Движение навстречу страху

Жизненные испытания – всегда поворотный момент в судьбе человека, когда надо делать выбор: бороться или сдаться. Для сыктывкарца Виталия Микушева толчком к такому выбору стала болезнь. Он выбрал преодоление, которое неожиданно для него самого превратилось в увлекательное путешествие по жизни. Болезнь, с которой приходится жить, научила его главному – умению получать радость от маленьких повседневных побед над своими слабостями.

Интеллектуалы Сыктывкара знают Виталия Микушева как постоянного участника игры «Что? Где? Когда?». А прошлой осенью, пройдя все этапы предварительного отбора, он принял участие в телепроекте «Своя игра» на НТВ. Говорит, не выиграл, потому что соперники были сильные, но в этом году готов отыграться. Среди значимых для сыктывкарца побед – второе место в конкурсе бардовской песни для людей с инвалидностью. Можно сказать, это был его личный Эверест: ведь до этого он никогда не пел, тем более перед публикой. Чтобы оценить огромное значение этой маленькой, на взгляд обывателя, победы, нужно знать самого Виталия Микушева: то, что для многих кажется обычным делом, для него – настоящее испытание. Как сам вспоминает, в школе он был изгоем. Ни с кем не дружил, предпочитал одиночество. Всегда считал и до сих пор считает себя неудачником. Хотя сейчас уже понимает, что сложности в общении со сверстниками были вызваны исключительно тем, что он сам себя не принимал. Ему не нравилось в себе все, комплексовал по любому поводу и всегда старался быть как можно более незаметным.

– Еще до недавнего времени я боялся, например, пройти по площади, мне казалось, что все с насмешкой смотрят на меня, – рассказал собеседник «Республики». – Я не мог окликнуть на улице знакомого, боясь привлечь к себе внимание. В автобусе боялся спросить у кондуктора при всех, какая следующая остановка, если, конечно, он не стоял рядом со мной. На разных собраниях всегда выбирал место в углу, чтобы рядом никто не подсел. В общем, социофобия чистейшей воды.

Несмотря на добровольную изоляцию, учился он всегда хорошо. А в старших классах, помимо гуманитарных наклонностей, обнаружил вдруг еще и математические. Перешел в физико-математический класс, побеждал в городских и республиканских олимпиадах по математике. Окончив школу с серебряной медалью, поступил в университет на физмат. Не потому, что чувствовал в этом свое призвание, а просто потому, что физмат располагался рядом с домом. А к чему конкретно его влечет, он тогда не знал. Интересно было многое, и нужно было время, чтобы разобраться, в чем он будет наиболее успешен. К четвертому курсу к выбранной специальности охладел, но в 1990-е годы знания основ программирования, полученные в университете, ему помогли: тогда это был его хлеб. Но со временем надоело и это. Он окончательно решил, что программирование и точные науки не для него, потому что у него гуманитарный склад ума. Потом какое-то время работал копирайтером на радио и на телевидении. Работа нравилась, но, по его словам, рынок рекламы в Сыктывкаре очень мал, и скоро стало опять скучно.

Несмотря на то что Виталий Микушев менял работу, увлечения, он всегда был очень закрыт и не мог победить в себе то великое множество страхов, которые существенно обедняли его жизнь. Все кардинально изменилось, когда в тридцать лет ему поставили тяжелый диагноз. Проявления этой болезни начались еще в раннем детстве, но врачи не могли поставить точный диагноз, который был установлен к тридцати годам, когда болезнь серьезно обострилась. У него очень редкий неизлечимый недуг, от которого страдает весь организм и который приносит массу неудобств, с таким заболеванием очень сложно куда-то выезжать. Именно из-за этой болезни в свои 48 лет сыктывкарец весит всего 46 килограммов.

– Первые года два после того, как мне установили диагноз, я вообще не знал, что делать, что мне есть, как жить, – вспоминает собеседник. – Было ощущение, что я загнан в угол, что дальше уже некуда. Я понял, что болезнь – это некий знак, грозное предупреждение о том, что я иду куда-то не туда и надо что-то менять в жизни. Тогда я решил, что буду бороться. Мне, наверное, повезло: у меня от природы очень сильное чувство самосохранения, хоть я и считаю себя неудачником, все-таки я люблю себя любимого. С такими комплексами, как у меня, да еще с таким здоровьем легко и спиться, и повеситься от отчаяния. А я стараюсь из каждой сложной ситуации как-то вырулить.

После долгих мучительных раздумий, поисков выхода, попыток понять самого себя он пришел к выводу, что из-за своих комплексов никогда не давал себе жить полной жизнью и жил по сути, как улитка, довольствуясь лишь обществом самого себя. Чтобы выйти из своего улиточного домика, нужно было преодолеть страхи. Конечно, это не произошло в один день. Чтобы разобраться в себе и понять, в каком направлении двигаться, он прочел массу самой разной психологической литературы, хотел даже поступить на факультет психологии, но в тот год не было набора. А потом понял, что для того, чтобы оказать себе психологическую помощь, необязательно иметь диплом психолога. Главный принцип, который он взял за основу свой жизни: начни делать то, что тебе страшно. Именно страх быть на виду у других подтолкнул его участвовать в интеллектуальных играх, где каждый раз приходится подвергать себя опасности выглядеть некомпетентным.

– Просто в какой-то момент я понял, что уж слишком преувеличиваю значимость своей особы для людей. И не надо так хотеть понравиться: никому, кроме меня самого, не важны мои промахи или удачи, – говорит мужчина.

