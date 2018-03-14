Mondi присоединилась к программе WWF «Хранители климата»

Глобальная группа по производству упаковочных материалов и бумаги приняла решение следовать научно обоснованной цели к 2050 году ограничить повышение глобальной температуры в пределах двух градусов по Цельсию.

Группа Mondi присоединилась к мировым климатическим лидерам, вступив в программу WWF «Хранители климата», участниками которой являются ведущие представители бизнеса. Компания по производству упаковочных материалов и бумаги приняла обязательство к 2050 году сократить выбросы парниковых газов (ПГ) от собственного производства до 0,25 тонны эквивалента CO 2 на тонну продукции. Это обязательство, так же как и ряд других, принятых в рамках глобального партнерского соглашения WWF и Mondi, соответствует научно обоснованным целям, которым необходимо следовать для ограничения роста глобальной температуры в пределах 2°C.

Участие Mondi в программе «Хранители климата» – продолжение глобального стратегического партнерства Mondi и WWF, начавшегося в 2014 году. Партнерство нацелено на продвижение рационального использования природных ресурсов на упаковочном и бумажном рынке. Присоединяясь к «Хранителям климата», Mondi обязуется и дальше работать в направлении сокращения выбросов парниковых газов по всей цепочке создания ценностей и принимать меры для положительного влияния на всю упаковочно-бумажную промышленность и лиц, отвечающих за формирование политики. Цель участников программы «Хранители климата» – сделать игроков рынка лидерами низкоуглеродной экономики.

– Как мировой игрок упаковочной и бумажной промышленности мы являемся частью энергоемкого сектора экономики. С 2004 года благодаря повышению производительности труда и энергоэффективности мы уже сократили свои выбросы СО 2 на 38 процентов. Мы вступаем в программу WWF «Хранители климата», чтобы подкрепить взятые ранее обязательства по предотвращению изменений климата и продемонстрировать другим представителям нашей отрасли, что эффективное энергопотребление важно не только для окружающей среды, но и выгодно для бизнеса. Мы с гордостью подтверждаем наше намерение следовать научно обоснованной цели, достижение которой необходимо для ограничения к 2050 году роста глобальной температуры в пределах 2°C, посредством ограничения собственных выбросов, – сказал исполнительный директор Группы Mondi Петер Освальд.

– Изменение климата – одна из самых больших угроз в нашем будущем, которая окажет существенное влияние на биологические виды и места их обитания, а также на все человечество по всей планете. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, мы должны начать действовать уже сейчас. Мы приветствуем действия Mondi, направленные на создание более устойчивого и экологически ответственного мирового бизнес-сообщества, и рады, что компания присоединилась к программе «Хранители климата», – сказал руководитель глобальной программы WWF «Климат и Энергия» Мануэль Пулгар-Видал.

Чтобы достичь поставленных целей в сфере стабилизации климата, Mondi разработала обширную программу, которая включает повышение эффективности использования энергии, замену ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии, устойчивое управление лесами и экосистемами, использование сырья из ответственных источников. Также Mondi активно развивает линейку товаров, включающую упаковку и бумагу, тем самым помогая своим покупателям и потребителям сокращать их углеродный след.

Mondi будет участвовать в программе «Хранители климата» как минимум до конца 2020 года, параллельно реализуя вторую фазу программы глобального партнерства с WWF.

Фото Группы Mondi

Монди СЛПК (Республика Коми), как и все предприятия Группы Mondi, основывает свою деятельность на принципах устойчивого развития и ежегодно инвестирует значительные средства в природоохранные мероприятия. Так, с 2002 года, когда СЛПК вошел в Группу Mondi, при росте производительности готовой продукции на 75% комбинат снизил выбросы парниковых газов СО 2 на 50 процентов.

Миссия WWF – предотвращение деградации естественной среды планеты и достижение гармонии человека и природы. Глобальная стратегия WWF «Климат и Энергия» направлена на решение проблемы изменения климата. Она включает программу «Хранители климата», задача которой – привлечь компании на региональном и международном уровне к реализации бизнес-модели, характеризующейся низким уровнем выбросов и устойчивостью к изменениям климата.

«Инициативы, реализуемые в рамках стратегического партнерства WWF и Mondi на территории России, сконцентрированы в первую очередь на достижении баланса между сохранением лесов высокой природоохранной ценности и ведением эффективного устойчивого лесного хозяйства. Сохраняя малонарушенные лесные территории и предотвращая тем самым эмиссию огромного количества углерода в атмосферу, Mondi уже вносит вклад в предотвращение климатических изменений. Присоединение компании к программе «Хранители климата» поможет усилить положительный эффект от устойчивого и экологически ответственного подхода к ведению производства», – говорит Николай Шматков, директор Лесной программы WWF России.