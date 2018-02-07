Виктор Шомесов: «Бюджет района останется социальным»

В минувший понедельник депутаты совета Сосногорского района выбрали главу района – руководителя администрации. Сити-менеджером единогласно избран Виктор Шомесов, возглавлявший до этого районную администрацию с октября 2016 года. В интервью «Республике», которое он дал сразу после заседания совета, где его назначили на пост главы района и одновременно руководителя администрации, он рассказал о задачах, которые стоят перед муниципалитетом в 2018 году.

– Как вы оцениваете изменения в структуре власти?

– Действительно, в нашей республике фактически завершилась масштабная реформа местного самоуправления. В конце 2016 года депутаты регионального Госсовета приняли решение о назначении глав городских округов по результатам конкурса, а летом прошлого года утвердили такие же изменения в закон о некоторых вопросах местного самоуправления и в части муниципальных районов. Теперь все муниципалитеты республики с точки зрения управленческой системы организованы по единому принципу.

Положительный эффект от реформы уже есть. Во-первых, больше нет путаницы в полномочиях глав и руководителей, это важно прежде всего для жителей. При этом функции советов как представительных органов сохранены: депутаты, представляющие интересы своих избирателей, по-прежнему контролируют работу исполнительной власти.

Во-вторых, проведена оптимизация расходов на содержание аппаратов советов, а также законодательно закреплено, что председатели советов теперь работают исключительно на общественных началах. В нынешних финансовых условиях важность таких оптимизационных мероприятий не подлежит сомнению.

– Несмотря на то, что вы всего несколько дней назад назначены на должность главы района, опыт работы в муниципалитете у вас весомый. С 2007 года вы работали в должности заместителя руководителя администрации района, в 2008-м решением депутатов вас назначили на пост руководителя городской администрации. Летом 2016 года после четырех лет работы в соседнем муниципалитете вы вернулись в родной район. Получается, что вы работали в совершенно разных экономических условиях. Какие задачи вы ставите перед собой в первую очередь?

– Возглавлять муниципалитет в 2018 году – это совсем не то же самое, что работать в условиях семи- или даже пятилетней давности. Прежде всего изменилась экономическая ситуация. При дефиците бюджетных средств одним из главных ресурсов становится скорость принятия управленческих решений – времени «на раскачку» просто нет. Ведь выплачивать зарплату бюджетникам и планировать подготовку к следующей зиме нужно уже сейчас. Поэтому, безусловно, накопленный опыт мне пригодится.

Потребуется и умение выстраивать долговременные партнерские отношения. В условиях ограниченного финансирования существенную помощь могут оказать крупные промышленные компании.

Яркий пример – реконструкция стадиона «Локомотив», которую нам удалось завершить в прошлом году. Вы знаете, что стадион долгое время был законсервирован, среди жителей даже пошли слухи, что такого спортивного объекта у нас вообще больше не будет. Но в рамках соглашения с «ЛУКОЙЛ-Коми» стадиону вернули свое назначение.

Кроме этого, по соглашению с нефтяниками модернизирован стадион в Нижнем Одесе. Также они помогли нам с несколькими проектами в сфере образования. Надеюсь, что наши добрые партнерские отношения продолжатся.

Еще один вектор развития муниципалитета, а значит и требование ко мне, как к главе района, – привлечение инвестиций. Приведу в пример строительство тепличного комплекса. Это один из приоритетных проектов для всего региона, и правительство республики уже многое сделало для того, чтобы планы стали реальностью.

Немало зависит и от муниципалитета: мы в рекордные сроки выполнили задачи, обозначенные в дорожной карте, и в декабре прошлого года инвесторы дали старт строительству тепличного комплекса. Более 250 новых рабочих мест, 10 тысяч тонн выпускаемой в год продукции – это те цифры, за которыми стоят большие перспективы для всего района.

Добавлю, что наши усилия заслужили высокую оценку республики: Сосногорский район назван центром привлечения инвестиций в регионе по итогам прошедшего года.

И, кстати, тепличный комплекс не единственный пример развития продовольственной промышленности на территории нашего района. Перспективные планы – реконструкция и модернизация рыбопитомника на базе Сосногорской ТЭЦ.

Одной из важных задач 2017 года стало не только привлечение дополнительных средств в бюджет, но и разумное отношение к собственным расходам. Мы действовали в самых разных направлениях. И даже рутинные процедуры, такие как объявление электронных аукционов и запросов котировок цен при поиске подрядчиков на те или иные виды работ, нам удалось обернуть на пользу бюджету. За счет тщательной подготовки конкурсной документации район сэкономил более 10 миллионов рублей на разнице между начальной ценой и итоговой стоимостью работ, почти миллион рублей мы сэкономили на уличном освещении за счет вовремя проведенной модернизации светильников – таких примеров много. Все эти средства стали существенным подспорьем в нынешних экономических условиях.

– Привлечение инвестиций, грамотное расходование средств, социальное партнерство – вы перечислили основные способы пополнения бюджета. Главный вопрос, который волнует, пожалуй, всех жителей: сохранит ли бюджет в 2018 году свою социальную направленность?

– Бюджет района останется социальным. Сверхзадачей 2018 года будет безусловное исполнение всех наших обязательств и оказание всех существующих мер поддержки.

Прежде всего необходимо полностью исполнить поручения президента в части повышения зарплаты бюджетников. Да и сама зарплата работникам бюджетных предприятий должна выплачиваться в полном объеме и своевременно. Слово «бюджетники» звучит как-то привычно, и не все задумываются, что только в нашем районе их почти 2,5 тысячи, а это каждый третий работник от общего числа занятого населения. Если учесть, что у всех работников есть еще и семьи, получится, что благополучие большинства жителей муниципалитета зависит от стабильности этих выплат.

