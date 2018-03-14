Бежать ветрам на зависть

Под руководством Ивана Балясникова легкоатлеты Коми штурмуют рекорды

В феврале на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями слуха сборная Коми завоевала четыре медали, включая две высшего достоинства. После предварительных забегов в финале в беге на 60 метров из шести человек было четыре представителя Коми. Такой состав спортсменов из одного региона в финальном забеге можно сравнить с тем, как доминируют мировые лидеры легкой атлетики на чемпионатах мира, например, сборная Ямайки. Журналист «Республики» побывал на стадионе во время тренировки чемпионов, увидел, в каких условиях они готовятся, и пообщался с их наставником Иваном Балясниковым.

Успех в Саранске

Чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями слуха проходил в Саранске. Соревнования собрали около двухсот спортсменов из 33 регионов страны. Коми представляли братья Виталий и Александр Тороповы, Дмитрий Туев, Илья Штанько и Максим Мошкин. В первый стартовый день спринтеры бежали дистанцию 60 метров.

Из пятидесяти человек на шестидесятиметровке после предварительных забегов в финал, где было шесть участников, попали четыре атлета сборной республики. Как отметил тренер сборной Коми и руководитель региональной Федерации легкой атлетики Иван Балясников, на чемпионатах России такое происходит крайне редко, вероятно, и сами спортсмены не ожидали от себя такого успешного старта, что привело к излишнему волнению. Выскочив раньше времени из стартовых колодок, сначала в финале с нервами не справился Виталий Торопов, затем его брат Александр. Разыграть медали спортсмены смогли лишь с третьей попытки. Чемпионом России стал Илья Штанько, серебро завоевал спринтер из Ульяновска Александр Беляков, а бронза досталась Дмитрию Туеву.

Во второй день представители Коми участвовали сразу в двух дисциплинах. Илья Штанько в прыжках в длину стал третьим. Прыгнув на 7,07 метра, он перебил 15-летний рекорд Коми среди здоровых ребят на двадцать сантиметров. Максим Мошкин в беге на три тысячи метров за медали побороться не смог, став лишь шестым.

В третий стартовый день в эстафете 4×200 сборная Коми завоевала золотые медали, пройдя дистанцию за 1 минуту 31,68 секунды.

По итогам саранских стартов Илья Штанько вошел в состав сборной России и отправится на чемпионат Европы, который пройдет в белорусском Гомеле в конце марта.

С нелегкой судьбой и сильным характером

Группа спортсменов с нарушениями слуха из шести человек тренируется под руководством Ивана Балясникова в легкоатлетическом манеже республиканского стадиона. Также здесь занимается Артем Евдокимов, который не ездил в Саранск из-за травмы. Спортсмен тренируется у Ивана Балясникова уже третий год. Он рассказал, что раньше долгое время занимался плаванием, но так и не смог выполнить норматив кандидата в мастера спорта, здесь же выполнил КМС в первый же год занятий на дистанциях 200 и 400 метров и уже ждет официального присвоения звания мастера спорта.

Структурно легкоатлеты входят в состав спортивной школы олимпийского резерва №1 (СШОР №1). Занятия проходят в ежедневном режиме, начинаются с четырех часов вечера и длятся, как правило, до семи-восьми. По нормативам они должны тренироваться отдельно от обычных ребят, но Иван Балясников приглашает этих сильных духом атлетов на тренировки со здоровыми для того, чтобы в конкурентной среде они показывали более высокие результаты. Причем зачастую получается так, что, соперничая с обычными спортсменами, они начинают опережать их.

Тренер увлеченно рассказывает о тонкостях работы, перечисляет упражнения, которые предстоит сделать спортсменам на тренировке. Все его подопечные работают строго по плану, каждый день выполняют разные задачи в зависимости от того, на чем делается акцент. Это может быть работа по усовершенствованию скоростных и силовых качеств или же на увеличение быстроты.

