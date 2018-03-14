От пеллет до модульной школы

Глава Коми оценил возможности Прилузья

В поселке Кыддзявидзь Прилузского района начали выпускать топливные гранулы – пеллеты. В новом цехе, открытом в ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта предприятия «Лузалес», побывал глава Коми Сергей Гапликов.

За год на производственной базе в Кыддзявидзе появляется порядка 20 тысяч кубов опилок. Новый цех при работе в полную мощность – по три смены в сутки – сможет переработать до 100 тысяч кубометров. Пока на пеллеты собираются пускать местные опилки, но потом, после приобретения дополнительного пресса, будут привозить их и с других баз предприятия.

Переработку отходов генеральный директор ООО «Лузалес» Валентин Рожок назвал «эволюционным путем, по которому проходит каждое большое предприятие»: утилизация решает проблемы с размещением древесного неликвида, экологические вопросы, кроме того, такое производство может принести и неплохую выгоду – пеллеты сейчас товар востребованный как в России, так и за границей. На топливные гранулы или брикеты уже переведен ряд небольших котельных Коми.

Инвестпроект, подразумевающий расширение существующего бизнеса, открытие новых лесопильных мощностей и организацию производства биотоплива, «Лузалес» запустил в 2016 году. Общая стоимость проекта, который в целом даст республике порядка ста новых рабочих мест, – 882 миллиона рублей, срок реализации – до 2023 года. Цех по производству пеллет построили в прошлом году, оборудование закупили в Италии. Задействовано в производстве пеллет будет до полутора десятков человек. До нынешнего времени продолжались пусконаладочные работы, но выпуск пробных партий пеллет шел еще с начала января. По словам заместителя генерального директора предприятия Анатолия Федорчука, на складе продукция не залеживалась, ее забирали покупатели из Москвы и Койгородского района. Сейчас прорабатываются варианты поставок продукции за рубеж.

Сергею Гапликову поручили почетную миссию – нажать на кнопку, запускающую полностью автоматизированное производство пеллет. Опилки поступают сюда прямо из другого цеха, где производятся пиломатериалы, по пути на транспортере они сортируются, крупные фракции остаются, мелкие отсеиваются и идут в сушилку, а потом из них формируются гранулы. Через несколько минут после запуска линии Сергею Гапликову показали свежеизготовленные пеллеты. Производительность цеха – четыре тонны гранул в час.

– Проект является одним из драйверов развития лесопромышленного комплекса, имеет важное стратегическое значение для района и республики. Выход завода по производству пеллет на полную мощность позволит увеличить количество рабочих мест и объем налоговых поступлений в региональный бюджет. Мы поддерживали и будем поддерживать компании, которые создают новые производства, обеспечивают занятость на селе и при этом являются нашими надежными социальными партнерами, – заявил Сергей Гапликов, ознакомившись с циклом производства.

Руководителю региона показали и другие объекты производственной базы в Кыддзявидзе, в том числе новый дом из клееного бруса. Такие домостроительные конструкции предприятие начало производить недавно.

Позже, уже будучи в Ношуле, глава Коми высказал мнение, что их неплохо было бы использовать при строительстве социальных объектов, в которых нуждается Прилузский район. В частности, Сергей Гапликов обратил внимание на свайное поле возле старой ношульской школы – планировалось, что здесь появится новое здание для этого образовательного учреждения, но стройка «замерзла» на долгие годы. По мнению руководителя региона, пользу для социальной отрасли муниципалитета могут принести и производимые здесь пеллеты: у Коми уже есть опыт открытия небольших котельных на топливных гранулах для отопления детских садов, спортивно-культурных центров.

– В Ношуле можно реализовать модульный проект, объединив школу с детским садом. Комплекс должен быть с автономным отоплением, на пеллетах. Это позволит существенно снизить затраты, как, например, в Пыелдино Сысольского района, – заявил Сергей Гапликов и поручил министерствам образования, строительства и сельского хозяйства проработать данный вопрос.

В Ношуле глава Коми побывал на лыжной базе и катке, появившихся благодаря активности местного ТОСа «Пионер» и поддержке бизнеса. Кроме этого, местные тосовцы установили детскую спортивную площадку, благоустроили улицу, сделали еще много полезного. Всего на эти проекты неравнодушные сельчане привлекли более двух миллионов грантовых средств из различных источников. И теперь пользуются всеми этими благами, включая прокат лыж и коньков, бесплатно.

– Наш ТОС «Пионер» существует с 2013 года, за это время им было реализовано уже шесть проектов, – рассказал глава сельского поселения Сергей Елдин. – Заинтересованность наших граждан в этом доказана реальными делами, и с каждым разом мы привлекаем к этой деятельности все большее количество людей. Они не замкнулись на благоустройстве одной улицы, как это было изначально, а увеличили площадь до всей территории поселения. Очередной грандиозный проект нашего ТОСа – ремонт здания исторического Алексеевского училища, это тоже инициатива местных жителей, которые просили сохранить его как объект культурного наследия.

Ремонт здания пока полностью не закончен, на втором этаже планируется сделать гостевые комнаты. Но в отремонтированных помещениях Алексеевского училища, которое долгое время пустовало, уже разместилась местная библиотека, ее сотрудники не нарадуются удобству и простору комнат. По соседству с ней появился краеведческий музей, а еще в одной комнате собирается местный совет ветеранов – люди общаются, занимаются рукоделием. Тоже всем довольны, кроме одного: компьютер устаревший, работает еле-еле, а сейчас это вещь необходимая и для пенсионеров тоже. Сергей Гапликов пообещал помочь с решением этого вопроса.

Также в ходе рабочей поездки по району Сергей Гапликов побывал в Объячево, где посетил новый детский сад №4 и пообщался с воспитателями и учителями Прилузья. Педагоги напомнили руководителю региона об острой проблеме: детей в райцентре рождается больше, а школа уже не соответствует современным требованиям и вообще тесновата – приходится учиться в две смены. Глава Коми заверил, что об этой проблеме он и не забывал, новые школы должны и будут строиться по всей республике. Но сиюминутно решить вопрос сложно, поскольку такие проекты требуют больших затрат, было бы хорошо привлечь к этому делу крупный бизнес, и на эту тему ведутся переговоры.

Также одна из молодых участниц встречи спросила, долго ли в республике будет выплачиваться денежная помощь на рождение первого ребенка. Сергей Гапликов заверил ее, что еще долго, но в шутку все же посоветовал не затягивать с этим делом и заводить чадо поскорее. Затем разговор перешел на тему приема детей в ясли начиная с двухмесячного возраста. На вопрос руководителя региона, готовы ли сотрудники детсада в Летке к такому, те ответили, что пока не совсем – условия очень строгие, нужно будет брать в штат медиков и т.д. Сергей Гапликов в ответ привел в пример Воркуту, где такой вопрос решили.

Кроме того, педагоги спросили у руководителя региона, нельзя ли ввести для молодых специалистов в их сфере материальную поддержку по типу «земского доктора» в медицине. Сергей Гапликов ответил, что лично он за стимулирование педагогов, и эта тема уже обсуждалась с депутатом Госдумы Ольгой Савастьяновой, которая должна поспособствовать продвижению такой программы.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru