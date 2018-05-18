Олимпиада для будущих профи

Студенты из 48 регионов страны стали участниками проходившего в Сыктывкаре 14-16 мая заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей среднего профобразования. Как сообщили в республиканском минобразе, из 49 участников 47 представляли регионы страны, двое – Республику Коми.

В Сыктывкарском политехническом техникуме ребята соревновались в знании теории и овладении профессиональными навыками по укрупненным группам специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».

В комплексное задание первого уровня входит текст, перевод профессионального текста и задание по организации работы коллектива. Все конкурсные задания призваны выявить уровень теоретической и профессиональной подготовки участников, владение профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, умение применять современные технологии, а также мотивацию к применению творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры труда.

Выполнение работ всех видов заданий оценивается 100 баллами без учета поощрительных и штрафных санкций.

За ходом испытаний наблюдали советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Пономаренко и зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики республики Наталья Михальченкова. В рамках деловой программы они пообщались с руководителями делегаций регионов. Речь шла о стандартах качества образования, структуре и возможностях Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.

Как отметила Наталья Михальченкова, развитие системы профобразования – приоритетное направление в работе правительства республики, поскольку вопрос качественной подготовки квалифицированных кадров касается будущего региона, его экономической и социальной составляющих.

По итогам конкурсных испытаний олимпиады первое место занял студент тамбовского Колледжа техники и технологии наземного транспорта имени Солнцева Максим Четвериков. Второе место жюри присудило студенту Колледжа автомобильного транспорта

№ 9 Москвы Андрею Петрушину. На третьем месте студент Челябинского автотранспортного техникума Максим Бронников.

Дипломы победители получили из рук Натальи Михальченковой, сенатора от Коми Дмитрия Шатохина и исполнительного директора Регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей РК Владислава Рудого.

Победитель и призеры заключительного этапа являются кандидатами на присуждение премии по поддержке талантливой молодежи, учрежденной указом президента России.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Министерства образования, науки и молодежной политики Коми