Было – стало: госуслуги, экономика, промышленность

«Республика» продолжает цикл статей об изменениях в различных отраслях, произошедших с начала нынешнего века. Что за эти годы переменилось в экономике региона, в его промышленности, в оказании госуслуг?

МФЦ против очередей и бюрократии

Очередь за справками, бюрократическая волокита при оформлении той или иной бумаги, долгий период ожидания, пока документ «гуляет» по ведомствам, а он срочно нужен, – такая ситуация хорошо знакома и тем, кто помнит времена СССР. И в 90-х, и еще в начале 2000-х это по-прежнему оставалось большой проблемой. Доходило до курьезов: учреждения компьютеризированы, проведен интернет, а чтобы оформить ту или иную справку, чиновник запрашивает ее не в электронном виде, а отправляет письменный запрос, который неспешно бродит по кабинетам, возвращается из-за ошибки в оформлении и так далее. Сильно осложняло дело то, что при оформлении того или иного документа порой приходилось пройти через несколько инстанций, а в некоторые из них вернуться несколько раз. Кроме того, ходить по кабинетам нужно было, собрав предварительно немалый пакет документов, который тоже периодически приходилось переукомплектовывать – то справка не той формы, то срок ее действия в процессе хождения по инстанциям истек, то не хватает какого-то свидетельства.

Например, регистрируя права на недвижимое имущество, гражданин заполнял форму заявления, а также предоставлял все необходимые документы, в том числе подтверждающие оплату госпошлины в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми (Росреестр). Нужно было отстоять «живую» очередь для того, чтобы сдать пакет документов для получения свидетельства о регистрации права на недвижимое имущество. Второй раз гражданин обращался в Росреестр за получением готового документа и снова стоял в очереди, чтобы забрать его.

Сейчас необходимость обивать пороги учреждений с пухлой папкой документов в руках практически ушла в небытие. Большинство вопросов, связанных с предоставлением различных государственных и муниципальных услуг, легко решаются при посещении многофункционального центра (МФЦ), которые работают по принципу «одного окна».

В Коми первые МФЦ появились в 2013 году, с тех пор их сеть значительно расширилась, центры есть в каждом населенном пункте, где живет более тысячи человек. Всего в республике действует 241 «окно» обслуживания, так что госуслуги посредством МФЦ, по мнению специалистов, могут получать 99,92 процента жителей Коми. В рамках деятельности МФЦ в режиме «одного окна» предоставляется 216 услуг: 61 федеральная услуга, 75 региональных, 44 муниципальные услуги, а также 36 иных сопутствующих услуг.

Плюс МФЦ в том, что человеку не нужно самому обращаться в то или иное учреждение, орган власти, особенно если нужно обойти несколько инстанций. Это сделают сами сотрудники МФЦ.

– На практике это работает очень просто: человек обращается в многофункциональный центр как к посреднику за получением услуги. Возьмем ту же самую государственную регистрацию права на имущество или сделок с ним. МФЦ принимает документы гражданина и передает их в Росреестр, где и осуществляется их проверка и соответствующая регистрация права (о чем государственный регистратор вносит запись в ЕГРН), – рассказали в ГАУ РК «МФЦ». – В установленный срок представленный заявителем пакет документов (например, договор купли-продажи недвижимого имущества, договор дарения, кредитный договор, договор долевого участия в строительстве, договор переуступки прав, акт приема-передачи имущества, расписки в получении денежных средств и т.п.) передается обратно в МФЦ, откуда гражданин может его забрать, а также при желании получить выписку из ЕГРН (единого государственного реестра недвижимости).

Сеть МФЦ помогает решить целый ряд важных задач. В частности, благодаря использованию принципа «одного окна» значительно упрощается процедура оказания госуслуг, это касается и физических, и юридических лиц. Кроме того, это дает возможность получить услуги в одном месте, а также несколько услуг одновременно. Заметно сокращаются сроки получения услуг, и даже если в МФЦ случился аншлаг и пришло много посетителей, в очереди стоять уже не так обременительно. Во-первых, потому что очередь электронная, что исключает споры в духе «вы здесь не стояли» и «да я только на минуточку отходила». Во-вторых, залы ожидания в МФЦ просторные и удобные, так что подпирать стенку в душном коридоре не нужно, есть детские комнаты, чтобы ребенок, который с вами пришел, не скучал и не капризничал. В-третьих, к специалисту можно записаться на прием в режиме онлайн. Популярность МФЦ постоянно растет. По данным за 2017 год, в МФЦ обратились 825 252 заявителя, а среднее время ожидания в очереди составило всего 7 минут.

