Брутально-снежный «Супершип»

На третьем этапе автогонок зрителей ошеломили скоростями и вылетами с трассы

Третий этап Кубка главы Коми по зимним трековым автогонкам «Супершип-2018» прошел на республиканском стадионе в Сыктывкаре 10 марта. Морозная погода не отпугнула зрителей, заполнивших значительную часть центральной трибуны. Гонщики не остались в долгу перед болельщиками, устроив жгучее шоу с массой красивых обгонов, «нырков» в сугробы и столкновений. В гонках участвовало восемнадцать спортсменов из Сыктывкара и Кировской области.

На церемонии открытия ведущий еще раз поздравил дам с прошедшим Восьмым марта и вручил единственной представительнице слабого пола на «Супершипе» Ирине Ярошенко (бортовой номер 7) букет цветов.

Мартовский мороз позволил организаторам вернуть старую гоночную традицию, и они разрешили спортсменам «переобуть» резину. Чаще всего гонщики участвуют в стартах с полуторамиллиметровыми шипами, но на этот раз «вооружились» шинами с длиной шипов четыре с половиной миллиметра. Гонки назвали с приставкой «супер», потому что изначально машины ездили именно с такой резиной. Редкая возможность стартовать на более агрессивных шинах связана с тем, что они сильнее изнашивают ледовое покрытие поля, но позволяют биться за призовые места на высочайших скоростях.

Роковым для многих спортсменов на третьем этапе «Супершипа» стал второй поворот после старта. На уходе на этот вираж организаторы сделали большую снежную насыпь, куда гонщики раз за разом «ныряли». Первым сугроб опробовал Андрей Савостьянов (бортовой номер 4), затем в более позднем заезде отчаянная ледовая битва Николая Новожилова (77) и Александра Ложкина (69) привела последнего в снежную насыпь на том же повороте. Этап стал поистине самым жестким в этом сезоне, и никаких уступок гонщики не делали даже Ирине Ярошенко, которая также не избежала вылета с трассы. Уходившие в кювет ожидали окончания заездов, затем их буксировал специально приглашенный на шоу бронетранспортер. Это значительно ускоряло спортивное мероприятие. Организаторы учли опыт прошлого этапа, когда встававшие на трассе машины механики «латали» прямо на месте, заставляя болельщиков ждать, мерзнуть и недовольно свистеть.

С первых заездов лидерство захватил представитель Сыктывкара Николай Новожилов. Он исправно лавировал в сложных поворотах на высокой скорости, последовательно приходя первым. Было важно не только первенствовать, но и ехать по трассе чисто, без подрезаний и прочих нарушений правил. Этим на третьем этапе грешили многие, в том числе дважды очки снимали с приходившего первым опытного сыктывкарского гонщика Сергея Шерстобитова (24).

Первое место по итогам стартов занял Николай Новожилов, вторым стал представитель Сыктывдинского района Иван Турышев (21), а бронза досталась гостю из Кирова Сергею Малькову (26). В общем зачете по результатам трех этапов лидирует Иван Турышев, вторым идет Николай Новожилов, третье место занимает Павел Анисимов (18).

Ярослав СЕВРУК

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