Первый опыт общественного наблюдения

В Коми сформирован пул общественных наблюдателей, которые будут присутствовать на большинстве избирательных участков региона 18 марта. Их миссия – обеспечить на выборах президента РФ реальное независимое общественное наблюдение. Этой теме было посвящено совещание в Общественной палате РК с участием представителя Ассоциации «Гражданский контроль» Владимира Федорова.

Федеральный эксперт приехал в Коми с просветительской миссией: общественное наблюдение на выборах будет организовано впервые за всю историю, и пока не совсем понятен механизм оперативного реагирования в случаях, если добровольцы обнаружили нарушения. Есть и другие вопросы, например, как поощрить общественных наблюдателей, если материальное вознаграждение невозможно в принципе.

Свое выступление Владимир Федоров начал с информации о деятельности ассоциации, которую он представляет. «Гражданский контроль» существует уже больше десяти лет, занимается защитой избирательных прав граждан, и именно с подачи этой организации был принят закон об общественных наблюдателях.

– Наконец у нас появилось реальное независимое общественное наблюдение. До этого на избирательных участках его вели представители кандидатов и партий, а они отнюдь не независимы, отметил федеральный эксперт. По его словам, на президентских выборах новшество будет откатано, после чего возможно внесение изменений в законодательство, и общественное наблюдение станет обязательным и на выборах регионального и местного уровней, где нарушений всегда фиксируется больше.

Кстати, «Гражданский контроль» предлагает дать возможность субъектам РФ самим выбирать, когда проводить региональные выборы, определив для этого два возможных варианта – октябрь или март. Как выяснил в ходе своих многочисленных поездок Владимир Федоров, во многих северных регионах выборы удобнее проводить в марте – холодов уже нет, но зимние дороги еще функционируют. А, например, на Камчатке для этих целей лучше подходит октябрь.

Еще одно предлагаемое ассоциацией изменение касается муниципального фильтра – надо дать возможность депутатам городских и районных советов ставить подпись в поддержку не одного кандидата на губернаторский пост, а двоих-троих.

В свою очередь присутствовавшие на совещании общественники представили федеральному эксперту развернутую картину того, как в республике формировался пул общественных наблюдателей. По словам председателя ОП РК Галины Киселевой, первый вопрос, который задавали люди, когда их приглашали стать общественными наблюдателями: «Сколько будете платить?» Поэтому потребовалось провести большую разъяснительную работу на местах, чтобы граждане поняли – это безвозмездная добровольческая миссия. В итоге самыми сознательными оказались активисты республиканского совета ветеранов и Союза женщин РК. Именно они составили большинство тех, кто будет следить за чистотой и прозрачностью выборов 18 марта. Многие из них уже прошли соответствующее обучение.

Как отметил председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев, подготовка членов участковых и территориальных избирательных комиссий и общественных наблюдателей ведется по одним и тем же правилам.

Координатор движения Корпус «За честные выборы» Виктор Воробьев высказал опасение, что на избирательных участках в отдаленных труднодоступных местностях общественные наблюдатели могут столкнуться с трудностями – у многих там нет даже мобильников, и не ясен механизм оперативного реагирования, если случится инцидент.

Он также указал на пассивность молодежи – очень немногие из студентов высказывают желание участвовать в общественном наблюдении. Не в последнюю очередь это связано с низким уровнем информированности юного поколения. Опять же если кто-то и готов поработать на выборах, то только за вознаграждение. Приходится объяснять молодым людям, что наблюдение за деньги трактуется как подкуп и является нарушением закона – общественный наблюдатель должен быть абсолютно независимым.

Поэтому участники совещания вновь вернулись к обсуждению, каким образом можно стимулировать добровольцев. Интересные предложения на сей счет высказала член регионального штаба Владимира Путина, активист волонтерского движения Анна Гагарина: можно договориться с досуговыми учреждениями и награждать добровольцев билетами в кинотеатр, абонементами в бассейн и спортзал. Такая практика уже существует и вполне себя оправдала.

Обговорили на встрече и механизм взаимодействия наблюдателей с экспертами. Нужен некий коул-центр, куда можно будет позвонить и проконсультироваться, является то или иное действие нарушением выборного законодательства. Такого рода штабы будут работать во всех муниципалитетах, в Общественной палате Коми. Также, как рассказала омбудсмен Надежда Быковская, в каждом муниципальном образовании есть общественные представители уполномоченного по правам человека в РК, которые должны контролировать соблюдение избирательных прав людей с инвалидностью и граждан, находящихся в СИЗО.

Всего в день выборов президента РФ на 660 избирательных участках в Коми будут находиться 624 общественных наблюдателя. Председатель рабочей группы ОП РК по подготовке наблюдателей Юрий Беляцкий сообщил, что добровольцы пока не подобраны в труднодоступных населенных пунктах Троицко-Печорского, Усинского, Койгородского, Усть-Куломского и Ижемского районов. В ответ Владимир Федоров посоветовал не гнаться за количеством – лучше меньше, да лучше. А еще федеральный эксперт выдвинул лозунг, который может стать побудительным мотивом для сознательных граждан: «Сомневаешься в честности выборов – стань общественным наблюдателем».

Галина ВЛАДИС

Фото Марии ШУМЕЙКО