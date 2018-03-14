Главные выборы страны

18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. Делая свой выбор, каждый россиянин решает, кому бы хотел доверить управление страной в течение следующего президентского срока. Хотя часть граждан скептически относится к призывам прийти на избирательные участки. «Республика» совместно с агентствами «Комиинформ», БНК и Общественной приемной главы Коми собрала мнения жителей региона, почему важно участвовать в выборах.

Сергей Сотников, начальник структурного подразделения «Вертолетная площадка Ижма» ФГУП «Комиавиатранс»:

– Сейчас многие жители нашей страны задаются вопросом: «Стоит ли ходить на выборы?» Но сам вопрос поставлен неправильно. От нашего выбора зависит наша судьба, и поэтому надо голосовать в обязательном порядке. В своей жизни я руководствуюсь принципом: общество должно подчиняться определенным законам, которые определяют наше будущее. Только те граждане, которые не остаются в стороне, а активно участвуют в жизни страны, могут внести свой вклад в будущее Родины.

Павел Франц, шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом, главный тренер сыктывкарского «Строителя»:

– Выборы президента России – очень ответственный момент. Фактически решается судьба государства, поэтому никак нельзя оставаться лишь сторонним наблюдателем. Я ощущаю себя частью общества, частью моей страны, честь которой я защищал на международных турнирах. Верю, что мой голос что-то решает. Хочу, чтобы наша любимая Россия процветала, чтобы ею управлял сильный лидер. Сильный президент – сильная Россия, и именно в наших силах сделать ее сильной. Именно поэтому я пойду на выборы 18 марта.

Михаил Сосин, депутат совета Сосногорского района, мастер кузнечного дела:

– Воспользоваться своим избирательным правом гражданин должен из уважения к самому себе, своей семье, своему городу, своему региону и своей стране. Именно так я воспитываю своих сыновей. И с уверенностью могу сказать, что они выросли достойными гражданами России, которым не все равно, что будет с нашей страной завтра, в каком обществе и как будут жить уже их дети и внуки. А если кто-то не желает воспользоваться своим конституционным правом, значит, возможно, он сам себя не до конца уважает. А здесь есть над чем задуматься.

Никита Чернов, сыктывкарский блогер:

– Нужно идти на выборы, проявить свою гражданскую позицию, заявить о ней. А если у человека нет своей позиции, то он уже получается каким-то недогражданином. Самое главное – нельзя сидеть дома сложа руки и ничего не делать. Если ты с чем-то не согласен, то иди и проголосуй за кандидата, который, по твоему мнению, прав. Ты должен это сделать, благо кандидатов хватает.

Светлана Тюрнина, заведующая сектором по связям с общественностью и инвестициям Дома народных ремесел «Зарань» Сыктывдинского района:

– С одной стороны, это личный выбор каждого, но, с другой стороны, мы понимаем, что если ты хочешь изменить свою жизнь, если хочешь участвовать в жизни своей страны, то, безусловно, отсиживаться на диване – последнее дело.

Андрей Нутрихин, участник Олимпийских игр в Нагано, главный тренер сборной Коми по лыжным гонкам:

– Я призываю сходить 18 марта на выборы президента. Россияне должны понимать, что кандидатов много и голосовать можно за кого хочешь, но явка должна быть обязательная. Почему? Да потому что в любом цивилизованном государстве выборы президента страны – это строительство нашего будущего. И сидя дома, его не построить.

Евгения Портнова, студентка первого курса кафедры журналистики СГУ имени Питирима Сорокина:

– Мои родители живут в другом регионе России, они убеждены, что для будущего журналиста участие в выборах – это не только гражданский, но и профессиональный долг. Я пойду голосовать вместе с друзьями. Участковая избирательная комиссия находится напротив моего дома, мне не сложно выйти и сделать свой выбор. Кроме того, специально для впервые голосующих на избирательных участках приготовлены некие призы. Это не главное, конечно, но для молодежи – приятный стимул.

Андрей Бурдаев, специалист системы образования, Сыктывкар:

– Для достаточно большой категории граждан участвовать в выборах необходимо хотя бы для сохранения психического здоровья. Еще шесть лет навязчивых мыслей о том, что исключительно власть виновата в личных проблемах и неурядицах, могут окончательно разрушить и так неустойчивую психику. Людям с активной жизненной позицией участвовать необходимо для установки своей сопричастности будущему развитию России, готовности активно включиться в реализацию предвыборных планов и программ победителя выборов.

Мария Пономаревская, директор школы села Чухлэм, Сысольский район:

– Никогда не ставила вопрос: «Идти на выборы или нет?» Всегда участвую в них. И 18 марта пойду и подам голос за своего кандидата. Ведь сам процесс голосования является проявлением социальной свободы и большой ответственности. Отдавая свой голос за того или иного кандидата, мы, граждане, своими руками создаем будущее нашей страны. Именно поэтому данный способ принятия решения важен и необходим.

