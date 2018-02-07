Николай Бережной: «Я сторонник сбалансированной работы»

Год для России начался с очередных нападок со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). В результате на Олимпиаду в Южную Корею сборная страны едет не только под нейтральным флагом, но и без основных лидеров. Президент России Владимир Путин поручил спортивным чиновникам спокойно разбираться в ситуации, решая все проблемы в сотрудничестве с МОК, и дал четкую установку продолжать готовить атлетов мирового уровня во всех уголках страны. О том, как идет эта работа в Коми, в интервью «Республике» рассказал министр спорта региона Николай Бережной.

– Каким выдался прошлый спортивный год?

– Прошедший год характеризуется возвращением Коми на всероссийскую спортивную орбиту, и это связано с тем, что нам удалось получить право на проведение ряда серьезных и значимых спортивных мероприятий. Я не говорю о соревнованиях ранга федерального округа или республиканского уровня, а это финальные всероссийские или международные соревнования. Это обратило внимание на нашу отрасль большого количества людей, включая тех, кто ранее никогда не интересовался спортом.

Реализуя стратегию развития хоккея с мячом в Коми, мы провели первенство мира среди юниоров, а также в борьбе за суперкубок в Сыктывкаре сыграли ведущие клубы страны – «СКА-Хабаровск» и красноярский «Енисей». Организацию этих соревнований высоко оценили как зарубежные специалисты, так и представители Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Теперь с полным правом претендуем на проведение в столице Коми чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году. В ноябре состоялся Кубок России по боксу среди женщин, а в марте – первый этап Кубка России по плаванию. Отмечу, что соревнования по плаванию такого уровня в Сыктывкаре прошли впервые, базой для их проведения стал бассейн «Орбита».

По итогам прошлого года, учитывая непростую ситуацию с бюджетом, как Республики Коми, так и отраслевого министерства спорта, нам удалось сохранить все профессиональные команды региона. Мы понимаем, что им приходится несладко, но внутри каждой из них происходят процессы, которые позволяют надеяться на хорошее будущее. Примером может служить «Новая генерация», которая более чем на девяносто процентов укомплектована местными воспитанниками, что облегчает нагрузку на бюджет команды и делает ее более устойчивой. Реальные шаги намечены и по сыктывкарскому клубу по хоккею с мячом «Строитель», к ним можно, во-первых, отнести полностью сформированную команду из воспитанников школы, которая играет в высшей лиге. Это позволяет надеяться, что через год-два, как сейчас происходит с «Новой генерацией», молодежь оттуда начнет пополнять основной состав «Строителя». Будет прорабатываться вопрос по открытию специализированной спортивной школы по хоккею с мячом, сейчас она входит в состав спортивной школы олимпийского резерва №1 (СШОР №1). Планируется, что отдельная ДЮСШ «Строитель» заработает уже с 1 июля 2018 года.

Удалось закончить в прошедшем году строительство ряда спортивных объектов, которые давно ждали. Это прежде всего бассейн в Микуне, который строили с 2015 года. Стоимость составила более 283 миллионов рублей. Финансирование строительства осуществлялось за счет средств ОАО «Газпром» (215 миллионов), субсидий из республиканского бюджета Коми (26,5 миллиона) и средств местного бюджета (34,2 миллиона). Недавно был там в командировке, бассейн востребован населением, люди едут из соседних сел, нагрузка у него растет постоянно.

С помощью партнеров в Усть-Цильме построили лыжероллерную трассу, помощь оказала компания «ЛУКОЙЛ-Коми». Благотворительный фонд «Ренова» помог привести в надлежащее состояние спортивную школу «Юность» в Сыктывкаре. Отремонтировали спортивную школу по футболу в Лесозаводе, которая пострадала после пожара от соседних зданий. Построено тринадцать спортивных площадок в рамках программы «Народный бюджет» в различных муниципальных образованиях.

Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий прошедшего года реализован в полном объеме. Он не только не уменьшается уже на протяжении четырех лет, но и имеет динамику увеличения, что позволяет проводить в Коми порядка двухсот пятидесяти мероприятий в год. Также мы исправно отправляем спортсменов республики на участие в официальных всероссийских и международных соревнованиях. В прошлом году организовали 162 выезда.

Одним из особенно приятных моментов по итогам прошлого года стало увеличение количества населения, которое систематически занимается спортом, до 260 тысяч человек.

В 2017 году спортсмены Республики Коми завоевали свыше семисот призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях по разным видам спорта, в том числе в их активе более 230 золотых медалей, чуть больше двухсот вторых мест, а также около 300 раз наши атлеты стояли на третьей ступени пьедестала.

По итогам 2017 года присвоено 870 спортивных званий и спортивных разрядов: одно звание мастера спорта международного класса, мастера спорта – 33, кандидата в мастера спорта – 340. Первый спортивный разряд получили 496 человек. Первым мастером спорта в истории Коми по бильярду стал Александр Терехов.

– Какие крупные спортивные мероприятия пройдут в этом году?

– С 10 по 17 февраля готовимся проводить первенство России по боксу среди юниоров. С 24 марта по 1 апреля на стадионе имени Раисы Сметаниной пройдет чемпионат России по лыжным гонкам, до него в марте там будет еще два всероссийских первенства. Поддержана Министерством спорта России инициатива правительства Коми по проведению в Сыктывкаре четвертого всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта в августе, он будет приурочен к празднованию Дня государственности республики.

В марте вновь проведем первый этап Кубка России по плаванию, а также мы подали заявку на проведение крупных всероссийских соревнований по плаванию в декабре. Планируется, что участие в них примут 350-400 пловцов. Это официальные рейтинговые старты, в которых выступят юные пловцы. Юноши и девушки различных возрастных групп будут отбираться в состав сборной России. Мы еще должны выдержать конкуренцию, потому что на их проведение претендуют и другие регионы. Ситуация такая же, как с первенством России по боксу, когда у нас в конкурентах были города-миллионники. Соревнований статуса СЗФО много, поэтому их даже не называю.

– Вы уже два года на посту министра. Что было самым сложным за это время?

– Я сторонник сбалансированной работы. В первую очередь нужно было сбалансировать развитие отрасли. В моем понимании есть прямая связь между количеством активно занимающихся спортом людей в регионе и наличием громких имен в большом профессиональном спорте от этого региона. Поэтому мы выстраиваем правильную систему спортивной подготовки. Уже полтора года ведем активную работу по переводу спортивных школ на программы спортивной подготовки, конечной целью которых является подготовка высококвалифицированных спортсменов. Перенастраиваем механизм работы спортивных школ из устоявшегося и зачастую не имеющего конкретных задач на другие цели, условия и мотивацию. Это сложно, тут должна дойти информация не только до каждого руководителя спортивных школ, но и до каждого тренера.

Раньше я участвовал в проведении одного крупного мероприятия в год. Это были чемпионаты России по рукопашному бою, чемпионат России по боксу, и, как правило, лыжные гонки закрывали сезон. Сейчас мы попытались переменить наш подход к этому делу и считаем, что серьезные спортивные мероприятия должны проходить по множеству различных видов спорта.

Сложная работа – это еще и оказание поддержки по сохранению профессиональных клубов. Тут общая тенденция такая: все команды должны постепенно переходить на полное финансирование из внебюджетных источников, сняв эту нагрузку с республиканского бюджета.

– Перед началом сезона было понятно, что, вернувшись в суперлигу после многолетнего перерыва, «Строитель» не сможет бороться за высокие места. Однако все равно болельщики весьма критично воспринимают его нынешнее положение и крупные поражения с разницей в пять-десять мячей (клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице из 14 – авт.).

