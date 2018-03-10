В Сыктывкаре состоится III Всероссийская молодежная конференция «Молодежь и наука на Севере»

В Сыктывкаре 12 марта на базе СГУ имени Питирима Сорокина стартует III Всероссийская (XVIII) молодежная научная конференции «Молодежь и наука на Севере», которая считается крупнейшим молодежным научным форумом региона.

Впервые подобное мероприятие состоялось в Коми научном центре УрО РАН в1956 году. С тех пор прошло множество подобных форумов, и эта конференция станет 18-й по счету.

Проведение конференции призвано активизировать научно-исследовательскую деятельность молодых ученых и специалистов, способствовать расширению их научного кругозора и связей между различными научными направлениями, организации междисциплинарных исследований, обмену актуальной информацией, координации и взаимодействию советов молодых ученых и специалистов, выявлению инновационного потенциала молодежи и поиску ответов на большие вызовы.

Конференция проходит при поддержке учреждений Коми научного центра, высших учебных заведений региона, правительства республики, а также при поддержке Совета молодых ученых и специалистов Коми.

Во время заседаний будут рассмотрены вопросы широкого спектра научных направлений, затрагивающих наиболее острые проблемы северных регионов. С научными и обзорными докладами по основным направлениям и перспективам развития науки, промышленности в северных регионах выступят ведущие, а также молодые ученые и специалисты. Продлится конференция до 16 марта.