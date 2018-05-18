На птичьем дворе

Депутаты Госсовета Коми провели выездной день на сельхозпредприятии и обсудили проблемы отрасли

15 мая депутаты Госсовета Коми знакомились с процессами производства яиц, мяса птицы, свинины и продукции из всего вышеперечисленного. Парламентарии побывали в Сыктывдинском районе в разных подразделениях птицефабрики «Зеленецкая», а затем в ходе круглого стола выслушали мнения аграриев о состоянии и перспективах отрасли.

В первую очередь народные избранники отправились в Выльгорт на птицефабрику «Сыктывкарская», которая не один год находилась на грани банкротства, но в результате была присоединена к успешной птицефабрике «Зеленецкая» и за последний год заметно выправилась.

Предприятие в Выльгорте – яичного направления, поэтому именно этот продукт депутатам всячески нахваливали, рекомендуя есть его каждый день по утрам. Попутно их провели по цеху, где яйца сортируют, отбраковывают, если они, например, загрязнены, имеют трещины (оценивает их состояние специальный аппарат), упаковывают в коробки.

Главный зоотехник «Зеленецкой» Ирина Сенькина продемонстрировала, как можно определить свежесть яйца: разбила его в стеклянную мисочку и показала, что белок как бы двухслойный – более плотная часть надежно обволакивает желток, другая, более жидкая, относительно легко отделяется. Если яйцо уже лежалое, эти слои смешиваются в одну структуру. Есть и другой метод: освобождаешь сырое яйцо от скорлупы, «переливаешь» его из миски себе в ладонь и бросаешь снова в миску. У несвежего яйца желток растечется, а у недавно снесенного – нет, его защитит тот самый более плотный слой белка. Кроме того, депутатам порекомендовали в случае приготовления большого омлета не разбивать все яйца в одну миску сразу, а по очереди в отдельную чашку, а потом переливать. А то мало ли, среди хороших яиц каким-то чудом окажется недостойное попадания на стол. Заодно гостей просветили, что все яйца на этой птицефабрике неоплодотворенные, в отличие от тех, что на «Зеленецкой».

– Значит, тут яйца непорочные? – уточнил кто-то из народных избранников.

Ему ответили, что яйца везде непорочные, а вот куры на Сыктывкарской птицефабрике действительно с петухами не общаются. В отличие от зеленецких, там все строго – на каждого кочета обязательно приходится по четырнадцать несушек. Лично убедиться в соблюдении этого гендерного баланса парламентарии смогли уже через час: из Выльгорта они поехали в Зеленец, и в первую очередь им показали один из птичников, где содержится «родительское стадо» – куры и петухи, обеспечивающие яйцами инкубатор птицефабрики, где появляются на свет будущие бройлеры. Оказалось, впрочем, что для населения именно этого птичника визит высоких гостей был прощальным: здешние куры и петухи уже достигли почтенного возраста, когда их плодовитость уменьшается, поэтому в ближайшие дни их ждал забой и переработка. А в птичник после генеральной уборки заселится молодое родительское стадо.

Подрастающих бройлеров показали в двух вариантах птичников: с напольным содержанием и в клетках. Бройлеры содержатся в 23 птичниках, в каждый помещается от 60 до 100 тысяч голов. У тех бройлеров, что растут в клетках, ежедневный привес идет больше, за счет того, что в ограниченном пространстве не очень-то побегаешь.

Сотрудники предприятия ответили на вопросы о рационе бройлеров, а также о том, дают ли цыплятам антибиотики. Оказалось, что действительно дают, но на ранних сроках их жизни. Потом перестают, чтобы эти вещества точно успели уйти из организма птицы. А в кормоцехе показали, что именно кладут в комбикорм для зеленецких кур. В составе кукуруза, злаки, подсолнечное масло, различные витаминные и минеральные добавки. Ингредиенты для корма предприятие закупает, но смешивает их на месте, поскольку бывали случаи, когда цыплята от покупного корма ходили квелые и слабенькие, а потом выяснялось, что производитель сэкономил на тех же витаминах. Поросят на свинокомплексе «Зеленецкой» пока кормят покупными кормами, но в планах предприятия в ближайшие годы запустить собственный комбикормовый завод, сейчас он уже строится.

Показали парламентариям, конечно, и «вкусные» цеха, где производят колбасу и сосиски, коптят мясо, делают полуфабрикаты, а потом устроили дегустацию.

Поскольку незадолго до визита народных избранников на птицефабрику генеральный директор предприятия Николай Черный отпраздновал юбилей, гости, пользуясь случаем, по очереди его поздравляли. С чествования юбиляра началось и совещание, которое прошло в офисе «Зеленецкой». Дальше, впрочем, градус позитива несколько снизился, поскольку выступавшие, говоря о достижениях в отрасли, тут же отмечали и насущные проблемы.