– Болельщики получили яркие эмоции в январе и феврале, когда проходили суперкубок и первенство мира, в марте «Строитель» вернулся в суперлигу, и это тоже позитивные эмоции. И тут нельзя не отметить главу республики Сергея Анатольевича Гапликова. Благодаря его усилиям и тому вниманию, которое он уделяет хоккею с мячом в регионе, произошло возрождение команды. Далее произошел переход в суперлигу, где «Строитель» стал новичком соревнований, и, конечно, зрителям тяжело воспринимать его нынешнее положение. Многие игроки не имеют серьезного опыта выступлений в играх чемпионата суперлиги. Первый сезон в качестве тренера на этом уровне работает Павел Яковлевич Франц.

Естественно, что конкуренты серьезно настраиваются на игры со «Строителем», ведь никто не хочет проигрывать новичкам. Безусловно, есть провальные матчи, и в то же время на домашнем льду мы видели по ходу сезона, когда первый тайм команда хорошо отыг-рывала, потом наступал какой-то сбой, и во втором они проигрывали. Тем не менее думаю, «Строитель» окрепнет и в следующем сезоне сил у него будет хватать на всю игру, и мы увидим больше побед.

Сравнивать уровень «Строителя» с такими клубами, как «СКА-Хабаровск» и «Енисей», несерьезно. В тех клубах больше половины игроков сборной команды России. Обидно проигрывать с разницей в шесть, тем более десять мячей. Но команда борется, руки никто не опускает. Первый сезон тяжелый, и как специалист спортивной отрасли я понимаю, что команде нужно время на то, чтобы сформировался костяк игроков. Это может занять один-два сезона.

– Ухтинские клубы проводят уже не первые сезоны в элитных дивизионах, но не могут выйти из разряда аутсайдеров. Речь о мини-футбольной «Ухте» и женской хоккейной команде «Арктик-Университет».

– Руководство «Ухты» достаточно стабильно ведет работу по финансированию клуба, оно не заоблачное, но позволяет команде чувствовать себя уверенно. Да, они пока не показывают высоких результатов, но в Ухте на команду ходят, любят мини-футбол. Там работает отделение республиканской ДЮСШ по футболу, оно готовит ребят для «Ухты», у них есть талантливые юниоры и юноши, которые выступают в официальных соревнованиях. Недавно сменился главный тренер (пост Юрия Руднева занял Темур Алекберов, имевший опыт работы с многократным чемпионом России – подмосковным «Динамо», – авт.). Есть все основания надеяться на то, что «Ухта» начнет показывать достойные результаты.

Если говорить о женском клубе по хоккею с шайбой, то нужно понимать, что не так много клубов в стране вообще, которые культивируют женский хоккей. Поддержка идет от Ухтинского государственного технического университета, они взяли команду на свой баланс. Вид спорта олимпийский, и надо, чтобы в местной спортивной школе было открыто женское отделение по хоккею с шайбой, этим там необходимо в первую очередь заниматься. Отказаться от команды просто, но будет ли потом когда-то вообще шанс ее возродить? Федерация хоккея России заинтересована в развитии женского хоккея с шайбой, клубы получают ежегодное субсидирование из федерального бюджета. Нужно держать команду до последнего, понимая, что, пока есть поддержка сверху, надо успеть сформировать подпитку снизу, а потом уже идти по своим рельсам. Надо открывать отделение для девушек в уже существующей спортивной школе, но там, как в общем и везде в Коми, остро стоит проблема наличия льда, ведь есть и фигурное катание, и юноши-хоккеисты, спрос у населения большой. Этот вопрос требует проработки.

– Там не планируется открытие второй ледовой арены?

– На рабочих встречах с городской администрацией Ухты мы проговаривали возможность не строительства такого же, это дорого и долго, а создания коробки с искусственным льдом рядом с уже действующим стадионом имени Сергея Капустина. Его мощности позволяют это сделать, и есть площадь, на которой можно реализовать задуманное. Вопрос цены этого проекта, пока идут предварительные расчеты.

