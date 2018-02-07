Владимир Путин: «Россия остается лидером мирового спорта»

Несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев, Россия остается лидером мирового спорта и в организации мировых состязаний. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по подготовке к проведению зимней Универсиады в 2019 году.

– Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий, – сказал глава государства.

Он отметил, что «наша общая цель – подарить мировому студенческому спорту хороший, незабываемый праздник, и успешный опыт у нас есть», сообщает ТАСС.

Владимир Путин указал, что, помимо чемпионата мира по футболу, который Россия примет в этом году, в 2019 году в Сочи пройдет турнир сильнейших мужчин-боксеров, в 2021 году в Сыктывкаре сразятся лучшие мужские команды по хоккею с мячом, а в 2022 году в Казани состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

– Все эти масштабные соревнования должны соответствовать той высокой планке, которую мы задали на Универсиаде в Казани и на Олимпийских играх в Сочи. Они призваны оставить после себя значительное наследие, как в объектах инфраструктуры, так и в развитии спорта, укреплении его гуманистических ценностей, – указал Владимир Путин.

Игорь ПЕТРОВ

Фото АР