Михаил Ковалев, главный лесничий ГУ «Корткеросское лесничество»:

– В выборах нужно обязательно участвовать, ведь в нашей жизни все начинает изменяться в лучшую сторону только после того, когда мы сами начинаем проявлять инициативу. А власть прислушивается к мнению своих граждан. Это видно по результатам прошлых выборов: идет борьба с коррупцией, увеличены капвложения в инфраструктуру и социальные объекты экономики, уменьшен проходной порог для участия в выборах президента.

Только активная позиция граждан, проголосовавших на выборах, даст сигнал о сплоченности и заинтересованности населения в будущем нашей огромной страны, а будущий президент, выбранный большинством населения, будет уверенно править вверенным ему народом государством. Активную гражданскую позицию нужно проявлять всегда, и тогда наше государство будет быстро развиваться на благо и радость всех граждан.

А для тех, кто думает, что на выборы ходить нет смысла, хорошо сказал польский писатель Бруно Ясенский: «Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но с их молчаливого согласия существует на земле предательство и ложь».

Александр Люосев, общественник, ветеран журналистики, Емва:

– Выборы президента проходят один раз в шесть лет, это главное событие в жизни государства, а значит, и в моей жизни. Ведь от того, кого мы выберем, зависит очень многое: безопасность страны, уровень экономики и социального развития, в том числе развитие образования и медицины. Прежде всего я иду выбирать достойного кандидата. Того, который не на словах, а на деле обеспечит динамичное развитие государства, его процветание.

Артур Евграфов, генеральный директор ООО «Версаль»:

– Участие в выборах я не могу назвать долгом или обязанностью, однако считаю, что путем участия в выборах человек выражает свою гражданскую позицию, выражает свою определенную волю, сейчас уже на шестилетний срок. Отказ каждого из нас участвовать в выборах может привести к тому, что президентом такой великой страны, как Россия, станет «не тот» кандидат, и лишь потому, что его сторонники выразили свою волю, участвуя в выборах, а ты нет. К тому же участие в выборах – это посильная лепта, внесенная в благополучную стабильность государства, где живем мы, где жить, учиться и трудиться нашим детям и внукам.

Наталия Романова, индивидуальный предприниматель, Сыктывкар:

– Прийти на выборы обязаны все граждане, при этом граждане должны понимать – не важно, какой выбор вы определили для себя, неважен ваш скепсис, ненависть, безразличие по отношению к власти и собственно к самим выборам. Важно максимально обеспечить явку и тем самым сократить количество неиспользованных бюллетеней, чтобы исключить подтасовку итогов выборов и сделать максимально честными их итог. Каждый гражданин должен помнить: неиспользованный вами избирательный бюллетень – это сделанный за вас выбор. Для того чтобы что-то изменить в своем окружении, нужно прежде всего каждому гражданину, имеющему пассивную позицию по отношению к выборам, изменить ее и прийти на выборы президента.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперёд», Усть-Вымский район:

– Выборы, какие бы они ни были, – это уже элемент демократии, к чему мы стремимся последнюю четверть века. Устраивают нас кандидаты на те или иные должности и посты, неважно. Ходить на выборы и голосовать надо всегда. Ведь участие на выборах – это не только гражданская позиция человека, но и проявление его уважения к самому себе, обществу, муниципальному образованию или к стране в целом. Те, кто не ходит на выборы, не уважают никого, им вроде бы все равно. Но именно такие люди чаще всего занимаются болтовней и политиканством. Критиковать и ругать всех и вся гораздо легче, чем пытаться что-то исправить, в чем-то кому-то помочь.

Евгений Дуданов, начальник управления по организационной работе администрации Усть-Вымского района:

– 18 марта состоятся самые главные выборы в нашей стране. Участвуя в голосовании на выборах президента России, наши граждане должны показать всему миру политическую зрелость, сплоченность нашей нации, свое неравнодушие к тому, что происходит в стране. Сегодня в мире, во многом благодаря политике США, идет огромное нагнетание антироссийской пропаганды. Если в выборах примет участие большинство граждан нашей страны, мы покажем всему миру – правда за нами, мы уверенно смотрим в наше будущее.

Олег Мальцев, методист в МБУ «Центральная библиотечная система», Усть-Цилемский район:

– Не выберешь ты, выберут за тебя.

Нина Потепалова, инструктор-методист МАУ «ФСК», Емва:

– Идти на выборы – это долг каждого гражданина Российской Федерации. От правильного выбора президента зависит наша дальнейшая жизнь. И я хочу жить на своей русской земле, уважать наш русский народ и соблюдать наши русские традиции.

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Я всегда ходила на выборы, потому что считала, что высказать свое мнение я обязана. С тех пор, как я стала членом участковой избирательной комиссии, негативно отношусь к тем, кто на выборы не ходит, объясняя это разными причинами, вплоть до того, что все уже решено за нас. А ведь выбор делают те, кто пришел на выборы.

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА