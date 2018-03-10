Для получения двух ежегодных компенсаций чернобыльцам ежегодные заявления больше не требуются

Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Как пояснили в ведомстве, федеральные ежегодные компенсации за вред здоровью и на оздоровление гражданам, подвергшимся воздействию радиации, через региональные органы социальной защиты предоставляются с 2015 года. По сложившейся практике, чтобы получить эти меры соцподдержки, гражданам нужно было каждый год обращаться с заявлением в органы соцзащиты. Теперь этого делать не нужно, в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации скорректировали порядок предоставления компенсаций.

— Из Минтруда России поступили новые разъяснения о порядке предоставления ежегодных компенсаций за вред здоровью и на оздоровление гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Согласно этим разъяснениям, граждане вправе получать ежегодные компенсации без ежегодной подачи соответствующего заявления, — рассказали в республиканском Министерстве труда, занятости и соцзащиты.

В Минтруде Коми также сообщили, что граждан, которые хотя бы один раз подали заявление на получение компенсаций и с 2015 по 2017 годы не подтверждали это право заявлениями и, соответственно, не получили эти меры соцподдержки, выплата будет произведена в апреле текущего года, в размерах, действовавших в указанный период с учетом ежегодной индексации с 1 февраля.

В настоящее время Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми проводится необходимая работа по осуществлению выплаты компенсаций.