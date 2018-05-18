Воркутинцы обратились за поддержкой

Депутаты совета Воркуты направили главе Республики Коми Сергею Гапликову и председателю Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексею Мордашову обращения, затрагивающие важные аспекты жизнедеятельности муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба администрации заполярного города, в обращении к Сергею Гапликову депутаты подняли вопрос оптимизационных перспектив Воркуты.

«В настоящее время в Воркуте разработан проект социально-экономического преобразования города, который предусматривает в период до 2025 года переселение в границах муниципального округа более двух тысяч семей из малозаселенных населенных пунктов, не имеющих перспектив развития, – микрорайонов Советского и Цементнозаводского, поселков Комсомольского и Заполярного, а также уплотнения поселка Воргашор в части переселения жителей из малозаселенных домов в более комфортный жилфонд поселка. В общей сложности затраты на реализацию проекта составят 1 042,8 миллиона рублей», – говорится в документе.

«Так, в прошлом году на реализацию первого этапа проекта (переселение жителей малозаселенных домов поселка Воргашор) из республиканского бюджета направлено 60 миллионов рублей, из местного бюджета – 60 тысяч рублей. На сегодняшний день отремонтировано 158 свободных жилых помещения, 110 семей получили ключи от новых квартир. Остальные отремонтированные жилые помещения находятся в стадии распределения. Согласно расчетам, экономия от реализации данного мероприятия составит в 2018 году около 24,6 миллиона рублей. Срок окупаемости – 2,4 года, общая экономия от реализации шести этапов проекта – 193,2 миллиона рублей, рентабельность – свыше 30 процентов в год».

В обращении, в частности, сказано, что старт реализации проекта «поспособствовал началу процесса решения насущной проблемы – ликвидации пустующих помещений многоквартирных домов, сформировавшейся в Воркуте за многие годы, а также сокращению затрат муниципального бюджета на их содержание. В результате реализации данных мероприятий будет обеспечена оптимизация необоснованных расходов местного бюджета. Экономия от ликвидации инженерных сетей, обслуживания автомобильных дорог, сокращения автобусных маршрутов и других объектов станет весьма существенной для бюджета города и будет в дальнейшем направлена на эффективное функционирование социально-экономического комплекса Воркуты».

Обращаясь к главе Коми Сергею Гапликову, депутатский корпус города выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество в данном направлении и на оказание финансовой поддержки за счет средств республиканского бюджета с целью дальнейшей стабильной реализации данного проекта. Аналогичное письмо за подписью главы города было направлено и в адрес председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой.

В своем обращении к председателю Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексею Мордашову депутаты горсовета предложили российскому промышленнику вернуться к обсуждению вопроса об увеличении ежегодного финансирования в рамках социального партнерства между муниципальным образованием и АО «Воркутауголь». Обсудить основные проблемы арктического города, уточнить определенные вопросы и выработать встречные предложения по социальному партнерству предлагается во время визита Алексея Мордашова в Воркуту на личной встрече с главой городского округа Юрием Долгих и руководителем администрации города Игорем Гурьевым. Одной из тем обсуждения должно стать предложение к компании «Воркутауголь» о финансировании целевых программ как в целом для населения, так и для молодого поколения заполярного города.

Лина ПЕРОВА