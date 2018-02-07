Наука открывает двери

В профессиональный праздник коми ученые покажут свою работу

8 февраля в России отмечают День науки. Этот праздник был установлен в 1999 году в ознаменование учреждения в России Академии наук. Она была основана в этот день в 1724 году Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I.

В свой профессиональный праздник сотрудники институтов Коми научного центра УрО РАН проводят дни открытых дверей. Все желающие могут побывать в лабораториях, увидеть эксперименты и ознакомиться с уникальными научными коллекциями.

В музее археологии европейского Северо-Востока Института языка, литературы и истории пройдут экскурсии. Здесь представлены найденные археологами уникальные артефакты из металла, глины, камня и так далее.

Также экскурсии пройдут в музее имени Чернова в Институте геологии. Фонды музея состоят из образцов ископаемой флоры и фауны, минералов, руд черных, цветных и редких металлов, горючих ископаемых и имеют большую научную, культурную и эстетическую ценность.

В Институте химии посетители увидят современное оборудование, в лабораториях состоятся показательные эксперименты по получению наноразмерных частиц, полимерных материалов, изучению коллоидно-химических свойств. Можно ознакомиться с образцами керамики, мембран и волокон.

В филиале КНЦ «Выльгортская научно-экспериментальная биологическая станция», где проводятся исследования в области физиологии сердечно-сосудистой системы, пройдет экскурсия, которая откроет тайны работы сердца.

В Институте биологии представят уникальный гербарный фонд растений и грибов, коллекции микроводорослей, покажут демонстрационные эксперименты с использованием газоанализаторов и спектрометров. В Институте социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми состоится научная сессия, а в Физико-математическом институте пройдут лекции, посвященные истории института и экспериментальным исследованиям. В научной библиотеке КНЦ откроется выставка «Дню науки посвящается».

День науки отметят и в вузах столицы. Так, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина традиционно в феврале организует и проводит годичную сессию ученого совета (Февральские чтения), которая призвана объединить исследователей в различных областях для подведения научных итогов. В рамках Февральских чтений пройдет более сорока мероприятий: научная национальная конференция, секции, дискуссионные площадки и круглые столы – на них научное сообщество вуза представит результаты своих научных изысканий.

В Сыктывкарском лесном институте 8 февраля состоится круглый стол «Российская наука – ее основные достижения и развитие». Главная идея встречи – рассказать о достижениях российских ученых прошлого, настоящего и будущего. В академии государственной службы пройдут семинар-дискуссия «Современные вызовы и угрозы развитию северных субъектов России» и интерактивная презентация «Студенческое научное сообщество – интеллектуальный ресурс развития отечественной науки». В Коми республиканском институте развития образования можно посетить публичную лекцию доктора культурологии Владимира Сулимова «Человек в контексте социальных практик».

Артур АРТЕЕВ

Как свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного ко Дню российской науки, основные научные достижения последних десятилетий сограждане связывают с оборонной промышленностью, космической отраслью, медициной и компьютерными технологиями. При этом 72 процента россиян не знают ни одного научного открытия, сделанного в стране. 48 процентов респондентов полагают, что мировая наука сегодня находится на подъеме. При этом 37 процентов думают, что российская наука лишь немного отстает от мировой, 15 процентов заявили о существенном отставании отечественных ученых.

По результатам опроса, проведенного в «Левада-Центре», научные познания россиян оказались ниже предполагаемых. Лишь 2,3 процента россиян правильно ответили на все семь тестов из разных областей науки, взятых из программы средней школы. Социологи также сравнили долю правильных ответов россиян с показателями жителей сорока других стран, в которых проводилось подобное тестирование, и выяснили, что наши соотечественники отличились лишь хорошим знанием строения атома, а худший результат показали в знании генетики человека – предпоследнее место.