сыктывкара и выяснили, что спортивные комплексы стоят отнюдь не во всех дворах, а самой привлекательной площадкой для подростков стал торгово-развлекательный центр «Июнь», где они проводят все свободное время. И охранники торгового центра жалуются, что ничего не могут поделать с этими группами подростков, которые на все замечания отвечают нецензурной лексикой.

– Мы совершенно забываем о патрулировании. Нужны регулярные общественные рейды, чтобы дети понимали, что ими интересуются. Но тут опять проблема: выгнать их из «Июня» можно, а куда они пойдут? Ушли из практики комнаты школьников, в которых мы с вами росли, а нового мы им ничего не дали. Как бы хорошо ни организовали мы летний отдых, но, если не будет дворовых спорткомплексов, если не организовывать мероприятия для детей, подростковых правонарушений и несчастных случаев не избежать. И нужен общественный контроль, – отметила Галина Киселева.

Однако, как рассказала руководитель Союза женщин Коми, заместитель председателя республиканского семейного совета, депутат столичного горсовета Галина Лапшина, с установкой дворовых спортивных площадок все не так просто, проблема зачастую упирается в то, кто же будет следить за их сохранностью. С этими проблемами Галина Лапшина столкнулась лично, когда на свои собственные средства устанавливала спортивные комплексы. Один такой комплекс депутат подарила школе, руководство которой хоть и со скрипом, но все же несет ответственность за него. А вот с дворовыми комплексами сложнее. Одну такую площадку Галина Лапшина решила подарить двору в старой деревянной части города по улице 28-й Невельской дивизии.

– Нашлись жильцы, с помощью которых эту спортплощадку установили. Сами сварили ворота, волейбольную сетку установили, покрасили. Но соответствуют ли они нормативам? Кто сегодня будет нести ответственность за них? Передать в управляющую компанию, которая отвечает за эту территорию, невозможно. В этом моменте появляется стена, которая не дает возможности населению проявлять себя дальше, – посетовала Галина Лапшина. – Надо найти законодательные возможности, чтобы люди сами могли заниматься этим. Там, где есть ТОС, там они еще принимают площадку на сохранность. Но у нас в Сыктывкаре только два ТОСа созданы. А в больших домах нереально его создать, потому что нужно собрать подписи не менее половины всех жильцов, а нам никто даже не может дать данных, сколько там проживает реально. При этом желание у людей есть, и энтузиасты есть. Но люди, которые хотят это делать, опускают руки. Вот так же и детей на природу не можем вывести, потому что там то клещи, то еще что-то. Настолько мы сами себя загнали в угол, что не знаем, как оттуда выбраться.

Председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми Сергей Артеев внес предложение организовывать выезды семей с детьми на природу за счет сэкономленных бюджетных ресурсов.

– Мы сейчас достаточно активно вводим критерии нуждаемости и адресности и за счет этого экономим бюджет. Было бы уместно сэкономленные деньги перенаправлять турцентру на организацию выездов на природу родителей с детьми. Республика опоясана лесами, а многие дети до сих пор не знают, как выглядит муравейник. Пусть дети учатся самостоятельности и любви к природе. А старшеклассников, которые торчат в ТРЦ, я думаю, нужно привлекать на ремонтные работы в школе.

Начальник управления по занятости минтруда Александр Хохлов усомнился в возможности привлечения детей к ремонтным работам.

– Дети у нас полностью защищены законом, – не сдержал он своей иронии в адрес законодателей. – Я в детстве красил свою школу, и мне это не повредило, а современным детям уже нельзя красить: это сильно повредит их здоровью.

Подводя итог совещанию, Ольга Савастьянова отметила, что предложение Галины Киселевой о проведении рейдов с сотрудниками МВД и других заинтересованных ведомств необходимо внедрять в жизнь.

– Далее: у меня есть ежегодный благотворительный грантовый конкурс «Северная мозаика». В этом году мы его посвятили семейным проблемам. А в следующем году тогда посвятим его организации досуга и отдыха во дворах, – сказала Ольга Савастьянова. – У нас снижается процент выезда за пределы республики, семьи вообще стали не так часто куда-то выезжать. Можно было бы организовывать отдых для детей вместе с родителями на базе домов культуры и учреждений системы образования. Предложения по изменению законодательства я беру на себя. Причем это надо отработать так, чтобы бизнесу было интересно эту нишу занять. Что касается федерального финансирования, до сих пор ко мне ни разу не было обращений подключиться к проблемам летнего отдыха. Поэтому я сейчас посмотрю, почему наш регион остался без федеральной поддержки. Попробую этот вопрос отработать, чтобы помочь республике.

Галина ГАЕВА

Фото «Комиинформ»