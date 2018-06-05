Праймериз выявил лидеров

В минувшее воскресенье в Коми прошло предварительное голосование, в ходе которого жители региона определяли, кто из кандидатов будет представлять партию «Единая Россия» на дополнительных выборах в Госсовет республики, а также на основных и дополнительных выборах в органы местного самоуправления. В понедельник об итогах партийного праймериз журналистам рассказал первый вице-спикер республиканского парламента, исполняющий полномочия секретаря Коми регионального отделения «Единой России» Александр Макаренко.

Предварительное голосование проходило в восьми муниципалитетах по пяти одномандатным избирательным округам: Академическому №2 (Сыктывкар), Северному №5 (Воркута), Печорскому №8 (Печора и Вуктыл), Приполярному №9 (Усинск и Усть-Цильма) и Ираельскому №10 (Сосногорск и Ижма).

По Академическому округу убедительную победу в предварительном отборе одержал Сергей Усачев, набравший 607 голосов избирателей. Его соперники Валентина Митракова и Дмитрий Сизев набрали 65 и 32 голоса соответственно.

По Северному избирательному округу предпочтения избирателей распределились следующим образом: Антон Глушков – 45 голосов, Дмитрий Жидков – 42, Сергей Пасынков – 129, Борис Петровский – 27, Максим Полномошнов – 69 голосов. Наибольшую же поддержку получил Сергей Гагаузов – 259 голосов «за».

По Печорскому округу выдвигались четверо: Сергей Борисов (163 голоса), Марина Карельская (339), Роман Химишинец (167) и Ольга Сычугова, чью кандидатуру поддержали 2113 выборщиков. На нынешнем праймериз это рекордный показатель.

На предварительных выборах по Приполярному округу победа досталась Сергею Макарову (932 голоса). Азат Нурисламов набрал 246 голосов.

По Ираельскому избирательному округу Наталья Артеева получила в свою поддержку 986 голосов, Алексей Морозов – 646, Алексей Чеблуков – 634. Со значительным перевесом их опередил Алексей Чупров – 1763 голоса.

Самая высокая явка была на участках для голосования в Ираельском округе – 2842 выборщика и в Печорском – 2529 человек. В Приполярном округе проголосовали 1113 избирателей. В Сыктывкаре на предварительные выборы пришли 674 человека, а меньше всего в Воркуте – 433. Александр Макаренко нашел этому объяснение: в воскресенье в заполярье бушевала метель.

В целом предварительные выборы прошли спокойно, без жалоб и замечаний. Теперь победителям партийного праймериз предстоит процедура выдвижения. Она продлится с 20 июня по 25 июля.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА