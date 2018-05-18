Пульсация объединения

В Коми обсудили проблемы волонтеров

На неделе в Коми прошел двухдневный окружной семинар, посвященный Году добровольца. Волонтеры Северо-Запада России обсуждали насущные проблемы и пути их решения. Основной темой встречи стало объединение добровольческих организаций в единый слаженный механизм.

Мероприятие открыли в республиканской филармонии. В холле гости из других регионов знакомились с деятельностью всех представленных в Коми организаций, занимающихся добровольчеством. Это местное отделение Российского движения школьников, штаб «Юнармии», студенческие отряды вузов и другие.

На открытии глава Коми Сергей Гапликов отметил, что в волонтерство в регионе вовлечено более десяти тысяч человек. Это юнармейцы, представители «Доброштаба», «серебряные» волонтеры, студенты, активные граждане. Назвав этих людей «горячими сердцами», глава отметил, что они помогают государству решать важные задачи, ведь цель наращивания волонтерских сил прописана в указе президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития страны до 2024 года.

Напомним, что Сергей Гапликов лично возглавил региональный организационный комитет по проведению Года добровольца в России. За проект «Доброштаб Республики Коми» одиннадцатый регион наградили премией имени Александра Починка, а также доверили право внедрения Стандарта поддержки добровольчества на пилотном уровне. Коми является регионом – лидером по реализации программы добровольчества, и именно поэтому республику выбрали местом проведения столь масштабного мероприятия. Этот высокий уровень отметили и гости семинара.

– У вас тут есть не только прекрасный «Доброштаб», а вообще все организовано с приставкой «добро». Я бы назвала Коми «доброрегионом». Мы довольны всем, начиная с того, как организовали встречу в аэропорту. Душевный прием. При таком уровне организации остается только продуктивно работать. В этой части тут тоже все не для галочки. Все отработано до таких мелочей, так что воспринимаешь это как нечто естественное. Приглашены толковые эксперты. Нам дают нужную информацию в доступной форме, отвечают на любые вопросы, – рассказала общественница и создатель волонтерского движения ЗОВ (зона особого внимания) Алена Лянгазова из Мурманской области.

Во время учебной части семинара, проходившей в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб, перед гостями выступали федеральные эксперты. Представитель Агентства стратегических инициатив Дмитрий Лопин рассказал про девять шагов на пути к реализации Стандарта поддержки волонтерства. Он разъяснял лидерам волонтерских организаций, как взаимодействовать с органами власти, внедрять стимулирующие меры добровольных помощников, работать со СМИ.

Созданию региональных ресурсных центров поддержки добровольчества было посвящено выступление исполнительного директора Ассоциации волонтерских центров Резеды Валиуллиной. Она отметила, что эти центры призваны стать местом средоточия истинных профессионалов.

– Какую конкретно помощь нам там смогут оказать? – уточнили из зала.

– Например, юридическую. Вас проконсультируют. Приведу простой пример. Из одного региона к нам обратились с проблемой – ссылаясь на федеральное законодательство, там упразднили волонтерские книжки. А это нигде не регламентировано, и если регион хочет, то может их выпустить, когда у людей есть потребность в бумажном варианте.

Участникам семинара Резеда Валиуллина посоветовала не стремиться «затаскивать» в свои организации всех подряд для большего числа. Центры должны стать точками притяжения действительно активных и готовых к работе людей. Общими усилиями нужно создавать такую партнерскую среду, чтобы волонтеры сотрудничали с бизнесом.

– Такие примеры мы ищем по всей стране, – добавила она.

Начальника отдела по делам молодежи министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Алексея Писарева особенно заботит деятельность ресурсных центров. Во время учебной части он живо интересовался у экспертов тонкостями в их работе. В беседе с корреспондентом «Республики» он отметил, что в Год добровольца волонтеры страны объединяются, чувствуется «пульсация позитива»:

– Речь о введении единого стандарта, вовлечении большего числа людей, увеличении компетенций и взаимодействии с органами власти. Важно понимать, что эта система должна быть унифицирована, чтобы условия вхождения людей в добровольческую деятельность и те гарантии, которые предоставляет им государство, скажем, поощрения, были бы едины по всей стране. Центры будут набирать волонтеров, предлагать им поле для деятельности, работать по единой схеме по всей стране. Допустим, будучи добровольцем в Мурманской области, я мог бы легко узнать о том, что есть некая вакансия в Коми, приехать и подать документы для участия в той или иной акции. Но предварительно получить грамотный и компетентный ответ, приглашение или отказ. Вот мы об этом говорим. О том, что будем работать по единым правилам на территории всей нашей большой страны.

Алексей Писарев отметил, что в Коми его приятно удивило то, как здесь налажено межведомственное взаимодействие:

– Это не на бумаге, а прямо ощутимо. По совещаниям, по представительному участию органов власти и в официальной части мероприятия, и в неофициальной. Ведется работа, позволяющая координировать и кооперировать разные органы власти вне зависимости от того, в какой сфере их потенциал можно было бы применить, в сфере социального развития, экологии или любой другой.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА