«Апрельские поручения» – комплексная дорожная карта Коми

Зампред правительства – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Константин Лазарев и министр физической культуры и спорта республики Николай Бережной прокомментировали «апрельские поручения» главы региона.

Напомним, 19 апреля глава Коми Сергей Гапликов выступил перед парламентом с отчетным докладом о деятельности правительства за 2017 год и основных направлениях работы на перспективу. По итогам выступления были сформированы 55 поручений по блокам и отраслям. Эта большая и планомерная работа возложена на кабинет министров региона.

– Программа дальнейшего развития республики, озвученная главой Сергеем Гапликовым 19 апреля, включает в себя первостепенные для правительства задачи. По сути, «апрельские поручения» – это комплексная дорожная карта, направленная прежде всего на улучшение качества жизни в республике. Задачи поставлены масштабные и амбициозные. Поэтому приступить к ним необходимо безотлагательно, – считает Константин Лазарев.

Министр подчеркнул, что приведение в порядок жилищно-коммунального хозяйства республики касается абсолютно каждого жителя:

– В ближайшее время планируется уйти от метода «латания дыр», который применялся в ЖКХ республики на протяжении многих лет, и реализовать комплексный подход к решению имеющихся проблем. Так, для водоснабжения города Микуня завершается строительство водоочистного модуля и нового водохранилища. К модернизации коммунальной инфраструктуры Печоры привлекаются частные инвестиции и впервые привлечен механизм концессии. Значительное развитие ожидает сферу благоустройства. Только в 2018 году в 45 населенных пунктах республики будут обустроены, отремонтированы, модернизированы дворовые и общественные территории.

В каждом муниципалитете запланирована работа по благоустройству на ближайшие четыре-пять лет. Продолжится участие региона в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На пятый этап будет выделено 1,4 миллиарда рублей.

– В настоящее время разрабатывается план реализации проекта строительства Ледового дворца в Сыктывкаре, определяются ответственные по каждой задаче. Как вы знаете, в 2021 году Республика Коми примет у себя чемпионат мира по хоккею с мячом. И мы обязаны обеспечить необходимую инфраструктуру для такого почетного спортивного события мирового масштаба. Но главная цель этого проекта – развитие республиканской спортивной системы прежде всего для жителей региона. Правительство республики продолжает работу по передаче в федеральную собственность дорог Сыктывкар – Нарьян-Мар, Куратово – Широкий Прилук и Сыктывкар – Кудымкар. Это позволит высвободить значительные средства регионального бюджета и направить их на ремонт, реконструкцию и новое строительство других региональных и муниципальных дорог. Это лишь некоторые наиболее крупные задачи, которые мы ставим перед собой, – рассказал Константин Лазарев.

«Апрельские поручения» включили в себя все 12 национальных проектов, среди которых жилье, городская среда, качественная транспортная система. Комплексно реализуя поставленные задачи, республика сделает значительный рывок в развитии, убежден министр энергетики, ЖКХ и тарифов Коми.

Министр спорта Николай Бережной также отмечает, что ключевые задачи, которые обозначены в «апрельских поручениях», – это, по сути, вектор, по которому должна двигаться Республика Коми.

– Очень важно, что «апрельские поручения» напрямую перекликаются с указами президента в рамках конкретного региона. Та стратегия действий, которую определил глава для развития республики, безусловно, повлечет за собой положительные преобразования в различных отраслях. Говоря о развитии физической культуры и спорта в республике, отмечу, что только в этом году в регионе нами запланировано строительство семи уличных спортивных площадок. Мы создаем спортивную школу по хоккею с мячом – виду спорта, ставшему одним из базовых для региона. Реализации проекта строительства многофункционального Ледового дворца в Сыктывкаре – важнейшая задача, которая стоит перед республикой. Конечно, многие из «апрельских поручений» достаточно амбициозные, но вполне выполнимые.

Галина ВЛАДИС, Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА