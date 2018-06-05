Добровольцы на лесопосадках

Республика Коми в восьмой раз приняла участие во всероссийском «Дне посадки леса». В нынешнем году экологическую акцию приурочили к объявленному в стране Году добровольца.

Как рассказали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, выступившем организатором акции, самые массовые посадки в регионе прошли 2 июня на территории Железнодорожного лесничества в 107 километрах от Сыктывкара, площадь лесовосстановительных работ составила три гектара.

В качестве добровольцев на лесопосадках трудились сотрудники минприроды республики при поддержке представителей других министерств и ведомств. Активное участие в мероприятии приняли сотрудники МЧС России по Коми.

Партнерами акции выступили лесопромышленные предприятия. ООО «Лузалес» помогло с транспортом, а АО «Монди СЛПК» выделило порядка 6600 сеянцев сосны с закрытой корневой системой из своего питомника в Визинге.

После завершения работ по посадке добровольцы очистили от мусора ближайший лес. Планируется, что экологические акции по посадке сеянцев будут продолжаться в разных муниципалитетах до 20 июня.

Анна ПОТЕХИНА

Фото МЧС по Коми