– Какие основные спортивные объекты готовятся к открытию в Коми?

– Глава Коми Сергей Анатольевич Гапликов поставил задачу качественно завершить строительство бассейна в Сосногорске, поскольку сроки продлили. Проект обеспечен необходимым финансированием, весной будет сдан в эксплуатацию. Сейчас кардинально изменилась картина по отношению к работе со стороны подрядчика и строителей. Путем интернет-голосования, организованного районной администрацией, местные жители уже выбрали для него название – «Айюва» (вариант предложен жителем Сосногорска Сергеем Половниковым, так называется река в Сосногорском районе – авт.).

Бассейн в Микуне, как я уже сказал, введен в эксплуатацию, и теперь там реализуется вторая очередь строительства: в дополнение к бассейну идут работы по возведению спорткомплекса. Его построят в 2019 году, и тогда в Микуне будет абсолютно все для занятий спортом.

Идет процесс по реализации пятой очереди реконструкции республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной. Эскизный проект разработали еще в 2016 году, он предусматривает создание биатлонного центра, соответствующего современным требованиям для проведения соревнований по биатлону российского и международного уровней. В 2017 году согласовали проект с министерством строительства, тарифов, жилищного и коммунального хозяйства региона, и земельные участки, на которых находятся объекты, попадающие под реконструкцию, переданы Службе единого заказчика Республики Коми. В этом году разработаем проектно-сметную документацию по объекту.

Кроме этого, планируем зайти в федеральную программу развития физкультуры и спорта на 2019 год с целью получения федерального финансирования на реконструкцию биатлонного стрельбища. После реконструкции мы должны получить объект, на котором можно будет проводить серьезные старты по биатлону и по лыжным гонкам. При этом ни лыжники, ни биатлонисты, ни зрители не должны будут мешать друг другу во время соревнований.

– Подготовка к чемпионату России идет при поддержке проекта «На лыжи!» (реализуется под эгидой ФЛГР, а также компаний En+ Group и «РУСАЛ» – авт.). Что ожидает болельщиков на столь серьезном старте?

– На стадионе установят мультимедийное табло, которое раньше мы не могли себе позволить. Примерно такое же, как на республиканском стадионе. Купили третий современный ратрак (машина для подготовки лыжных трасс – авт.). Стартовые городки будут обновлены с учетом последних веяний. По телевидению мы видим надувные легкосборные стартовые городки на соревнованиях мирового уровня, где стартующий спортсмен стоит как бы отдельно от всех. Это все будет у нас на чемпионате России. Хотим сделать из чемпионата праздник лыжного спорта для всех, приобщить как можно больше людей к этому событию, например, в один из дней планируем организовать там масштабные «Проводы зимы».

– Будет ли телетрансляция?

– Вместе с мультимедийным табло на стадионе разместят датчики на протяжении всей дистанции, которые позволят получать данные о ходе гонки с трассы. Если сейчас лыжники стартовали и ушли и мы их не видим, то теперь с помощью датчиков будем видеть промежуточные результаты спортсменов и видео. Насчет трансляции на центральном телевидении сказать не могу, но точно будет идти трансляция на местном телевидении и на YouTube .

– Если помечтать, то этап Кубка мира по лыжным гонками провести в обозримом будущем возможно у нас?

– Два-три года нам нужно для этого. Сначала мы должны провести серьезные международные соревнования по лыжным гонкам среди юных лыжников как тестовый вариант. Это такая же схема, как с хоккеем, когда мы сначала провели мероприятие российского уровня, потом международного и уже готовимся теперь к еще более масштабному. Нам для начала нужно провести очень хорошо чемпионат России, потом претендовать на международные юношеские соревнования.

– 10 февраля в Коми пройдет очередная «Лыжня России». Из года в год «Лыжня России» и «Кросс нации» проходят в стандартном режиме. Будут ли какие-то принципиальные изменения? Может, провести на Стефановской неосновной старт «Лыжни России», привезти снежные пушки со стадиона имени Раисы Сметаниной? Это было бы очень красиво.