На основании мониторинга уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг уровень удовлетворенности населения в 2017 году в Республике Коми составил 99,03 процента, что превышает плановое значение показателя, установленное на уровне 85 процентов.

Рост зарплат: от теоретического к реальному

В начале 90-х слово «бюджетник» стало практически синонимом к слову «нищий». Мало того что зарплату педагогам, врачам и другим представителям социально важных профессий нередко задерживали, так еще и размеры этой зарплаты оставляли желать лучшего. Неудивительно, что многие из них в результате ушли из профессии. Впрочем, в период рыночных реформ нормально зарабатывать удавалось мало кому и мало где. Теоретически зарплаты в разных отраслях росли, но инфляция их уверенно опережала.

По данным специалистов отдела регулирования доходов и оплаты труда в бюджетной сфере министерства экономики республики, за годы проведения рыночных реформ реальная заработная плата в Коми снижалась либо ее рост был незначительным. Среднегодовые темпы снижения в этот период составляли 11,3 процента. Данная ситуация объясняется высоким уровнем инфляции и задолженностью по выплате заработной платы в 90-е годы. Наибольшее падение реальной заработной платы произошло в 1991 году (на 40,5 процента), в 1992 году (на 43 процента), в 1995 году (на 13 процентов) и 1999 году (на 16,8 процента). Рост реальной заработной платы начался в 2000 году, и он продолжался до 2013-го, составляя в среднем 108,7 процента. Некоторое снижение произошло в 2014-2016 годах из-за сложной ситуации в стране. Но в прошлом году наметилось возобновление роста, уровень заработной платы поднялся на 1,1 процента по сравнению с 2016 годом.

Как уменьшался уровень благосостояния жителей региона, можно судить по данным статистики. Так, в 1992 году заработная плата работников составляла 3,3 размера прожиточного минимума для трудоспособного населения, а к 2000 году это соотношение снизилось до 2,2. В 2001 году ситуация немного изменилась к лучшему: зарплата обеспечивала уже 2,5 от прожиточного минимума. В 2005 году она превышала прожиточный минимум в три раза, в 2013 году – 3,9 раза, в 2015-2017 годах – 3,4 раза. Принимая во внимание то, что величина прожиточного минимума является критерием оценки уровня бедности населения, а заработная плата – основным источником доходов населения, можно сделать вывод о некотором росте уровня благосостояния в Республике Коми в рассматриваемый период.

– В целях поэтапного доведения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения проведена работа по повышению МРОТ. Его величина с 1 января 2018 года установлена на уровне 9489 рублей в месяц, что соответствует 85 процентам величины прожиточного минимума Российской Федерации, – пояснили в Министерстве экономики Республики Коми. – С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда будет соответствовать 100 процентам от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года (по России). Сама величина прожиточного минимума определена в размере 11 163 рублей. Данные меры способствуют повышению качества жизни самых низкооплачиваемых работников.

Поддержка бизнеса

1990-е годы запомнятся многим появлением колоссального количества представителей малого и среднего бизнеса. Правда, большая часть свежеиспеченных предпринимателей успешно работала в области доставки из-за границы товаров и торговли ими. А вот тех, кто рискнул взяться за самостоятельное производство, открыл лесопилки, швейные мастерские или сельхозпредприятия, оказалось меньше, и доходов они получали меньше, притом что усилий их труд требовал куда больших. В начале 2000-х мутная волна повсеместной «челночной» торговли ширпотребом отхлынула, «продающий» бизнес стал более цивилизованным, а «производящий» начал развиваться активнее.

Конечно, от Коми трудно ждать мировых рекордов в области того же сельского хозяйства, все-таки климат у нас для этого неблагоприятный, и вынужденные энергозатраты в холодные периоды года повышают себестоимость товаров. Еще один минус для развития бизнеса – территория у нас большая, а плотность населения – низкая (два человека на квадратный километр), населенные пункты распределены по территории неравномерно, в результате чего рынок сбыта продукции и услуг ограничен, а транспортные расходы – значительны. Крупные компании, работающие в регионе, зависимы от поставок из других регионов страны, а также из-за рубежа. Производители мяса и молока, например, вынуждены покупать комбикорма – зерно в промышленных масштабах в Коми производить невозможно, поэтому такие культуры сеют в основном на силос. Многие аграрии, особенно в северной части Коми, практически не могут выжить без «северных льгот». Между тем их деятельность социально важна, ведь они обеспечивают население свежей и качественной продукцией.

Как пояснили в отделе развития малого и среднего предпринимательства министерства экономики региона, в 1996 году вступил в силу республиканский закон «О государственной поддержке малого предпринимательства», а с начала 2000-х стали принимать региональные программы по развитию и поддержке малого предпринимательства. В результате предпринимателям начали оказывать помощь в самых разных формах: развитие инфраструктуры, обучение и переподготовка кадров, финансовая и информационная поддержка. Однако все эти формы поддержки тогда были несколько разрозненными. Ситуация стала меняться после 2007 года, когда был принят федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», поспособствовавший координации действий по содействию малому и среднему бизнесу. Начала работать «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» как институт развития в сфере бизнеса. В 2010-2011 годах в Коми для внедрения механизмов кредитно-гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства были созданы АО «Гарантийный фонд Республики Коми» и АО «Микрокредитная компания Республики Коми». На 1 января 2018 года с начала деятельности Гарантийным фондом выдано 139 поручительств субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 329 058 тысяч рублей, что позволило привлечь кредитов, выданных под поручительство, в размере 1 004 567 тысяч рублей. На 1 января 2018 года с начала деятельности Микрокредитной компанией выдано 247 микрозаймов на сумму 130 211,1 тысячи рублей.

С 2013 года в рамках Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми на период до 2020 года адресная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства постепенно была передана с республиканского на муниципальный уровень, чтобы предприниматель, осуществляющий свою деятельность на территории города или района, мог получить поддержку непосредственно «по месту прописки». Для оптимизации и роста эффективности поддержки МСП с конца 2016 – начала 2017 года в республике внедряется проектный подход в управлении процессами развития МСП.

С 2018 года основные векторы региональной политики в сфере развития МСП направлены на формирование сервисной модели поддержки предпринимательства. С этой целью разработан и принят к реализации Комплексный проект Республики Коми по развитию малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 годы. Среди приоритетных задач этого проекта – оптимизация и повышение эффективности управления организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет обеспечения комплекса услуг, сервисов и мер поддержки предпринимателям через единую «точку входа»; содействие начинающим предпринимателям, вовлечение в эту сферу молодежи; внедрение многоканальной системы инструментов кредитно-гарантийной поддержки.

В феврале этого года в Сыктывкаре открылся региональный Центр поддержки предпринимательства «Шонді», задача которого – обеспечить информационный доступ бизнеса ко всем имеющимся формам поддержки и ресурсам, а также поиск и качественная отработка различных механизмов помощи бизнесу и упрощение решения вопросов предпринимателей.

Инновации и импортозамещение

Середина 90-х ознаменовалась банкротством или приостановкой деятельности ряда промышленных предприятий. Кроме того, сложная финансовая ситуация не позволяла проводить плановые ремонты, обновление оборудования, что пагубным образом влияло на безопасность работы. В результате во второй половине 90-х в Коми на разных промышленных объектах ежегодно происходили крупные аварии, на которых гибли люди. В 1995-м погибли десять человек вследствие взрыва на шахте «Воркутинская», произошел взрыв на газопроводе Ухта – Торжок, в том числе пострадала природа. В 1997 году произошел крупный выброс газа и парафинированной жидкости на печорской скважине №103, а во время взрыва на воркутинской шахте «Юр Шор» погиб ее директор. В 1998 году в Воркуте на шахте «Центральная» произошла крупная катастрофа, погибли 27 человек. Последствия тех тяжелых лет промышленность Коми чувствует до сих пор. Но с начала 2000-х наметились и положительные сдвиги. Началась разработка новых нефтяных месторождений, заметно выросли инвестиции в «нефтянку».

Долгое время сложной оставалась ситуация в легкой промышленности, где индекс производства снижался с каждым годом, связано это было в том числе с закрытием таких предприятий, как фабрики «Комсомолка» и «Союз», но при этом на плаву смогли удержаться «Комитекс» и Выльгортская сапоговаляльная фабрика. По информации министерства инвестиций, промышленности и транспорта региона, с 2010 по 2017 год предприятия легкой промышленности Республики Коми увеличили объем отгруженной продукции на 65 процентов. Стоимость отгруженных товаров ежегодно растет (в фактически действующих ценах), на что значительное влияние оказывает рост цен производителей. Прорывным для отрасли стал 2017 год с индексом 116 процентов к 2016 году.

