«Северная околица» впервые выступит в Койгородском районе

Год культуры в Республике Коми: впервые в Койгородском районе выступит ансамбль народной песни «Северная околица». С 23 по 25 марта коллектив везет новую программу «Песня – душа народа» в поселки Подзь, Грива, Кажим и Койгородок.

Ансамбль «Северная околица» – первый в Республике Коми профессиональный ансамбль народной песни. Ансамбль появился в январе 2012-го года, но уже собрал вокруг себя множество поклонников и любителей русской песни, заявил о себе на российских и международных фестивалях.

«Околица» представит программу «Песня – душа народа». Первыми концерт ансамбля увидят в поселке Подзь 23 марта в 18:00. Затем ансамбль даст концерт в поселке Грива 24 марта в 15:00. Кажим встретит «Околицу» 25 марта в 14:00. В этот же день коллектив выступит в Койгородке в 17:30.