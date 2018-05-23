Молодые предприниматели Коми объединятся в союз

В Коми будет создано региональное отделение российской общественной организации «Союз молодых предпринимателей» (СМП). Об этом договорились зампред правительства Республики Коми – министр образования Наталья Михальченкова и член Общественной палаты РФ, сопредседатель СМП Ярославской области Елена Мильто.

Отделения этой общественной организации работают уже в 28 регионах. Как рассказала Елена Мильто, идея создания союза возникла в 2010 году в связи с оcтрой необходимостью объединения предпринимателей в Ярославской области. Из регионального проект вырос в федеральный. Сегодня организация объединяет не только предпринимателей, но и всех людей с активной жизненной позицией. Ее цель – выстраивать взаимоотношения между властью, общественными организациями и предпринимателями.

В свою очередь Наталья Михальченкова рассказала, что Республика Коми с 2011 года является участником федеральной программы «Ты – предприниматель», которая направлена на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и ежегодно собирает большое количество молодых и активных людей. Многие из них в дальнейшем открывают собственное дело.

С 2014 года на базе Коми республиканской академии госслужбы открыт Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), предоставляющий поддержку тем предпринимателям, чей бизнес направлен не только на получение прибыли, но и на решение какой-либо социальной проблемы. Еще один образовательный проект вуза – «Малая академия управленческого мастерства», готовящий школьников к осознанному выбору будущей профессии.

С 2017 года совместно с Коми отделением Российского движения школьников (РДШ) реализуется образовательная программа для лидеров РДШ. 34 школьника в течение двух лет получат углубленные знания по основам предпринимательской деятельности, финансовой грамотности, государственному и муниципальному управлению, управлению персоналом, региональной экономике и основам управления проектами, пройдут тренинги, направленные на саморазвитие и умение работать в команде. В течение всего периода участникам предстоит разработать и реализовать социально значимые проекты в своих родных муниципалитетах.

По словам Елены Мильто, для Ярославской области очень интересен опыт Коми по поддержке социальных предпринимателей, а таких структур, как ЦИСС, у них в области нет. Участники встречи договорились о сотрудничестве и обмене опытом, а также о взаимодействии в подготовительной работе по созданию Коми регионального отделения «Союза молодых предпринимателей». Отделение станет дополнительным ресурсом вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.

Галина ГАЕВА

Фото minobr.rkomi.ru