Но если участие в интеллектуальных состязаниях для него скоро стало привычным занятием, то уж того, что он решится когда-то петь на сцене, он от себя вообще не ожидал. Просто так получилось, что жизнь бросила вызов, и он его принял, хотя это было как прыжок со скалы в море, к которому он долго морально готовился. Придя работать в Коми республиканскую организацию Всероссийского общества инвалидов, он принимал участие в организации конкурсов для людей с инвалидностью. Когда прошлым летом шла подготовка к конкурсу бардовской песни «Струна, и стих, и вечное перо…», Виталий Микушев вдруг задался вопросом: «Почему я организую, а сам не участвую в конкурсе? Петь я, конечно, не умею, но там ведь есть номинация «Стихи». В общем, написал стихи на балладу XVI века «Greensleeves» («Зеленые рукава»). Но тут же встал вопрос: кто же это все будет петь?

– Вокальные данные у меня очень скромные, слух есть, но голос слабый. Но я решил, что буду петь сам, – вспоминает собеседник. – Посетил несколько занятий по вокалу. Записал песню на телефон, чтобы представить запись на конкурсный отбор. И тут выясняется, что перед конкурсом нужно спеть в прямом эфире для телеканала «Юрган». Я вскричал: «Нет! Ни за что». Меня уговаривали два дня, и я согласился, потому что некому было больше петь. Две ночи не спал, ужасно волновался, думал, умру. Но все равно решил петь. Перед съемками мне казалось, что сердце у меня стучит на всю студию. Моя коллега, сидевшая рядом, даже сказала мне, что слышит его стук. Но, как только камера включилась, у меня вдруг все прошло. Внутри будто включился другой человек. Я, конечно, спел не как оперный певец, но испытал настоящую эйфорию: это была моя победа над собой.

Потом были непосредственно бардовский конкурс, где нужно было петь перед жюри, фестиваль «Счастье без барьеров», где Виталий Микушев с микрофоном в руках вел программу перед горожанами на открытой летней площадке. Именно тогда он понял, как это заразительно – заглянуть в глаза своему страху, который от прямого взгляда вдруг тает, как туман. По окончании фестиваля бардовской песни к нему подошел председатель жюри Владимир Гаранин и рассказал, что в Оренбурге проходит конкурс поэзии для людей с инвалидностью, и предложил в нем поучаствовать. Нужно было туда ехать, но ехать было трудно, и Виталий Микушев просто отправил стихи по почте. А через какое-то время ему позвонили и сказали, что он занял первое место.

Что дают эти победы? Подтверждение, что он не такой уж и неудачник. И главное – понимание, что качество жизни зависит от того, какой человек хочет ее видеть. Комплексы, которые раньше основательно отравляли жизнь, вдруг стали для него движущей силой к позитивным переменам. Конечно, все не так гладко, как хотелось бы. Например, когда прошлой осенью после отборочного тура его пригласили в Москву на съемки «Своей игры», он чуть не отказался. Как и несколько лет назад точно в такой же ситуации. Просто опять испугался камер и того, что вся страна будет на него смотреть. Виталий Микушев признается, что пока это вполне в его характере – сначала проявить инициативу, а потом резко изменить направление и отказаться в последнюю минуту. Просто самый большой страх обычно бывает ближе к финишу. Однако не сразу, но все же решился и снялся в передаче. И опять оказалось, что у страха глаза велики, а на деле все не так уж и страшно.

Следующий барьер, который сыктывкарец наметил взять, – преодолеть страх воды и научиться плавать. Начал ходить в бассейн. Пока плавает с поясом и у бортика, но уверен, что занятия через три-четыре уже снимет пояс и отпустит бортик. Самой большой своей проблемой Виталий Микушев считает трудности самоопределения. Скоро уже 50 лет, а он до сих пор ищет себя и так и не понял, к чему его больше всего влечет и чему хотел бы посвятить себя. Потому что ему интересно все: писать стихи и прозу, рисовать, учиться вокалу и плаванию.

В принципе все, за что бы он ни взялся, ему неплохо удается. Несколько лет назад его литературный дебют был даже опубликован в российском глянцевом журнале «Фантом». Говоря о муках самоопределения, он имеет в виду не работу, а то, что могло бы привести его к успеху. На вопрос, что для него успех, собеседник отвечает: «Это в первую очередь коммерческий успех. Например, написать книгу, которая сразу стала бы бестселлером. Потому что есть у меня дерзкая мечта – жить в домике у моря в далекой экзотической стране».

Галина ГАЕВА

Дмитрия НАПАЛКОВА

Психологи утверждают: хотя люди с детства контактируют со своим социальным окружением, для некоторых именно общение с другими является источником проблем. Даже если не принимать во внимание тяжелые случаи, например, социальные фобии, у многих людей существуют определенные трудности в сфере взаимодействия.

Парадокс в том, что стремление вести себя как можно более скромно и незаметно, ничуть не спасает от косых взглядов и кривотолков. Тем, кто старается быть всегда в тени, «перемывают косточки» ничуть не меньше, чем ярко выраженным лидерам. А порой и намного больше. Это потому, что первые в отличие от вторых часто не умеют постоять за себя. А это как раз и порождает у многих людей желание «стукнуть», утвердиться за счет «скромняги».

Если человек с чистым сердцем может сказать, что у него вообще нет таких проблем, то он действительно совершенный человек. Только такие совершенные люди встречаются редко.

Однако нельзя научиться плавать, не прыгнув в воду. Спокойствие и уверенность зависят от опыта общения в разных ситуациях. Чем больше опыта, тем меньше неуверенности. Настоящих изменений можно добиться, только попробовав что-то новое, экспериментируя со своим поведением, даже если это будет приводить к каким-то ошибкам.

Только на этой основе можно побороть неуверенность и страх, открыть в себе новые возможности жизни и внутреннюю свободу. Если человек это поймет и примет, то сможет найти в себе силы на равных общаться с самыми разными людьми и отстаивать свою точку зрения.