– Вопрос хороший, обсуждали такой подход на 2018 год со специалистами и все-таки пришли к выводу, что все силы бросим на чемпионат России по лыжным гонкам. Хотим, чтобы там прошел праздник лыжного спорта. Но если говорить о нестандартных подходах, то в этом году планируем применить его к соревнованиям по спортивному ориентированию. Главный старт ориентировщиков всей страны – «Российский азимут» – пройдет в мае этого года в Сыктывкаре, и мы задействуем для этого в том числе и Стефановскую площадь.

– Это интересно, ведь, как правило, ориентировщики всегда как бы в своем мирке, их особо никто не видит.

– Да, хотим вытащить их из леса. Покажем этот прекрасный вид спорта всем зрителям, будет задействован и Кировский парк, вся та территория, где жители и гости столицы обычно любят отдыхать.

– Есть традиции больших марафонов, например, «Белые ночи» в Санкт-Петербурге (42 км). В Воркуте бегуны великолепные, которые в них участвуют. Будет ли когда-то такой большой всероссийский марафон в Коми? Это ведь не так сложно проложить маршрут по центру города.

– Не все так просто, прежде всего необходимо, чтобы на этих соревнованиях работало большое количество судей, которые обеспечат правильное прохождение дистанции и безопасность. Не будут же спортсмены бежать марафон по кругу на стадионе. Пока такого предложения от Федерации легкой атлетики Коми мы не получали. Учитывая подход к проведению соревнований такого типа, мы понимаем те сложности, которые могут возникнуть. У нас не хватает количества судей такого уровня, их надо будет приглашать. В любом случае начинать стоит хотя бы с полумарафона, это вопрос будущего и активной позиции Федерации легкой атлетики.

– А тем, как действует Федерация плавания Республики Коми (ФПРК), вы довольны?

– Пловцы ощущают конкретную поддержку. Юрий Александрович Колмаков (руководитель ФПРК – авт.) просто этим делом живет, для него это даже не хобби, а часть жизни. ФПРК поддерживает сборную команду Коми, приобретая форму, инвентарь, финансируя ряд спортивных соревнований, в том числе в календаре появились соревнования на Кубок Федерации плавания.

– Каким видите будущее плавания в республике? В последнее время что-то нет на слуху пловцов из Коми на уровне России. Привлекались легионеры из других регионов, например, Олег Тихобаев и Антон Бутымов. Эта практика будет продолжена?

– От этой практики решили отказаться, сейчас сборная состоит только из пловцов Коми. У нас есть ряд перспективных ребят, и если с ними хорошо поработать еще два-три года, то они могут стать реальными кандидатами на место в сборной России. Но конкуренция сейчас жесточайшая. Делаем ставку на доморощенных пловцов, потому что с ними занимаются отличные тренеры, которые раньше эффективно работали и сегодня продолжают готовить серьезных пловцов.

– Можете назвать фамилии тех, кто через два-три года может выйти на уровень сборной России?

– Не хотелось бы их называть, чтобы не заразились звездной болезнью.

– В Емве решена проблема с кадрами в бассейне?

– К сожалению, нет. Происходит реорганизация типа учреждения, бассейн будут переводить к спортивному комплексу, услуги населению будут оказываться в таком же объеме, но само учреждение будет работать на упрощенных правилах – в формате программ предпрофподготовки. Кадровый вопрос на первом плане: необходим тренер, который проработает там несколько лет, но для этого нужно решить жилищный вопрос, чтобы он мог обустроить быт.

– Строятся ФОКи, бассейны, а кадров катастрофически не хватает. Некоторые тренеры вынуждены подрабатывать таксистами. На сегодня кадровый вопрос зависит от уровня оплаты труда? Будет ли повышение зарплат в этой сфере?