В 2016-м перемены произошли в машиностроении. В соответствии с курсом на импортозамещение акционеры ООО ПО «Сыктывкарский металло-обрабатывающий завод» завершили сделку по покупке завода G.C.S.p.A Peiner System и локализации производства на территории Республики Коми – создан Холдинг Rokra Peiner System, который сейчас занимается производством башенных и самомонтируемых кранов, моторизованных тележек и модульного лодочного транспорта.

В настоящее время в Коми работают предприятия, которые являются инноваторами, технологическими лидерами по отдельным направлениям деятельности. Например, ООО «СПАСФ «Природа» (Усинск) – признанный лидер в России по услугам, связанным с ликвидацией последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, переработкой шламов. Руководитель этой компании Александр Курченко – заслуженный изобретатель РФ, автор 14 запатентованных изобретений. Инновационные разработки Ухтинского завода «Прогресс» в области производства конденсаторов, варисторов, разработки и производства гидроакустических аппаратурно-технологических комплексов активно востребованы на рынках сбыта всего мира.

Кроме того, есть и успешные примеры внедрения научных разработок в производство. Предприятие «БиоЭкоБаланс» создало проект производственной линии по выпуску биотехнологической продукции общей мощностью до 36 тонн в год. В его основе четыре вида биосорбентов, разработанных компанией самостоятельно и в сотрудничестве с Институтом биологии КНЦ УрО РАН. По всем продуктам завершены стадии НИОКР и лабораторные испытания, изготовлены пробные партии и проведены опытно-промышленные испытания. Инновационное предприятие на базе Института химии производит новый природный фунгицидный препарат из хвойных пород деревьев для сельского хозяйства.

Создан значительный задел в республике в сфере биотехнологий. Имеются готовые разработки, которые уже внедряются. Это биологически активные добавки и поливитаминные комплексы, разработанные нашими биологами и физиологами, которые успешно использовались экспедицией путешественника Федора Конюхова при высокоширотном переходе на собачьих упряжках по маршруту Северный полюс – Гренландия и показали свою высокую эффективность для повышения силы и ускорения восстановления после длительных интенсивных нагрузок.

Что касается химической промышленности, то в регионе создано новое предприятие – ЗАО «СИТТЕК», которым реализован инвестиционный проект по производству титанового коагулянта на базе Ярегского нефтетитанового месторождения. Титановый коагулянт является инновационным высокоэффективным химическим реагентом для подготовки воды питьевого качества, очистки промышленных и бытовых сточных вод, а также других целей очистки воды от специфических загрязнений.

В последние годы в Коми активно развивается биоэнергетика, как на базе действующих предприятий, так и с открытием новых производств. Основными видами биотоплива, производимыми лесной промышленностью Коми, являются древесная щепа, древесные топливные гранулы (пеллеты) и древесные топливные брикеты. Котельные Усть-Куломского и Корткеросского районов уже полностью переведены с отопления каменным углем на отопление древесными брикетами. По планам через пять лет половина всех котельных Коми должна отапливаться биотопливом.

Обновления происходят и в сфере пассажирских перевозок. В 2016 году «Комиавтотранс» приобрел 40 автобусов НЕФАЗ, работающих на компримированном природном газе, в 2017 автотранспортное предприятие «САТП №1» закупило 22 автобуса марки «Мерседес», а ухтинское «ТГ «Доверие» – 15 автобусов марки «Пежо» и 13 автобусов ПАЗ. В мае 2018 года «Комиавтотранс» планирует приобрести еще десять НЕФАЗов на газе.

Одно из приоритетных направлений работы минпрома республики – взаимодействие с крупными компаниями на принципах социального партнерства. Сейчас действует 36 соглашений о сотрудничестве с предприятиями, 22 из них – с правительством Коми, 14 – с минпромом. Соглашениями предусмотрены обязательства сторон по совместным действиям, направленным в том числе на сохранение социальной стабильности, повышение благосостояния населения, сохранение и организацию новых рабочих мест на территории Коми.

Алла КЛИМЕНКОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА, БНК, журнала «Регион»