Сыктывкарцам дали сутки

В пятницу завершается голосование за выбор территорий для благоустройства

9 февраля заканчивается первый этап голосования за выбор городских территорий, нуждающихся в благоустройстве. Какие из предложенных общественных территорий будут обустроены текущим летом, зависит от активности самих горожан.

В минувший вторник в ходе прямой линии, прошедшей в Общественной приемной главы Коми, сыктывкарцы могли задать вопросы специалистам столичной администрации о том, как можно стать участниками программы «Формирование комфортной городской среды» и благоустроить свои дворы с помощью поддержки из бюджетов всех уровней. Тема городского благоустройства вызвала огромный интерес жителей города. Однако практически все звонки можно было бы объединить одним вопросом: «Когда наконец будет сделано?». Жителей пригородных поселков и горожан волновало, когда будет убрана несанкционированная свалка, снесены заброшенные дома, отремонтированы дороги и тротуары.

Начальник управления ЖКХ сыктывкарской администрации Александр Гонтарь все обращения записывал и либо отвечал сразу, либо обещал разобраться. Но во многих случаях решение тех или иных вопросов благоустройства зависит от активности самих жильцов, которые могут общим собранием решить, что им необходимо сделать, составить проект благоустройства и представить эти документы в администрацию города на рассмотрение. Дальнейшее благоустройство будет производиться по проектам, утвержденным администрацией.

– На сайте администрации во вкладке «Управление ЖКХ» есть все нормативные документы, которые помогут вам разобраться, что вы можете сделать как собственники в той или иной ситуации, – рассказал Александр Гонтарь. – Да, безусловно, нужно потратить личное время на их изучение, но без этого сегодня сложно, так как сейчас жильцы являются собственниками своих квартир и домов и сами должны принимать решения о том, что им нужно сделать в своих дворах или прилегающих территориях. Если вы не попали в программу в этом году, ничего страшного, у вас еще все впереди – программа «Формирование комфортной городской среды» действует до 2022 года.

Главный архитектор столичной администрации Владимир Рунг рассказал о том, сколько денег в этом году выделено на программу благоустройства общественных городских территорий и как будет проходить процесс утверждения этих мест. Конечно, в этом году в плане финансирования Сыктывкару повезло меньше, чем в прошлом, потому что участниками программы нынче стали многие муниципалитеты республики. В то время как в прошлом году деньги распределили всего на пять муниципальных образований. Сыктывкару в минувшем году было выделено 166 миллионов, а в этом – 54 миллиона.

Поскольку любое благоустройство мест массового скопления людей не делается без согласования с самими горожанами, сыктывкарцев призвали принять участие в голосовании за территории, которые, на их взгляд, требуют первостепенного внимания и благоустройства. Всего было предложено восемь общественных территорий в городе и четыре – в Эжве. Причем список территорий утверждался общественной комиссией на основе обращений самих граждан.

В частности, в список территорий, требующих благоустройства в городе, попали сквер на Стефановской площади, площадка напротив Свято-Стефановского собора, скверик справа от ресторана «Гранат», улица Кирова, территория возле Центрального бассейна, детская площадка на улице Димитрова, 46, парк в микрорайоне Строитель, тротуар в Максаковке. Еще четыре объекта предложено в Эжвинском районе.

До 9 февраля не успевшие проголосовать горожане могут это сделать либо в интернете – на сайтах администрации Сыктывкара или Эжвы, щелкнув на иконку «Онлайн-голосование» и оставив свой голос либо опустив анкету в специально установленные урны. Урны размещаются в администрациях города и Эжвы, в торгово-развлекательных центрах «Июнь», «Аврора», «Макси», в Доме дружбы Эжвинского района. Бланки анкет там лежат. Также есть ящики для голосования в «Северной Олимпии», Центральном плавательном бассейне и бассейне «Орбита».

Какие территории горожане посчитают приоритетными для благоустройства, решит общественная комиссия сразу по окончании первого этапа голосования – 9 февраля. К 16 февраля будут определены исполнители дизайн-проектов благоустройства этих территорий. Далее будет второй этап голосования – за предложенные дизайн-проекты. По словам Владимира Рунга, на каждую территорию будет как минимум два дизайн-проекта. Согласно программе минстроя, до 22 марта регионы должны завершить второй этап голосования.

Галина ГАЕВА