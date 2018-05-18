Электронная коллекция к столетию республики

Столица Коми стала местом проведения заседания Научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа. В преддверии столетнего юбилея архивной отрасли в Сыктывкар для обмена опытом съехались сотрудники архивов из Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Калининградской, Псковской областей и Карелии.

Участников приветствовала первый заместитель председателя правительства РК Лариса Максимова.

– От вас во многом зависит полнота сохранности документального наследия, исторической правды о прошлом и настоящем нашей страны. Историки могут по-разному описывать наше прошлое, очевидцы могут по-разному рассказывать об одних и тех же событиях, и только факты, изложенные в документах, могут рассказать нам абсолютную правду, – отметила вице-премьер региона.

1 июня 2018 года исполняется 100 лет со дня образования архивной отрасли России. За вековую историю архивной службой страны собраны уникальные данные о многих поколениях россиян, история нашего государства и отдельных его территорий.

В Национальном архиве Республики Коми хранится более 1,1 миллиона единиц архивных документов. Из них свыше четырех тысяч уже оцифрованы, в основном (90 процентов) это материалы с генеалогической информацией, востребованной исследователями. Архивные фонды используются при подготовке республиканских мартирологов «Покаяние» и «Книга Памяти».

Архивная служба в Коми активно внедряет в своей деятельности современные технологии и подходы. К 100-летию республики правительство региона совместно с Коми научным центром УрО РАН планирует создать коллекцию электронных документов по истории Коми края XV-XXI веков. Это позволит сохранить архивный фонд материалов, раскрывающих роль региона в социально-экономическом развитии Российского государства.

Лина ПЕРОВА

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