– Делают разминку, пробегают пару кругов, потом растяжка, специальные беговые упражнения. После работаем по плану на день. Распределяем нагрузки, допустим, если сегодня идет работа на быстроту, то мы спринтуем, делаем соответствующие упражнения. Обязательно в конце тренировки будет силовой блок. В этой группе все ребята-спринтеры, а, как показывает мировая практика, бегать на короткие дистанции без силовых нагрузок практически невозможно, – говорит специалист.

Кроме того, Иван Балясников занимается с группой малышей, где тренируются ребята с нарушениями слуха и интеллектуального развития. Причем он даже специально изучил язык жестов, чтобы работать с такими ребятами. Понимает пока не все, но знает алфавит и многие слова. Говорит, что если раньше вообще не понимал, о чем они общаются между собой, то теперь улавливает смысл и сам может давать какие-то задания.

Спорт для энтузиастов

Легкая атлетика в Коми, где традиционно отдается предпочтение зимним видам спорта, развивается по остаточному принципу. Этот вид спорта не является в республике ни базовым, ни опорным, поэтому и финансируется соответственно. Спортсменам приходится бороться буквально за каждую копейку, зачастую они сами оплачивают себе дорогу и питание, участвуя в тех или иных стартах.

– Есть покрытие, на котором можно бежать в шиповках, есть колодки, в которых можно отработать старт, но в плане подготовки для того, чтобы спортсмен вышел на мировой уровень, нужны более серьезные условия. Необходимы специальное спортивное питание, фармакология, оздоровительные процедуры вроде криосауны и массажа. У нас ничего этого нет. Если говорить о фармакологии, то нас не консультируют врачи на предмет того, как можно повысить физическую работоспособность. Мы сами что-то ищем, я советуюсь с коллегами из Санкт-Петербурга и Москвы, со знакомыми из сборной России, – с досадой говорит Иван Балясников.

Региональный Центр спортивной подготовки сборных команд (ЦСПСК) имеет мощную материально-техническую базу, но, к сожалению, воспользоваться этими условиями легкоатлеты не могут, ведь этот вид спорта не в приоритете.

– У нас северная республика, и в первую очередь развивают лыжные гонки и биатлон, хоккей с мячом. В нашей СШОР №1 основные затраты идут на хоккей с мячом, мы не можем себе позволить столько сборов, сколько у них, и столько стартов. При этом мы все равно умудряемся показывать результаты. ЦСПСК поощряет тех же лыжников. Если они показывают высокие результаты, то на базе центра получают массаж, сауну, все то, что может вывести спортсмена на высокий уровень. Нас же туда не пускают. В составе ЦСПСК можно увидеть перворазрядника по плаванию или лыжным гонкам, а мастера спорта по легкой атлетике там нет. Это несправедливо, и мы будем пытаться ломать такое отношение.

Собеседник издания отметил, что бывают мысли о том, чтобы уехать из Коми, например, в Краснодарский край, где легкая атлетика – это базовый вид спорта и где всем обеспечат, но потом все равно щелкает что-то внутри и он думает: «Нет, я докажу, что и у нас в Коми это можно развивать, что руководители когда-то и у нас дадут зеленый свет летним видам».

– В первую очередь, конечно, все вопреки, все энтузиазм. Чем более шоколадные условия, тем более расхлябанным спортсмен становится, а тут из себя мы все выжимаем по полной, если сегодня не получится, то другого шанса может и не быть, – говорит собеседник издания.

Будучи президентом Федерации легкой атлетики Коми, Иван Балясников не сидит сложа руки в ожидании бюджетных денег. Он ищет спонсоров, популяризирует легкую атлетику, в том числе и за счет участия в таких проектах, как известное шоу «Русский ниндзя» на Первом канале, где он дошел до полуфинала. Летом минувшего года завоевал золото, участвуя в необычных стартах под названием «Гераклиада» в Москве. О том, нет ли желания привлечь Илью Штанько и других атлетов в этот проект, тренер говорит, что такая цель уже стоит. Будучи действующим спортсменом, он считает, что подготовка к проекту ему никак не повредила, на легкоатлетических результатах негативно не отразилась.

