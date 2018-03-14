В УГТУ состоялось расширенное заседание Экспертного совета ПАО «Транснефть»

6 марта в Ухтинском государственном техническом университете (УГТУ) состоялось расширенное заседание Экспертного совета ПАО «Транснефть», в рамках которого обсуждалась тема «Нефтегазовая отрасль России: позитивная динамика 2012-2017 годов и перспективы роста».

В заседании приняли участие председатель Экспертного совета ПАО «Транснефть» Дмитрий Орлов, главный инженер АО «Транснефть – Север» Андрей Тащилин, заместитель генерального директора АО «Транснефть – Север» Александр Ляпин. На встрече также присутствовали студенты УГТУ и представители СМИ.

Участники заседания рассмотрели базовые тренды нефтегазовой отрасли 2012-2017 годов, вопросы развития геологоразведки и добычи, новые проекты и модернизацию существующих мощностей в сфере транспортировки нефти и газа, вопросы развития нефте- и газопереработки, а также перспективы развития нефтегазовой отрасли.

В своем выступлении председатель Экспертного совета ПАО «Транснефть» Дмитрий Орлов выделил основные тренды нефтегазовой отрасли, сформировавшиеся за последние пять лет: консолидация нефтяной отрасли, рост независимой газовой отрасли, смена экспортных ориентиров, развитие нетрадиционных источников углеводородов, модернизация системы переработки нефти, разработка системы нормативно-правового регулирования отрасли, появление новых внешних вызовов, снижение зависимости отрасли от импортных оборудования и технологий. Эксперт также рассказал о модернизации систем и новых проектах ПАО «Транснефть» и ПАО «Газпром».

Говоря о перспективах развития нефтегазовой отрасли России, генеральный директор Аналитической группы ЭРТА Алексей Хмельницкий отметил, что период экстенсивного развития компаний заканчивается, наступает период интенсивного развития инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что «Транснефть» является «первой российской зрелой инфраструктурной компанией».

Проректор УГТУ по внешним связям Георгий Коршунов представил участникам заседания доклад об актуальных направлениях сотрудничества Ухтинского государственного технического университета и ПАО «Транснефть». Среди направлений он выделил многоуровневую систему подготовки кадров для нефтегазовой отрасли; целевую подготовку, практики, трудоустройство; укрепление материально-технической базы университета; организацию научно-практических конференций с участием студентов и молодых специалистов; проведение мероприятий социальной направленности.

Главный инженер АО «Транснефть – Север» Андрей Тащилин рассказал о трудовой деятельности выпускников УГТУ в компании. Он сообщил, что 615 из 2747 сотрудников предприятия окончили УГТУ. При этом, по его словам, большинство из них занимает инженерно-технические должности.

О повышении квалификации и профессиональной переподготовке руководителей и специалистов организаций системы «Транснефть» участникам заседания рассказал директор Института повышения квалификации – независимого аттестационно-методического центра УГТУ Вячеслав Солдатенков:

– На сегодняшний день в ИПК-НАМЦ реализуется шесть дополнительных профессиональных программ для руководителей и специалистов организаций системы «Транснефть». За период с 2015 года по настоящее время на базе ИПК-НАМЦ прошли профессиональную переподготовку 74 специалиста, повысили квалификацию – 517 специалистов. На обучение направили своих специалистов 19 организаций системы «Транснефть». До конца 2018 года планируется обучить 123 специалиста.

Завершая заседание, Дмитрий Орлов поблагодарил всех участников и подчеркнул, что главным драйвером позитивных изменений, которые произошли в нефтегазовой отрасли за последние пять лет, были инициативы власти. Однако, добавил он, сама отрасль также осуществила качественный рывок навстречу эффективным технологиям и актуальным вызовам.