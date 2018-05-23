Возможна ли ипотека с 14 лет?

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил минстрою разрешить гражданам брать ипотеку с 14 лет с правом сдавать имущество в аренду. Парламентарий считает, что для несовершеннолетних заемщиков нужно ввести правило, согласно которому платежи по ипотеке погашали бы сначала основную часть долга, а потом проценты. Это позволит избежать высокого размера пени в случае неисполнения обязательств. По мнению Власова, внедрение в России такого механизма позволит молодым людям уже к 25-30 годам иметь собственное жилье без необходимости выплачивать кредит банку, и значит, молодежь сможет создавать семьи безо всяких проблем. На ваш взгляд, реализуема ли идея с предоставлением ипотеки несовершеннолетним?

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Извините, но мое мнение, что такое предложение просто вредительство. Конечно, возможность получить свое жилье к 25-30 годам очень заманчива, но сколько покалеченных жизней в итоге можем получить в случае неисполнения обязательств заемщиком. Это просто новое поле деятельности для аферистов. Я категорически против. Давайте лучше поработаем с молодежной политикой и снизим долгосрочные ипотечные кредиты до 3-5 процентов.

Павел Дуркин, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Вопрос по выдаче ипотеки несовершеннолетним должным образом не изучен, и его рано ставить на повестку дня. Потребуется внести изменения и дополнения в большое количество федеральных и региональных законов и иных нормативных документов. Необходимо продумать какое-то иное решение, чтобы молодые семьи обзаводились жильем и воспитывали детей в нормальных условиях.

Дмитрий Латынин, депутат совета Усинска:

– Полная дееспособность человека наступает с совершеннолетием. Каким образом можно возложить финансовые обязательства на недееспособного в 14 лет человека? Кто будет платить за ипотеку?

Евгений Сироткин, главный инженер ООО «Новые технологии-2», Эжвинский район Сыктывкара:

– А как восьмиклассница, к примеру, будет оплачивать ежемесячные платежи, пусть даже по основному долгу? С каких доходов? Ребенку надо учиться. Это предложение не может быть решением жилищной проблемы ни при каких обстоятельствах.

Оксана Родионычева, директор начальной школы – детского сада города Емвы:

– Я считаю, что идея с предоставлением ипотеки несовершеннолетним не может быть реализована. Меньшая часть детей работает летом в трудовых бригадах. Остальные же не имеют никакого дохода. Все выплаты достанутся родителям.

Надежда Шкляева, индивидуальный предприниматель, Корткеросский район:

– Идея хорошая, вот только кто сможет с 14 лет оплачивать ипотеку? В правовом поле обязательно возникнут проблемы, много будет мошенничества.

Ольга Носова, мама троих детей, Усть-Цильма:

– Только при определенных условиях. Обязательное из них – родитель должен быть созаемщиком. Фактически такую ипотеку молодежи с 14 лет попросту не взять, и вот почему. Необходимы собственные средства на первоначальный взнос. Откуда у ребенка в 14 лет такие средства? Чаще деньги есть на вкладах у детей-сирот, но квартирой их и так должно обеспечить государство. Следующий фактор – ребенок с 14 лет не работает или же работает неофициально с мизерным доходом. При таких условиях ипотеку не одобрят. В-третьих, может возникнуть проблема с изъятием квартиры в случае неплатежей. Квартира принадлежит несовершеннолетнему, кредит брал несовершеннолетний, по сути недееспособный ребенок. И что это за вид платежа, где сначала погашается долг, а потом проценты? Мне данный вид неизвестен. Ни банки, ни юристы, ни финансисты на такую авантюру не пойдут. И, наконец, когда ребенку получать образование, если придется работать на ипотеку?

Подготовила Галина ВЛАДИС