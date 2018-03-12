В день выборов «Асъя кыа» выступит в Кремле

18 марта в Государственном Кремлевском дворце пройдет II Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!». Его концертная программа соберет на главной сцене России государственные академические коллективы страны, в число которых вновь вошел ансамбль из Республики Коми «Асъя кыа».

Как сообщили «Республике» в Коми республиканской филармонии, для выступления в Москве «Асъя кыа» подготовил яркий вокально-хореографический номер, сюжет которого выстроен вокруг коми народных инструментов. По задумке режиссеров и организаторов концерт будет оформлен в виде художественного повествования с декорациями и спецэффектами. Заявка на создание номеров в этот раз была сформирована таким образом, чтобы каждый из участников фестиваля мог быть вписан в единое полотно.

В прошлом году впервые на постсоветском пространстве прошел I фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!». Свидетелями профессионального вокального, танцевального и музыкального зрелища стали около шести тысяч зрителей. Тогда ансамблю «Асъя кыа» выпала честь открывать концерт.

В этом году среди участников многонационального праздника – русский народный хор имени Пятницкого, хореографический ансамбль «Березка», театр танца «Гжель», ансамбль песни и танца донских казаков, ансамбль танца «Кабардинка», бурятский национальный театр «Байкал» и другие.

Артур АРТЕЕВ