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев сообщил, что в плане производства мяса республика крепко стоит на ногах, той же птицы производится предостаточно, и «Зеленецкая», дающая ежегодно почти 20 тысяч тонн мяса, стабильно в десятке лучших птицефабрик России. Обеспеченность республики курятиной и яйцом собственного производства – почти 60 процентов. А ведь еще 15-20 лет назад, когда прилавки оккупировали «ножки Буша», в такое и поверить никто не мог. Сейчас импортное мясо кур в республике вообще не продается. Еще очень много нужно сделать для роста производства молока в Коми, но уже сейчас отдельные хозяйства дают отличные для севера результаты. В «Межадорском», например, надои на одну фуражную корову – 7 тысяч килограммов в год.

– Во времена СССР за такие показатели Героя Соцтруда давали, – заявил Анатолий Князев.

При этом министр отметил, что поднимать «молочку» придется в основном самим, южные регионы России не очень-то нацелены на развитие животноводства, в приоритете – выращивание зерна на продажу, в том числе за границу. Понятно, что развитие АПК в нашем регионе требует больших вложений, например, только на техническое перевооружение предприятий необходимо порядка 180 миллионов рублей. Вопрос о выделении этих средств министерство намерено вынести на заседание Госсовета Коми.

Николай Черный посетовал, что возглавляемому им предприятию практически невозможно поставлять продукцию в бюджетные учреждения, те же садики, больницы и школы, из-за того, что закон о госзакупках мешает крупному сельхозпроизводителю участвовать в торгах. Продукция «Зеленецкой» оказывается на столах в таких учреждениях, когда ее перекупает другой предприниматель, к крупным аграриям не относящийся. Но чаще на кухни бюджетной сферы идет нечто глубокой заморозки из стран заморских или же сомнительная по срокам годности и качеству продукция от крупной российской фабрики, которая, чтобы выжить, продает товар по бросовым ценам. А он потом становится причиной вспышки сальмонеллеза в детском саду в Сыктывкаре. Если бы эту ситуацию удалось изменить и предприятие участвовало бы в поставках по госзакупкам, можно было бы нарастить объемы производства (ресурсы для этого есть). Пока же птицефабрика столкнулась с падением рентабельности: еще недавно она доходила до 32 процентов, а теперь упала до 16 процентов, и, вероятно, снизится еще.

Когда подняли вопрос о поддержке аграриев, генеральный директор ООО «Пригородный» Евгений Григорай высказал мнение, что разного рода субсидии, гранты, льготы в нашем климате нужны даже не столько для развития, сколько для элементарного выживания. И результаты прошлого неурожайного года – яркое тому подтверждение. Местным сельхозпроизводителям расслабляться нельзя, откладывая на день-два посев или сбор урожая, все должно быть четко выверено и быстро сделано, пока погода позволяет. Стало быть, одномоментно порой нужно большое количество техники и наемных работников. Также Евгений Григорай в очередной раз пожаловался на нелюбовь к местной продукции федеральных сетей, которые, по его выражению, ставят производителей на колени, диктуя особенности логистики. «Пригородному», чтобы сбывать продукцию в Коми, приходится сначала отправлять ее в логистический центр в Киров, понятно, что тому же листовому салату это не на пользу. Конечно, в своих торговых точках предприятие продает продукцию только-только из теплицы. Но большинству покупателей удобнее не бегать после рабочего дня по разным продуктовым павильонам, собирая ингредиенты для ужина, а закупить все в одном месте – большом сетевом магазине.

Кроме того, на совещании поговорили о видах на будущее для Интинской птицефабрики. Как оказалось, производство яиц там думают постепенно оптимизировать. Во-первых, потому что оно убыточно, накопились многомиллионные долги. Во-вторых, потому что птичники там уже в плачевном состоянии. Николай Черный по просьбе Минсельхоза Коми съездил в Инту, чтобы посмотреть на фабрику как специалист, и выводы его были неутешительными: оборудование в птичниках новое, но сами строения уже буквально разваливаются, держатся на подпорках, куски стен вываливаются. В таких условиях работать нельзя, это просто опасно для персонала. При этом в Инте развивается оленеводство, молочное скотоводство на приличном уровне. Вот эти направления и стоит развивать, а яйцом город вполне может обеспечить и возглавляемая им птицефабрика, счел Николай Черный.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, комментируя в разговоре с журналистами результаты поездки, заявила, что в республике, по ее мнению, сохраняется положительная динамика поддержки и развития сельского хозяйства. В прошлом году на развитие этой отрасли было направлено 938 миллионов рублей (в том числе 132 миллиона из федерального бюджета). И депутаты Коми всегда отстаивали финансирование АПК и намерены делать это дальше. На нынешний год в бюджете на эту отрасль заложено 900 миллионов рублей – меньше, чем в прошлом, поэтому парламентарии хотят поднять перед правительством региона вопрос о дополнительной поддержке аграриев.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы Госсовета Коми