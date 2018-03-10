Финно-угорский этнопарк и «Международный Центр Ответственного Туризма» подпишут соглашение о сотрудничестве

Церемония подписания состоится 11 марта в Москве в рамках международной выставки «Интурмаркет». Соглашение подразумевает сотрудничество в целях продвижения концепции социально ответственного туризма на территории Коми.

Социально ответственный туризм – это возможность совместить интересное путешествие с реальным вкладом в устойчивое развитие посещаемой территории. Лозунг ответственного туризма: «Улучшая среду обитания местного населения, создавай привлекательные туристические достопримечательности». Девиз ответственного туриста: «Путешествуя – помогай!». Через большие и малые дела самых разных людей ответственный туризм способствует социальному и экономическому развитию региона, а также воспитывает уважительное отношение к культурно-историческому наследию, окружающей среде и традициям.

В соглашении отмечены такие направления сотрудничества, как содействие социокультурному и экономическому обновлению туризма в том числе с помощью семинаров, практикумов, круглых столов, содействие развитию международных и межрегиональных связей по направлениям деятельности с различными организациями, занимающимися проблемами СОТ, благотворительной, социально-значимой и общественной деятельностью, а также повышение информированности о преимуществах СОТ для туристов.

Напомним, Финно-угорский этнопарк в Республике Коми представлен в трех ипостасях – как этнопарк, как туроператор и туристко-информационного центр. В 2017 году он вошел в TOP-15 этнопарков России. Летом в этнопарке планируют открыть первую школу обучения языку коми, провести крупные мероприятия – Шаньгафест и фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». В начале осени 2018 года в этнопарке состоится всероссийская конференция по сельскому туризму.