Продолжится и работа по улучшению жилищных условий сосногорцев. Это совместная задача всех уровней власти – федерального, республиканского и местного. В прошлом году удалось приобрести на вторичном рынке пять квартир для детей-сирот, предоставить выплаты трем молодым многодетным семьям на сумму почти четыре миллиона рублей, выдать жилищные сертификаты для переселения с Крайнего Севера трем семьям из Нижнего Одеса, Виса и Войвожа. Почти один миллион рублей выделен семье для строительства дома в Усть-Ухте, семь семей получили выплаты, возмещающие проценты по жилищным кредитам.

Благодаря своевременной и успешной реализации двух этапов программы переселения из аварийного жилья Сосногорский район в прошлом году включили еще в один этап программы, не запланированный ранее. В результате еще два барака удалось переселить в благоустроенное жилье.

Большого внимания требуют вопросы образования: тем более что численность детского населения в нашем районе растет, за два последних года количество юных жителей выросло больше чем на 1000 детей. Пристальное внимание надо обратить и на культуру, и на развитие спорта. И все это в условиях строжайшей финансовой дисциплины.

– Вы долгое время курировали ЖК-комплекс, строительство и развитие транспорта. Каковы ваши ближайшие планы в этом, хозяйственном, направлении?

– Я убежден, что главная задача любого руководителя – способствовать благоустройству родного района. И здесь без четкого понимания, куда двигаться дальше и какие проблемы в первоочередном порядке решать, никак нельзя.

Приведу пример – освещение железнодорожной части Сосногорска. Я знаю, эта тема уже не раз поднималась на самых разных уровнях. Считаю, что пришло время не только сетовать и кивать на других – мол, железнодорожники такие-сякие, но и наконец-то решить этот проблемный вопрос.

Ведь не только жители жалуются на недостаточную освещенность железнодорожной части, но и бюджет не выдерживает нагрузки. Вы знаете, что промышленная часть города оборудована энергосберегающими светильниками. Эту работу мы начинали еще тогда, когда я работал руководителем администрации городского поселения «Сосногорск». Результаты говорят сами за себя: Сосновка, оба микрорайона, подъезды к городу и даже поселки электроэнергии потребляют кратно по сравнению с одной железнодорожной частью.

И если переговоры результата не приносят – а обращались мы и в Ярославль, и даже в Москву, – значит, пришло время идти другим путем. Например, построить новые сети уличного освещения рядом с существующими. Понятно, что для муниципалитета нагрузка не подъемна, а вот для частной компании вполне. У нас не только готовы детальные планы будущей реконструкции, существует и предварительная договоренность с инвесторами. Это задача не только 2018 года, работа масштабная и будет поэтапной, но первые результаты в наступившем году уже будут.

Еще одна важная хозяйственная задача – начать модернизацию систем водоснабжения поселков. Первые шаги уже сделаны – в этом году подготовим проект реконструкции водопровода в Поляне, и это станет первым этапом модернизации водоснабжения всего района.

В 2018 году возобновится ремонт объездной дороги «Подъезд к Сосногорской ЦРБ». Сосногорскому району уже выделена субсидия в размере 36 миллионов рублей на эти цели.

Продолжится работа по дополнительному освещению пешеходных переходов. В прошлом году нам удалось осветить шесть переходов, причем использованы современные технологии, а на двух объектах светодиоды протянуты через всю ширину дороги. Кстати, этот опыт высоко оценили на уровне республики и нас приводят в пример другим муниципалитетам.

– Один из приоритетных федеральных проектов – программа «Формирование комфортной городской среды». Муниципалитет в 2018 году в этой программе участвует, более того – стал одной из семи территорий, в которых право выбирать общественную территорию для реконструкции в 2018 году доверено самим жителям. Как этот выбор можно будет сделать?

– Проект «Формирование комфортной городской среды», действительно, приоритетный – это инициатива президента России, что означает максимально серьезное отношение к нему на всех уровнях.

Отмечу, что работа ведется разноплановая, в том числе и внутренняя. На начальном этапе была проделана большая работа со стороны администраций Сосногорского района, Нижнего Одеса и Войвожа в части разработки и утверждения новых правил благоустройства.

Если говорить о непосредственной реализации проекта, то первое направление – благоустройство дворовых территорий – активно обсуждалось сосногорцами в прошлом году. От жителей поступило 20 заявок на ремонт 22 дворовых территорий. Из них три заявки на пять дворов будут выполнены уже в этом году.

Второе направление гораздо более масштабное. Оно касается всех жителей Сосногорска и нацелено на благоустройство общественных территорий. Решать, какую территорию необходимо благоустроить в первую очередь, будут все жители Сосногорска – каждый сможет проголосовать за тот или иной объект уже 18 марта на избирательных участках.

– 18 марта 2018 года – это особый день для всей страны. Главное событие – выборы президента России. Какие задачи стоят перед муниципалитетом?

– Задачи стоят масштабные: прежде всего организовать выборы на высоком уровне, провести их максимально открыто и легитимно. В решение этой задачи вовлечены все структуры: участки будут оборудованы камерами видеонаблюдения, общественники и партии готовят наблюдателей, члены избирательных комиссий впервые в истории проводят поквартирный обход для информирования жителей.

Беседовала Татьяна ИВАНОВА

Фото пресс-службы администрации Сосногорского района