Журналистов приглашают на медиафорум

30 мая в Сыктывкаре состоится первый медиафорум региональных средств массовой информации «Местные». Главной целью медиафорума, организованного Общественной палатой Республики Коми при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, является поддержка местных СМИ, развитие актуальных форм журналистики и консолидация журналистского сообщества РК.

30 мая на площадке Дома дружбы народов пройдут лекции и панельные дискуссии при участии признанных в федеральном медийном сообществе экспертов. Свое участие в медиафоруме уже подтвердили председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада, директор РИЦ «ТАСС Северо-Запада» Александр Потехин, трижды лауреат премии «Медиаменеджер России», лауреат премии правительства России в области культуры, первый зампред Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич, директор центра регионального развития Курской академии государственной и муниципальной службы Константин Комков, журналист газеты «Московский комсомолец в Пскове», сайта «Национальный акцент», заместитель председателя Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович.

Вторая часть форума состоится 31 мая. В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина Александр Малькевич проведет интерактивную лекцию для публичных персон и студентов на тему «Основы медиаповедения для публичных персон и для лиц, облеченных властью».

Узнать подробнее и записаться на интерактивную лекцию можно на сайте Общественной палаты РК.

– Насыщенная повестка, актуальные темы, интересные спикеры, возможность активно участвовать в обсуждениях – все это медиафорум региональных СМИ «Местные». Мы благодарны всем нашим экспертам за готовность приехать и поделиться своим опытом с нашим медиасообществом, – отметила член Общественной палаты Российской Федерации, зампред ОП РК Анна Чуракова.

Лина ПЕРОВА