Динозавр Кеша в интерьере эволюции

В геологическом музее имени Чернова открылся зал палеонтологии

Увидеть скелет динозавра, бивень мамонта, кости лабиринтодонта, плечо тетраподы и прочие окаменевшие остатки древних обитателей планеты можно в Сыктывкаре. В минувший вторник в геологическом музее имени Александра Чернова, который уже полвека действует при Институте геологии имени Николая Юшкина Коми научного центра Уральского отделения РАН, открылся новый, посвященный палеонтологии, зал.

Здесь представлены ископаемые остатки древних животных и организмов, которые были найдены нашими геологами. Часть экспонатов в институт принесли жители республики. В частности, к случайной находке можно отнести вымытые из речного берега бивни мамонта, а также череп лабиринтодонта – владленозавра, обнаруженный рыбаками на реке Лузе. Как рассказала руководитель музея Ирина Астахова, большинство экспонатов найдено на территории Коми, Ненецкого автономного округа и Кировской области. Хотя есть на стенде и экзотические раковины, привезенные с побережья южных морей и океанов.

Центром экспозиции стала копия скелета тарбозавра, которая десять лет назад была привезена в Сыктывкар из Москвы. Из Палеонтологического института РАН ее отправили в разобранном виде. В Сыктывкаре скелет ящера, как игрушку из киндер-сюрприза, собрали по частям, потом «поселили» в одном из помещений бывшей столовой института. Тогда же ящера назвали Кешей.

Тарбозавр – азиатский родственник североамериканского тираннозавра. Тарбозавр (Tarbosaurus, от греческого tarbos – пугающий, saurus – ящерица) – род хищных динозавров семейства тираннозаврид. Это гигантский хищник, который нападал на крупных травоядных динозавров. Длина его тела достигала 12 метров (один только череп – метр в длину), а рост – до трех с половиной метров. Известно несколько видов тарбозавров. Их остатки находят в верхнемеловых отложениях Монголии, России и Китая.

Жил Кеша 74 миллиона лет назад. Его скелет всего шесть метров в длину, поэтому можно сказать, что это был подросток. Кости взрослых особей попадаются редко. Изготовлен макет скелета из пенополиуретана. Несмотря на кажущуюся массивность, это очень легкий материал. Копия была создана на основе скелета, найденного в 1956 году в пустыне Гоби в Монголии советскими учеными, настоящие кости этого динозавра находятся в Палеонтологическом музее в Москве.

Миллионы лет назад территория, которую сейчас занимает наша республика, была огромным теплым морем. Тропический рай существовал здесь в палеозое, около 300-400 миллионов лет назад. Территория нашего края находилась тогда где-то в районе экватора, а Сибирь от Европы вместо Уральских гор отделял Палеоуральский океан. Но на нынешней территории республики моря были и после – в эпоху динозавров. Поэтому у нас «местных» костей динозавров нет, найдены только остатки морских ящеров: ихтиозавров и плезиозавров.

Распластанный на поверхности известняка скелет кистеперой рыбы, жившей 370 миллионов лет назад, вряд ли произведет на рядового посетителя такое же впечатление, как Кеша. Но это настоящий раритет – в мире известно всего несколько столь хорошо сохранившихся экземпляров этого рода девонских рыб. Этот экспонат нашел научный сотрудник лаборатории палеонтологии Института геологии КНЦ УрО РАН Павел Безносов.

– Целые скелеты девонских рыб на Тимане – большая редкость, – рассказал он «Республике». – Обычно в породах встречаются лишь отдельные кости, зубы и чешуи. Несколько лет назад на Южном Тимане нам посчастливилось найти два сочлененных экземпляра кистеперых рыб из рода холоптихиус. В России это первая находка относительно полных экземпляров представителя данного рода, а в Коми – первая находка скелетов кистеперых рыб. Всего в мире было описано около 30 видов рода холоптихиус, но только три из них известны по целым скелетам. Их нашли в канадской провинции Квебек, восточной Гренландии и Шотландии. Тиманские экземпляры по сравнению с ними самые крупные – длина наших холоптихиусов достигала полутора метров.

Рядом с залом палеонтологии открылся мемориальный кабинет Александра Чернова, начала формироваться новая экспозиция «Наука и техника». Добавим, что открытие зала приурочено к четвертому минералогическому семинару памяти академика Юшкина.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА