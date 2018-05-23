В Ижме установили пограничный столб

В преддверии Дня пограничника в Ижме на берегу реки появился пограничный столб. Памятный знак открыли 19 мая в честь столетия российских погранвойск, сообщает пресс-служба районной администрации.

Пограничный знак представляет собой четырехгранный столб, окрашенный горизонтальными полосами красного и зеленого цвета с пирамидой наверху. В его обустройстве принимали участие сами ветераны пограничных войск, они также благоустроили территорию, установили ограждения и флагшток.

На территории района проживает около трехсот ветеранов пограничных войск. Вечером 27 мая у столба организуют боевой расчет, оттуда на следующий день пограничники пойдут организованной колонной в направлении ижемского Дома культуры. Для ветеранов подготовят концерт, а самых активных наградят медалями.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru