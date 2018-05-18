Двойной праздник судей Сыктывкара

В пятницу судьи Сыктывкарского городского суда официально отметили новоселье: состоялось торжественное открытие пристройки к зданию суда. Это событие было приурочено к юбилею – столетию суда Сыктывкара.

Напомним, от идеи строительства нового современного здания суда в столице Коми до ее воплощения в жизнь прошло почти 14 лет – с 2003 до 2017 года. В декабре 2017-го строительство было завершено. В новом современном здании созданы все необходимые условия – с учетом установленных требований к зданиям суда. У судей-цивилистов, которые располагались в отдельном и тоже очень старом здании по улице Пушкина, 11, наконец-то появилась возможность «переселиться» к судьям-криминалистам.

С двойным праздником – юбилеем суда и новосельем – судей поздравили почетные гости. Первый зампред правительства региона Лариса Максимова отметила, что в новом здании будут комфортно себя чувствовать не только судьи и работники аппарата суда, но и все посетители.

Символический ключ от здания получил председатель Сыктывкарского городского суда Александр Шадлов. После торжественного открытия здания состоялась небольшая экскурсия по новостройке, во время которой гостей познакомили и с вековой историей суда столицы Коми.

Людмила ВЛАСОВА

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