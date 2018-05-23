Столичные поселки приведут в порядок

В сыктывкарских поселках Верхняя Максаковка, Трехозерка, Верхний Чов и в самой столице республики обсудили очередные инициативы по благоустройству города в рамках проекта «Народный бюджет».

По итогам обсуждения жители одобрили благоустройство дворовой территории по улице Старовского, 61, установку наружного освещения при въезде в поселок Верхняя Максаковка с обустройством тротуара, создание комфортной зоны для прогулки с детьми в поселке Трехозерка, а также приведение в порядок территории центра досуга «Октябрь» в Верхнем Чове. Практически на всех этих территориях появятся и детские площадки.

Напомним, выбранные в ходе собраний инициативы направляются на рассмотрение муниципальной общественной комиссии. Лучшие из них попадут в администрацию главы Коми для дальнейшего отбора и последующего финансирования в 2019 году.

Лина ПЕРОВА