Веником никого не накажут

Сразу после окончания общегородских субботников общественники Сыктывкара проверили результаты большой уборки.

В рамках акции «Чистый веник», объявленной городским советом ветеранов, выездные осмотры проводились в течение недели начиная с 12 мая. В инспектировании принимали участие представители мэрии, волонтеры из числа инициативной городской молодежи. В ходе рейдов проверено более тридцати адресов. В целом предприятия и организации постарались и привели свои территории в порядок. Но по трем адресам был обнаружен беспорядок. В аутсайдеры попали рынок «Народный» по улице Малышева, 1, предприятия торговли и ночной клуб «Крым» по улице Морозова, 47, а также магазин «Империя вин» по Сысольскому шоссе, 74.

Как рассказал «Республике» председатель городского совета ветеранов Владимир Пыстин, на территории этих заведений были обнаружены мусор, части арматуры, бетон и прочий хлам. С собственниками и арендаторами зданий проведена разъяснительная беседа и установлен срок для устранения нарушений. По словам Владимира Пыстина, ближе к празднованию Дня города общественники вновь проверят эти территории. По условиям акции «Чистый веник» нарушителям, не устранившим замечания, должны вручаться веники как символ борьбы за чистоту.

– Но я думаю, веники мы никому не вручим, – сказал лидер ветеранов Сыктывкара. – Уверен, что все перечисленные территории приведут в порядок.

Рейды по соблюдению чистоты продолжатся. В следующий раз общественники проверят чистоту стоянок и парковок вблизи организаций и учреждений.

Галина ГАЕВА