– Тренеры спортивных школ, которые работают на результат и реально готовят квалифицированных спортсменов, имеют очень достойную заработную плату. Те тренеры, которые остановились на группах начальной подготовки или просто спортивно-оздоровительных группах, заработную плату, естественно, получают ниже. С учетом формирования структуры подготовки спортивного резерва Минспорта России готовит обновленную отраслевую систему оплаты труда. Эти изменения не будут революционными, но надеемся, что эта система позволит простимулировать работу тренеров в спортивных школах. Сейчас реально те, кто готовят хороших спортсменов, зарабатывают прилично, зачастую даже больше административного состава спортшколы.

– Нехватка кадров ощущается только в глубинке?

– Да, мы столкнулись с проблемой, когда в городах не дают дорогу молодым специалистам тренеры в возрасте. Если бы была плохая оплата труда, то люди бы не держались за свои места. Мы уже третий год активно работаем с направлением студентов на целевые места для того, чтобы они к нам возвращались и работали. Многие районы республики уже в этом году получат молодых специалистов с высшим образованием.

– У нас развивается детский хоккей с шайбой при отсутствии профессионального клуба, и очевидно, что у нас он вряд ли когда-то будет. Этот вопрос можно ли как-то решить в пользу хоккея с мячом?

– Считаю, что решать вопрос надо, не ущемляя один вид спорта в пользу другого. Мы же не можем тем, кто с удовольствием занимается хоккеем с шайбой, просто поменять клюшки и дать мяч. Каждый вид спорта должен развиваться с учетом востребованности. Вот мы говорили о хоккее с мячом, там должна заработать специализированная школа с филиалами по всей республике.

– Но получается так, что готовим кадры для других регионов. Ведь те же мальчишки из «Северной Олимпии» потом поедут в Ярославль или другой город, где развит юниорский и профессиональный хоккей.

– Есть такая проблема. Мы с Федерацией хоккея Коми ее обсуждали в Ухте. Поставлена задача выбрать наиболее перспективных ребят из хоккея с шайбой, создать из них сборную Коми и сначала заявить их на официальное первенство России, чтобы нам понимать уровень подготовки наших юных хоккеистов.

– На Олимпиаде-2018 от Коми будут лыжники Алексей Виценко и Юлия Белорукова, фигурист Дмитрий Алиев и хоккеистки из состава «Арктик-Университета» Фануза Кадирова и Лиана Ганеева. Довольны ли таким количеством спортсменов и с какими чувствами будете следить за этой Олимпиадой?

– Всегда хочется большего, рассчитывали на мужчин-лыжников, но не сложилось. Безусловно, буду болеть за наших спортсменов и вообще за всех российских атлетов. Вопрос принципиальный: нужно доказать всему миру, что мы, несмотря ни на что, не стали слабее. Такая возможность у наших спортсменов будет, они сильные и хорошо подготовленные, болеть буду за всех. Хочу пожелать, чтобы хотя бы один день на Олимпийских играх стал их днем, когда у них все сойдется воедино: и подготовка, и настроение, и тактика, и самочувствие – тогда они станут мировыми звездами. Грех не болеть за них.

– Как идет реализация комплекса «Готов к труду и обороне» в Коми?

– Проект реализуется хорошо. Есть некоторые нюансы, но в целом я доволен тем, как поставлена эта работа, потому что мы смогли ее системно организовать. Потихоньку у людей приходит понимание важности этой задачи, и просто нельзя написать на листке бумаги результат, а идет четкая регистрация результатов, приказ подписывается на уровне Минспорта России. Молодежь активна, ведь наличие знака ГТО предусматривает уже и дополнительные баллы при поступлении в вузы. В рейтинговой таблице регионов Республика Коми по итогам минувшего года заняла 17 позицию. В республике за три года в АИС ГТО зарегистрировано более 50 тысяч человек. Функционируют 24 центра тестирования, а обладателями знаков отличия стали 9186 жителей региона. Причем только в 2017 году их получили 7494 человека.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и sosnogorsk.org