Глядя на ободранные стены легкоатлетического манежа, понимаешь, что и условия для тренировок нельзя назвать шоколадными. С трудом тут подбирают более-менее приличный фон для приходящих на открытие соревнований спортивных чиновников. Но одна из главных проблем даже не в необходимости ремонта, а в отсутствии ухода на вираж, то есть легкоатлетам попросту не хватает расстояния, чтобы нормально тренировать бег на дистанциях 200 и 400 метров.

Назло рекордам

С 20 по 25 марта в Белоруссии Илья Штанько представит Коми на чемпионате Европы. Этот спортсмен родом из Саратова. Травму слухового аппарата он получил, когда учился в начальных классах. Во время летних каникул отправился в детский лагерь, где после похода на речку почувствовал ухудшение слуха, которому сразу не придал должного значения. Вероятно, в уши попала холодная вода, потом подул ветер. Сам Илья не любит вспоминать тот период, говорит, что помнит только, как постепенно слышал все хуже и хуже. Потом учился в школе для слабослышащих детей в Энгельсе Саратовской области. Окончив школу, четыре года учился на преподавателя физической культуры в Чебоксарах, где у него были идеальные условия для того, чтобы развиваться в легкой атлетике. Однако после получения среднего специального образования остановился в развитии, вероятно, потеряв мотивацию.

Илье Штанько нужен был свежий взгляд на тренировочный процесс, и он обратился за помощью к сыктывкарскому тренеру. В столице Коми Иван Балясников помог парню поступить в СГУ имени Питирима Сорокина, где тот продолжает развиваться в направлении физической культуры, получая высшее образование. Сейчас молодой человек не жалеет, что променял идеальные условия для тренировок в Чувашии на сыктывкарский манеж, ведь до февральского чемпионата России два года не попадал даже в тройку призеров. Тренерский штаб сборной страны уже перестал на него рассчитывать, а тут он не просто попал в тройку, а стал чемпионом.

Говоря об ожиданиях от старта в Белоруссии, Иван Балясников отмечает, что если раньше на российских соревнованиях присваивали звания мастеров спорта международного класса (МСМК), то по новой классификации такой возможности теперь нет, поэтому в первую очередь перед Ильей Штанько стоит задача выполнить норматив МСМК. Для этого нужно быть на первом-втором месте в личном зачете или занять первое место в эстафете. Спортсмен ставит себе цель попасть в тройку на чемпионате Европы в личном зачете. Парень верит в себя.

– Время ему нужно показать, судя по прошлому чемпионату Европы 7,03 секунды в беге на 60 метров. Там он тоже будет прыгать в длину, заявлен еще и в эстафете 4×400 метров в составе сборной России. Основные конкуренты – это тот же самый российский спортсмен Саша Беляков, которого сейчас на чемпионате России Илье удалось опередить, причем с рекордом страны – 6,95 секунды. Он года три шел без поражений на чемпионатах России, предыдущий рекорд принадлежал ему. Ну и что покажут ребята из Европы, мы сами не знаем. Они могут преподнести сюрпризы.

В свободное время Илья Штанько интересуется новыми технологиями. Первым делом, переехав прошлым летом в Сыктывкар, он приобрел гироскутер и однажды сильно упал с него, пытаясь скатиться с крутой горы на лыжной базе «Динамо». Любит снимать видео, планирует купить квадрокоптер, чтобы с высоты птичьего полета делать красивые панорамы столицы Коми. Также свободное время любит проводить за компьютером, играя в Overwatch и Hearthstone.

– Я читал, что один парень из Сыктывкара выиграл Кубок России в дисциплине Hearthstone (материал про Валерия Тимченко «Республика» публиковала в июне прошлого года – авт.). Это очень круто. Сам играю, но не профессионально.

Основной целью спортсменов в группе Ивана Балясникова является попадание на летнюю сурдлимпиаду, которая пройдет в 2021 году в Армении и Иране. Для того чтобы отобраться в сборную, они должны показывать стабильно высокие результаты на внутрироссийских и международных стартах на протяжении всех сезонов.

Ярослав СЕВРУК

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