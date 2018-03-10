Воркутинский драмтеатр покажет свое творчество в Усинске и Усть-Цильме

11 марта Усинск примет у себя заполярный театр на сцене Усинского дворца культуры. Репертуар рассчитан на взрослую и детскую аудитории.

В 12 часов для маленьких зрителей актеры представят яркую, озорную и познавательную сказку-конфетку «Пират-Сладкоежка» – историю о Пирате, который грабил корабли. Но нужны ему были не драгоценности, а шоколад, печенье и другие сладости – любимые пиратские лакомства. Но сладости рано или поздно заканчиваются, и вот от всех сокровищ у Пирата осталась лишь одна огромная конфета. Вокруг нее и разгораются нешуточные страсти.

В 18:00 усинцы увидят французскую комедию «Оскар». А сюжет начинается так: ранним утром в дом к крупному промышленнику Бертрану Барнье является его служащий Мартен с просьбой выдать замуж в обмен на украденные им 33 миллиона его дочь. В целом, спектакль о простом человеческом счастье, которое так необходимо каждому. Смешная комедия до слез, красивая до восторга. Французский шик и русский юмор.

13 марта Воркутинский драматический театр впервые с гастролями приедет в Усть-Цильму и на сцене Районного центра культуры, досуга и кино представит зрителям спектакль «Две дамочки в сторону Чехова» по рассказам Антона Павловича Чехова, состоящих из семи отрывков.

В исполнении двух виртуозных актрис пронесется чехарда персонажей, со всей серьёзностью и страстью играющих свою смешную и нескладную жизнь. Возможно, это прекрасный повод улыбнуться веренице смешных героев и ситуаций, а возможно преображающий будни путь высвобождения из футляра. Это лишь осколки. Осколки смешного. Но как любые осколки, они могут и ранить.