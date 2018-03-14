Театр «Июльансамбль» представит в Коми мхатовскую школу

Московские артисты покажут в Сыктывкаре и в Ухте два спектакля

На этой неделе, с 12 по 15 марта, компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, проводит в Республике Коми «РУСАЛ ФестивАL #Театр».

В рамках фестиваля театр «Июльансамбль» – молодой московский коллектив под руководством режиссера и худрука Театрального центра имени Мейерхольда Виктора Рыжакова – сыграл один спектакль в Ухте и два спектакля в Сыктывкаре. Гастроли «Июльансамбля» приурочены к Году культуры, объявленному в республике главой региона Сергеем Гапликовым.

В Сыктывкаре спектакли прошли на сцене драмтеатра имени Виктора Савина. В минувшую среду в фойе театра состоялась пресс-конференция, посвященная гастролям.

– Это очень интересное культурное событие в масштабах республики, – отметил директор Академического театра драмы имени Савина Михаил Матвеев. – Приезд артистов девятой студии МХТ-театра «Июльансамбль» – совместный проект компании РУСАЛ, правительства Республики Коми, министерства культуры, туризма и архивного дела региона и нашего драмтеатра. Мы рады, что выступаем партнерами в этом большом проекте. Спектакли интересны тем, что это настоящая мхатовская школа, – а мы стараемся представлять разные театральные школы на нашей сцене, – и встреча с молодыми артистами будет интересной, запоминающейся и очень позитивной, особенно для молодежи. Благодаря нашему партнеру у жителей Сыктывкара и Ухты есть возможность бесплатно посмотреть хорошие, качественные спектакли. Мы как партнеры распространяем пригласительные билеты в школах, средних и высших образовательных учреждениях, в общественных организациях. Это очень интересный и социальный, и культурный проект.

Руководитель проекта ОК РУСАЛ Алия Бекетова рассказала, что проект ежегодно расширяет географию, и в этом году стартовал в Коми. Также в рамках проекта есть планы проводить не только культурные, но и спортивные мероприятия.

Заместитель директора фонда «Вольное дело» Екатерина Светличная сообщила, что фонд начал поддержку театра «Июльансамбль» еще в 2006 году. Тогда начались гастроли театра на юг России. Затем театр побывал в Сибири, и вот сейчас география расширилась.

– Я впервые в Сыктывкаре, но в Щукинском театральном училище учился вместе с будущими артистами из Сыктывкара, – рассказал режиссер Виктор Рыжаков. – Для меня время учебы с ними стало знакомством с новыми культурой и языком.

«Июльансамбль» – самостоятельная театральная компания, выросшая из мастерской Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ (9-я студия МХТ). Выпустившись летом 2016 года, команда решила не расставаться и создать собственный театр. Режиссер отметил, что средний возраст артистов театра двадцать три года. Затем Виктор Рыжаков рассказал о двух спектаклях, которые они привезли в Коми.

Сыктывкарские театралы 15 марта увидят «Несовременный концерт». Это вербатим (документальный спектакль без литературной основы) в жанре концерта про старость. Молодые люди пытаются примерить «старость» на себя. На первом курсе студенты мастерской Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ (ныне «Июльансамбль») получили задание: познакомиться с неизвестным тебе ранее очень пожилым человеком и попытаться исследовать и максимально понять его. Инструменты – интервью и наблюдение, внимание и вопросы. Концерт готовился почти три года. В подготовке участвовали молодые и более опытные драматурги и наставники, артисты Художественного театра и педагоги.

– Получилась галерея портретов людей уходящего поколения, – рассказал режиссер. – Разные судьбы – с войной и любовями, болезнями и радостями, отчаянием и смирением. Это попытка зафиксировать уходящее, усколь-зающее время. Это спектакль про нашу страну, ее историю и духовные ценности. Премьера спектакля прошла во Франции, и французы хорошо восприняли его.

«С любимыми не расставайтесь» показали в Ухте и в Сыктывкаре. Посетить спектакль в Ухте смогли восемьсот человек. Спектакль по пьесе Александра Володина уже больше десяти лет идет на сцене Художественного театра, в нем играет уже третье поколение самых молодых артистов МХТ. Спектакль – это попытка молодых артистов заглянуть в советское прошлое, сохраняя все его внешние реалии. Они перепевают песни тех далеких лет, воссоздают облик времени и быта, пытаются воспроизводить володинский текст по-новому. Перед зрителем проходят разные истории расставаний, рассматриваются дела о разводах.

Помимо показов спектаклей, 14 марта в рамках гастролей в Сыктывкаре Виктор Рыжаков и его коллектив дали мастер-класс для актеров и студентов актерских отделений колледжей города.

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» является частью большой совместной программы Школы-студии МХАТ и фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», которая реализуется уже более десяти лет.

Артур АРТЕЕВ

Фото Виктора БОБЫРЯ, БНК