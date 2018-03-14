Жизнь на пенсии только начинается

Проект «Третий возраст» дает ветеранам широкие возможности для образования и отдыха

Уже седьмой год Коми республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» реализует социальный проект поддержки пожилых людей «Третий возраст». Проект помогает пенсионерам интересно и с пользой для здоровья провести свободное время, овладеть новыми технологиями и адаптироваться к современной жизни.

Проект «Третий возраст» – это своего рода народный университет с проведением просветительских, языковых, познавательных курсов, занятий в творческих мастерских, экскурсионно-ознакомительных занятий, спортивных и оздоровительных для граждан республики от пятидесяти лет и старше с участием специалистов разного профиля.

Средний возраст активных участников от 50 до 75 лет. Самым старшим «студентам» проекта от 80 до 92 лет. За годы действия проекта в нем участвовало более двух тысяч пенсионеров республики. Самыми активными остаются сыктывкарцы, но ежегодно к проекту присоединяются пенсионеры из других городов и районов Коми. На территориях всех муниципалитетов при администрациях часть лекций проходит в форме вебинара и транслируется для участников проекта всей республики по конференц-связи из зала столичной администрации. Для этого к проекту привлечены специалисты, которые могут доступно ответить на вопросы пенсионеров из глубинки.

За семь лет количество курсов-направлений выросло от шести до тридцати восьми, привлечено более тридцати специалистов-преподавателей факультетов и двадцати волонтеров. С октября по апрель на разных площадках республики специалисты разного профиля проводят занятия на курсах: «Психология старшего возраста», «Правоведение. Юриспруденция», «Школа грамотного потребителя», «Цветоводство. Садоводство. Ландшафтный дизайн дачного участка», «Социальный туризм», «Танцы в третьем возрасте. Мастер-классы по танцам», курсы по оздоровительной и суставной гимнастике (лечебной цигун-терапии), йоге, тхэквондо (защите и самообороне), курсы по компьютерной грамотности, мобильный ликбез, обучение навыкам пользования сотовыми телефонами, смартфонами, планшетами, интернетом, уроки по английскому, немецкому и французскому языкам, уроки ручного труда и народных ремесел (вязание, вышивка, кройка и шитье, лоскутное рукоделие, мастер-классы по ремеслу), живопись и другие. Занятия каждого курса проходят раз в неделю с понедельника по воскресенье. В этом году работает дополнительная программа проекта «Школа современной жизни и долголетия старшего поколения».

– В проект вошли самые активные, неугомонные, интересующиеся, требовательные граждане старшего поколения, и наш проект наряду с политикой государства несет в себе урегулирование и снижение градуса напряженности социальных отношений в обществе, что немаловажно в сегодняшнее время, – рассказал автор проекта, председатель КРО ООО «Деловая Россия» Сергей Артеев. – Их всех объединяет одно – желание жить полной жизнью, общаться и быть активными. Проект стал семейным сообществом большинства участников. Помимо учебной программы, формируются клубы по интересам среди участников, которые научились и готовы научить других. Появляются новые лидеры, инициативные люди, которые объединяются и готовы помогать другим, используя весь свой опыт и знания. В этой связи в августе 2013 года было создано Некоммерческое партнерство социальной помощи «Третий возраст». Сегодня мы подошли к задачам создания возможностей самозанятости наших участников, официального дополнительного заработка к пенсии.

– Слушатели группы «Французский язык» смогли выучить большое количество новых слов, научились считать до 100, называть свой возраст, адрес, номер телефона, рассказывать о своей семье и квартире, – отметила преподаватель французского языка Лариса Холопова. – Они постепенно овладевают французским произношением и правилами чтения, учат французские пословицы, стихи и песни. Они всегда готовы к урокам, если не совсем хорошо выучили что-то к этому, то всегда выучат к следующему уроку.

Участница проекта Людмила Анашкина рассказала, что полюбила французский язык еще со школы, поэтому, когда появилась возможность продолжить изучать этот романтичный язык, не было и сомнения идти учиться.

Преподаватель лектория «Психология здоровья» курса «Экология здоровья человека на Севере» Людмила Бартоломей отметила, что ее слушатели очень благодарные, внимательные, активные, а на занятиях уютная и доброжелательная атмосфера, что позволяет им высказывать свое мнение.

Преподаватель немецкого языка Светлана Шарапова напомнила о том, что изучение любого иностранного языка развивает внимание, память и наблюдательность:

– Большой популярностью пользуются курсы английского языка. В октябре 2016 года на первое занятие пришли сто человек, а через год уже в три раза больше.

Стать участником проекта может любой пенсионер – житель или гость республики, зарегистрировавшись в группе в контакте «Третий возраст. Республика Коми» https://vk.com/3v_sykt или в офисе: Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 133, каб. 302. Руководитель проекта «Третий возраст» в Республике Коми Эмилия Викторовна Рубцова.

При реализации проекта использовались средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленные Фондом президентских грантов, и субсидия из средств республиканского бюджета.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com/3v_sykt